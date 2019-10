לא לוקחים סיכונים: תרגיל חשאי של כוחות נאט"ו למלחמה גרעינית

צבא גרמניה, יחד עם כמה שותפים ממדינות נאט"ו, ניהלו בתקופה האחרונה סדרת תרגילים סודיים ששכללו בין השאר מספר סימולציות למלחמה גרעינית. כחלק מהאימונים הפיקוד ניהל מתקפות גרעיניות באמצעות מטוסי קרב בעלי יכולת נשיאה של ראשי קרב גרעיניים וטילים, כפי שנחשף בכלי התקשורת בגרמניה.

ככל הנראה בתקופה הקרובה יהיו עוד מספר תרגילים שיכינו את הכוחות למלחמה גרעינית. בין השאר הם ידמו העברה מאובטחת של נשק גרעיני ממתקני אסון תת קרקעיים לבסיסי חיל האוויר הגרמני והתקנה שלהם על מטוסי הקרב.

נראה שאת טיסות האימון עצמן יעשו הטייסים בלי נשק גרעיני מתחת לכנפיים. זה יותקן על המטוסים כחלק מהאימון, אולם לא יעלה לאוויר. על פי חלק מהדיווחים, באימון שבגרמניה משתתפים גם טייסים מחיל האוויר האיטלקי. לשתי המדינות אין נשק גרעיני והוא מוחזק בשטח גרמניה על ידי צבא ארה"ב.

@ItalianAirForce Panavia Tornado Linate Airshow pic.twitter.com/xVSCmcDsb9 — Luciano Quaranta (@LucianoQuaranta) October 13, 2019

באימון משתתפת הטייסת המיוחדת 33 של חיל האוויר הגרמני, שמטיסה מטוסי קרב מסוג טורנאדו בעלי יכולת נשיאת נשק גרעיני. מטוס טורנאדו בודד מסוגל לשאת ארבע פצצות אטום.

על פי הדיווחים הטייסת תפרוס במהלך התרגילים הבאים וגם במצב אמת לבסיס חיל האוויר הגרמני שבאליפל, שם על פי חלק מהטענות מאוחסנות פצצות גרעיניות מסוג B61 של ארה"ב.

בגרמניה מסרבים לאשר את הדיווחים. ארה"ב מאחסנת פצצות גרעיניות גם בהולנד, בלגיה, איטליה וטורקיה. שם אגב שוקלים להוציא את פצצות הגרעין מבסיס אינצ'רליק, בעקבות התדרדרות היחסים בין ארה"ב וטורקיה וחשש שממשל ארדואן ינסה מהלך קיצוני להשתלט עליהן.

Panavia Tornado IDS from Jagdbombergeschwader 33 fighter-bomber wing of the German Air Force (Luftwaffe). pic.twitter.com/WAF8txeVe2 — Ron Eisele (@ron_eisele) January 2, 2019

האימון למלחמה גרעינית מלמד על החשש של מדינות אירופה וגרמניה בראשן מפני ההתנהלות של הרוסים. יחסי המדינות התדרדרו מאז הפלישה הרוסית לחצי האי קרים והמעורבות שלהם במלחמות שבאוקראינה וסוריה.

הביטול של הסכם פירוק הנשק הגרעיני לטווח בינוני שנחתם בין ארה"ב לרוסיה לפני כשלושה עשורים, הגביר את החשש ממלחמה גרעינית באירופה.