בזמן שבישראל מתמקדים במאמץ האיראני בסוריה ובעזה על פי המודל של חיזבאללה, האיראנים ממשיכים להתפשט באזור. למרות מצבם הכלכלי הם מנסים כבר תקופה ארוכה להקים כוח צבאי פרו-איראני גם באפריקה. לבנות קבוצות של לוחמים ובנוסף בסיסים מהם יצאו לפיגועים נגד מטרות ישראליות ואמריקאיות, כמו גם ציר נוסף להברחות נשק לעזה וללבנון.

"הניסיון של האיראנים להקים נקודות אחיזה באפריקה זה סיפור של כמה שנים", אומר בכיר לשעבר במודיעין הישראלי בשיחה עם mako. "המטרה העיקרית שלהם הייתה לבנות ציר דרכו הם יבריחו נשק ללבנון ועזה. ספינות יצאו מאיראן למזרח אפריקה ומשם בשיירות דרך מצרים", הסביר.

לדבריו הציר הזה ספג מכות קשות שהביאו את האיראנים להתמקד באפיקים אחרים. אגב, הוא סירב להגיד מי נתן את אותן מכות קשות. מה שבטוח זה שהאיראנים ממש לא התייאשו והחליטו שאפריקה יכולה להיות בסיס להרבה יותר מעוד ציר הברחות.

לדברי הבכיר לשעבר, לא צריך להיות מומחה כדי להבין שהאיראנים קיבלו החלטה להקיף את ישראל בכוחות הנאמנים להם, שיפתחו במלחמה בשעת פקודה ויהיו בסיס למתקפות טרור באזור.

"המטרה שלהם היא להעתיק את המודל הלבנוני, כלומר חיזבאללה, לעזה, סוריה וכל מקום שהם יכולים. באיראן מבינים שהם מייצרים ככה משוואה של הרתעה מול ישראל, שהם ימתחו את צה"ל המתכווץ במקרה של מלחמה מרובת חזיתות", הוסיף.

"איראן רוצה להעתיק את מודל חיזבאללה לאפריקה" | צילום: Wathiq Khuzaie, gettyimages

אותו גורם מתח ביקורת על המדיניות של ישראל בשנים האחרונות. לדבריו: "האיראנים מייצרים בעיה לא פשוטה. מנגד כאן הצבא סוגר יחידות ומקצץ בסד"כ שלו. אותו צבא שלחם מול כמה מדינות ב-1967 יתקשה לעשות את זה ב-2020".

בשבועות האחרונים, התייחס אהוד ברק שהיה ראש הממשלה שהחליט על נסיגת צה"ל מלבנון בשנת 2000 לנסיבות ההחלטה. "באותו זמן היו בשטחי הגדה כ-300 אירועים ביום". צה"ל, כפי שניתן להבין מדבריו לא היה יכול לצאת באותו הזמן למלחמה בלבנון, כשהוא מטפל באותם אירועים ומתכונן לאינתיפאדה השנייה, אותה צפו מבעוד מועד.

החבר של סולימאני באפריקה

האיראנים פועלים בדיוק כדי לייצר את ריבוי הגזרות הזה - ולא מהיום. בשנים 2018-2017 הגיע לביירות, לבנון אדם בשם איסמעיל דאג'ידה. ככל הידוע אזרח צ'אד ומורד בולט באזור סודן והרפובליקה המרכז-אפריקאית, שגם מתוקצב על ידי כוח קודס האיראני.

האיש מוגדר כ"רשת החברתית למציאת עבודה" של גורמי הטרור והגרילה באזור. הוא התארח במלון אסאהא היוקרתי שנמצא בבעלות אנשים הקשורים לחיזבאללה ולחסן נסראללה בעצמו. האיש נפגש בלבנון עם בכירי הארגון ואנשי כוח קודס, ששלחו אותו לאחר מכן להקים כוח פרוקסי (שלוחה אם תרצו) איראני במזרח אפריקה.

דו"ח של האו"ם חשף שדאג'ידה הגיע לאי קיש שבאיראן כבר בשנת 2016 ולאחר מכן ביצע לפחות ארבע או חמש נסיעות ללבנון, כמו גם נסיעה אחת לעיראק. חלק מהנסיעות הוא ביצע בדרכונים מזויפים שסיפקו לו האיראנים, כולל דרכון ניגרי.

At its heart was a well-connected middleman called Ismael Djidah who had made a name for himself as a shrewd operator who could fix meetings with warlords, mercenaries and arms smugglers in the rebel-riven borderlands of CAR, Chad and Sudan pic.twitter.com/7DS3Hj1XTO — Jack Losh (@jacklosh) January 13, 2020

חוקרי האו"ם קיבלו גישה לדאג'ידה אחרי שנעצר בסודן. בסרטון שהארגון פרסם לפני כשנה הוא הודה שתכנן להקים ארגון גרילה בשם "סראייה זאהרה" בחסות כוח קודס, "לביצוע פעולות אלימות נגד אינטרסים המערביים, הישראלים והסעודים באפריקה".

