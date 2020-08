תשע שנים חלפו מאז מבצע "חנית נפטון" בו חוסל המבוקש מספר 1 בעולם, מנהיג ארגון הטרור אל-קאעידה, אוסמה בן לאדן. למרות הזמן שחלף בארצות הברית בפרט ובעולם כולו בכלל, ממשיכים להסתקרן מעוד פרטים על המבצע שמתפרסמים אחת לתקופה - וזה בדיוק מה שקרה שם עכשיו.

ה- Warzone האמריקאי פרסם לפני יומיים לראשונה אי פעם תמונה של מסוק הבלאק הוק החמקני המקורי, הדגם איתו פשטו לוחמי הקומנדו על מקום המסתור של בן לאדן.

כזכור, במהלך הפעולה אחד מהמסוקים התרסק ולפני שהכוחות עזבו עם גופתו של בן לאדן, הם פוצצו את המסוק שהתרסק. למרות זאת הרוטור האחורי שלו לא הושמד והופצו תמונות של אותו חלק ייחודי שמעולם לא נראה לפני כן. ההערכה היא שלארה"ב יש מסוק חמקני שמעולם לא נחשף וככל הנראה מדובר בבלאק הוק מסוג MH-60.

This is the first image ever of a stealthy Black Hawk helicopter: pic.twitter.com/giuTMIoSMC — Joseph Sunny (@JoKnight273) August 5, 2020

מאז חיסול בן לאדן בפקיסטן כלי תקשורת ומומחים בעולם מחפשים אחר מידע על המסוק החמקני של החטיבה האווירית למבצעים מיוחדים 160 איתו פשטו לוחמי צוות 6 של יחידת אריות הים על מקום המסתור של בן לאדן.

כעת נחשפת התמונה הזו של אותו מסוק בלאק הוק ייחודי, מבלי שיש ציון של תאריך ומקום הצילום. הערכה היא שמדובר בתמונה משנות השמונים, אז פיתחו את המסוק הייחודי והחמקני. מומחים שבחנו את הצילום מבסיס בשטח מדברי אף מעריכים כי התמונה של המסוק הסודי שלא נראה מעולם צולמה באזור 51 שם ארה"ב מפתחת שלל פרויקטים סודיים, או במטווח הסודי שבבסיס טנופה.

הרוטור האחורי אינו דומה לזה שנחשף בפקיסטן ולכן ככל הנראה מדובר באב טיפוס של המסוק בו השתמשו ועדיין משתמשים בארה"ב. ההסבר למגוון האנטנות הלא שגרתיות על המסוק הוא שהן שמקטינות את הפליטה האלקטרונית כחלק מהחמקנות שלו. השינויים הקיצוניים ביותר נעשו בבית המנוע, ברוטור ובחזית המסוק כדי לצמצם את חתימת המכ"ם שלו.

סביר מאוד להניח שמאז המסוקים הפכו משוכללים וחמקניים הרבה יותר. יתכן שרבים מהם פועלים בעולם מבלי שאיש יבחין בכך. לא פחות מדהים הוא שכמעט עשור אחרי מבצע החיסול של בן לאדן, התמונה הזו היא הראשונה שמספקת את הכיוון למידע על המסוק.