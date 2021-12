תאונה קטלנית בצי האיראני. צילומי לוויין שפורסמו בימים האחרונים חושפים כי ספינת טילים חדשה של איראן הנמצאת בשלבים אחרונים של בניה, נפלה מהמבדוק היבש בו הייתה, מסיבות שאינן ברורות. לפחות אדם אחד נהרג.

בהמשך הופצה תמונה של הספינה כשחצי גוף שלה נמצא על המבדוק מחוץ למים וחצי מתחת לים. מדובר בספינת טילים מסוג "Moudge" שאיראן החלה להכניס לשירות בשנת 2010. בסך הכל הם מתכננים להכניס לשירות 7 כלים מהסוג הזה, כאשר 3 ספינות כבר נכנסו לייצור ו-4 נוספות, בהן זו שנפלה, נמצאות בשלבי ייצור שונים.

@planet imagery captured on 04DEC2021 confirms that the Jamaran variant known as Talayieh (or Talaieh) appears to have capsized while in the dry dock at Bandar Abbas. pic.twitter.com/B3WyqEl55V — Chris Biggers (@CSBiggers) December 6, 2021

האירוע התרחש בנמל בנדר עבאס, הבסיס העיקרי של הצי האיראני, כאשר באיראן שומרים כהרגלם על שתיקה ולא מספקים נתונים על התאונה. מהתמונות ניתן להבין כי נגרם נזק בסבירות גבוהה. גם העובדה שהספינה נמצאה בתנוחה כפי שהוצגה בתיעוד שהופץ, עלולה לגרום לנזק נוסף. במיוחד עם ישנה הצפה במדורים שנמצאים מתחת לפני הים.

הסטי"ל שהיה מעורב בתאונה אמור היה להיכנס לשירות במהלך שנת 2022. מדובר בספינה ששמה "טלאייה", דגם משופר של סדרת ה-"Moudge". לפני כחודש דווח באיראן שלצד יכולות התקיפה שלה באמצעות טילים שונים, ה"טלאייה" גם משפרת את יכולות איסוף המודיעין של הצי האיראני ואת תחום הלוחמה אלקטרונית.

לא מדובר בתקרית ראשונה של סוג הספינות האלה. בשנת 2018 ספינה אחרת מאותו הדגם עלתה על שרטון במהלך הפלגה בים סוער. הספינה טבעה אולם חולצה לאחר מכן על ידי האיראנים, שגם טענו כי הצליחו להחזיר אותה לשירות, אם כי במערב טוענים שהדבר אינו נכון והם בונים ספינה חדשה במקום זו שנפגעה קשה.

יש לציין כי התאונה הזו מתרחשת שנה אחרי שבתאונה אחרת, הצי האיראני שיגר טיל על ספינת אספקה, אש ידידותית, בתקרית שהביאה למותם של 19 אנשי צוות. ביוני האחרון נרשם אירוע חריג נוסף, ספינה של הצי האיראני טבעה במפרץ עומאן אחרי שספגה נזק כבד, בנסיבות שלא התבררו עד היום.