כבר תקופה ארוכה שחיילים אמריקאים ורוסים פועלים באותה הגזרה בסוריה. הפעילות הזו מלווה לא פעם במתחים שבין המדינות ובמאבקים קטנים על רקע השליטה, הפגנת כוח וכנראה שגם אגו.

עימות שכזה התרחש השבוע, כאשר סיור של הצבא האמריקאי חסם סיור של הרוסים בכביש מהיר בצפון-מזרח סוריה וגרם להם להיתקע בבוץ למשך שעות ארוכות.

בתמונות וסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן לראות סיור אמריקאי רכוב על כלים משוריינים מסוג ה-M-ATV. הכוח האמריקאי חסם בפני הסיור הרוסי את התנועה על כביש אסטרטגי ובתגובה, השיירה המשוריינת של הרוסים ניסתה לעקוף, אבל ירדה לשטח בוצי ונתקעה.

הרוסים שהיו רכובים על רק"ם מסוג טייגר ונגמ"שים מסוג BTR-82A, ניסו לצאת מהבוץ באופן עצמאי אךללא הצלחה, מה שעורר לא מעט התעניינות מצד תושבי האזור, שתדאגו לתעד את התקרית.

Higher quality version of the video of Russian Tigr and BTR-82A vehicles being towed by a Typhoon-K MRAP after getting stuck in the mud trying to bypass a US military checkpoint in northeastern Syria. 233/https://t.co/J6ATpibYSc pic.twitter.com/xYEsTt1AE3 — Rob Lee (@RALee85) March 31, 2020

הכוח הרוסי חולץ רק אחרי שלמקום הגיע כלי משוריין אחר מסוג Typhoon-K, כבד ועוצמתי יותר שחילץ את השיירה מהבוץ וכנראה שגם מהמבוכה.

על פי פרסומים שיצאו אחרי התקרית האמריקאים חסמו את הרוסים מלהגיע לשדה נפט שנמצא באזור. הם ניסו להגיע לנקודה אסטרטגית בגבול סוריה עיראק, שנשלטת על ידי ארה"ב והמורדים מ"צבא סוריה הדמוקרטי". כל זה קורה על רקע הקרבות שמתנהלים באזור.

זאת לא הפעם הראשונה שתקרית מהסוג הזה מתועדת בשטחי סוריה. בעבר פורסם תיעוד של שיירה אמריקאית כשהיא נעה בכבישי המדינה ושיירה רוסית מנסה לעקוף אותה תוך שהיא משתלבת בזו של האמריקאים.

בתגובה אחד מהכלים סטה בחדות ודחף את הרכב הרוסי לצד הדרך, במה שנראה כמו תקרית "זעם בכביש".

נכון להיום יש בסוריה כמה מאות חיילים אמריקאים, למרות ההכרזות בעבר על נסיגה מסוריה. מדובר בעיקר בלוחמים מיחידת הכומתות הירוקות, יחידות מובחרות נוספות וגם צוותי קרב משוריינים מדיביזיה 3 שמפעילים גם טנקים.