איש שירות חשאי עם נשק ייחודי | צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

המהומות שפרצו בארה"ב הביאו איתן כוחות ביטחון רבים שנכנסו למרכזי הערים הגדולות כדי לנסות ולהשליט סדר. כתוצאה מכך תועדו לא מעט מראות נדירים של יחידות ואמצעי לחימה שאותם לא רגילים לראות באמצע העיר באמצע היום, אלא אם כן אתם במזרח התיכון.

אחת התמונות הבולטות היא של איש שירות חשאי השייך לכוחות ההגנה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. אותו סוכן תועד חמוש ברופה צלפים ענק בתמונות שהפכו ויראליות ברחבי העולם.

אז מה או אותו נשק ייחודי שעורר סקרנות רבה ברשת? מדובר ברובה צלפים בריחי מתוצרת חברה בריטית. זו מגדירה אותו ככזה המאפשרת "דיוק קיצוני". הטווח היעיל שלו על פי הנתונים עונה על 900 מטר.

Secret Service snipers have .50-caliber rifles.



This guy is a member of the US Secret Service Counter Assault Team, recruited from a military special-operations unit. pic.twitter.com/gKgJ0e5BML — Carlos Osweda (@COsweda) June 7, 2020

עוד ניתן לראות שהוא מצויד בכוונת טלסקופית עוצמתית במיוחד. מחישוב גס של הכווונת בה מצויד הנשק, מערכת הצלפים ומשתיק הקול שעל קנה הרובה בתמונה, מגיעים בקלות לאזור ה-13 אלף דולר ליחידה, לא כולל התאמות שמבקשים בדרך כלל גורמים כמו השירות החשאי.

לא ברור מדוע הצלפים של השירות החשאי התקדמו ברחוב במקביל לתנועה של הנשיא לכיוון כנסייה מקומית, שם נשא דברים. בדרך כלל הם מתמקמים באזור הבית הלבן ובנקודות שולטות דרכן עוברת שיירת הנשיא או כל תנועה שלו.