בחקירתו טען דאג'ידה שהצליח לגייס בין 30 ל-40 לוחמים שהתאמנו בעיראק, לבנון וסוריה בעזרת מדריכים איראנים. בסופו של ההליך הארגון אמור היה למנות כ-300 לוחמים כולל תאים נפרדים בצ'אד וסודן.

מי שעמד מאחורי הסיפור הזה זו יחידה 400 של כוח קודס, שאחראית על פעולות טרור בחו"ל. דאג'ידה הודה שאנשי היחידה העבירו לו מאות אלפי דולרים כדי להקים את כוח הפרוקסי באפריקה. מעצרו כמו גם חשיפה של משלוחי נשק ומעצר של לא מעט מורדים שהתגייסו לפרויקט, מנע ככל הנראה את הקמת הכוח הזה באפריקה.

לא מן הנמנע שהמידע שהביא לסיכול הזה הגיע מארגוני הביון של ישראל וארה"ב, אולי גם אחרים. מה שברור זה שרצף המקרים מלמד על השאיפה האיראנית שספק שנעצרה בגלל חשיפת הכוח שניסו להקים.

"אני מקווה שלכולם ברור שזה שפרקו לאיראנים תשתית כזו או אחרת באפריקה, זה לא אומר שהם התקפלו וחזרו הביתה. מה שהם עשו זה לחשב מסלול מחדש וחזרו לפעול", ציין אותו בכיר מודיעין לשעבר.

"גם אם לא רואים אותם ברור שהם שם"

מבחינת האיראנים, אפריקה והים האדום הם חלק מזירת הלחימה המרכזית והגישה לים התיכון ולנתיב השיט הדרומי למדינת ישראל, כמו גם ציר הברחות שעדיין קיים. הם גם ערים לקשרים המתחדשים של ישראל עם כמה מהמדינות באזור, כמו צ'אד ודרום סודן. מבחינתם המאבק על מדינות האזור הוא חלק מהעימות הצבאי מול ישראל. גורמי מודיעין מעריכים שהם מתמקדים בצפון סודן, שם ינסו להקים תשתיות טרור ולחדש את אלו שנמחקו.

"כשהאיראנים שולחים את האנשים שלהם להילחם בכל מיני מדינות, בין שיש להם דרכון איראני ובין דרכון אחר, זה דבר שלמעשה מסמן את היעד שלהם. את המטרה". מציין בכיר המודיעין לשעבר. הוא מוסיף ומדגיש שגם לסוריה האיראנים לא נכנסו מאהבת אסד. "עם חכם הפרסים, בניגוד להרבה מדינות הם פועלים עם סבלנות רבה וחשיבה לטווח רחוק. שנים של מלחמה בסוריה ותימן לא החזירו אותם לביתם. המטרה מקדשת את האמצעים כשלמרות ההרוגים והתקיפות שחלקן מיוחסות לישראל, הם לא מתייאשים".

איראן רוצה לאיים מאפריקה, וגם על מי שפועל שם | צילום: US Army Africa

גורמים נוספים איתם שוחחנו ציינו שחוץ משליטה כדי לבצע הברחות אמל"ח או בסיסי יציאה לפיגועים, האיראנים יודעים שיש גם לא מעט פעילות ביטחונית של ישראל ביבשת אפריקה. חלק ממנה רשמית בחסות המדינה וחלק אחר של חברות פרטיות שפועלות ביבשת השחורה. אלו נחשבות לעוד מטרה בבנק המטרות האיראני, בין אם לפיגוע ובין שלצורך גיוס סוכנים, כפי שהיה באירוע השר לשעבר גונן שגב.

ישראלי שפועל במזרח אפריקה במסגרת ביטחונית פרטית, שלבקשתו אנחנו לא מפרסמים את שמות המדינות בהן הוא עובד, סיפר שכולם יודעים שהאיראנים מסתובבים באזור. "גם אם לא רואים אותם ברור שהם שם. מי שחי פה שומע ויודע מה הולך ומי מסתובב באזור, מה הוא מחפש ומה הוא רוצה". לדברי אותו ישראלי, "הם מעורבים בעניין האמל"ח וגם בהברחת סמים. המקומיים יבואו להילחם עבור על מי שישלם להם והשכר לאנשים האלה הוא בדיחה".

צריך להוסיף שהסכנה האיראנית באפריקה היא לא רק לישראל, אלא גם לארה"ב ועוד מדינות מערביות. מבחינת האיראנים הטרור הוא עוד כלי במסגרת מדיניות החוץ. הפעילות באפריקה היא מערך אחד במסגרת זרועות הטרור באזור ובעולם. זרועות שמטרתן לקדם את השאיפות האיראניות ולהרתיע את האויבות מלפעול נגדן.