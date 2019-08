דיווח: מל"ט מתוצרת ישראל הופל בקרבות בלוב

על פי פרסומים זרים הן של אתר המעקב אחר הלחימה בלוב והן של בלוגרים ועיתונאים המסקרים את העימותים במזרח התיכון, מטוס ללא טייס מתוצרת ישראל הופל בשבוע שעבר במהלך הקרבות במדינה בין כוחות המורדים למשטר.

בדיווחים נטען כי המל"ט, אורביטר 3 מתוצרת "אירונאוטיקס" הישראלית פעל בשירות חיל האוויר המקומי הופל על ידי צבא המורדים במדינה, אך לא ברור אם הופל או נפל בשל תקלה.

According to circulating reports, #LNA has shot down a "Turkish" reconnaissance drone over Al-Aziziyah, south of the capital #Tripoli



This seems to be the #Israeli-made Small Tactical UAS (STUAS) Orbiter 3 that may be used by Turkish operators pic.twitter.com/gQnB0ong0F — SMM Libya (@smmlibya) July 30, 2019

השאלה המרכזית היא איך הגיע המל"ט מתוצרת ישראל לשדה הקרב בלוב וככל הנראה שהתשובה היא שהוא עשה את דרכו לשם דרך מדינות אחרות.

על פי חלק מהפרסומים, המל"טים נרכשו במקור על ידי אזרבייג'אן, משם לטורקיה וזו העבירה מספר יחידות ללובים.

בדיווחים נטען כי המל"ט נפל בקרבות באזור אל עזיזיה, 30 קילומטרים מהבירה טריפולי.

המורדים טוענים כי הפילו שני מל"טים כאלו ועל פי חלק מהעדויות הם הופלו באמצעות טילי SA-7 או פאנציר 1-S מתוצרת רוסיה.

Until now i am surprised that no one ever highlighted the presence of Israeli/Azerbaijan-made Orbiter-3 UASs which was supplied to #GNA by #Turkey and two of them was downed by #LNA so far! this video is for the second downed one in #Khelat_AlFergan Southern #Tripoli. pic.twitter.com/2EAHLRLztR — Mohamed Mansour (@Mansourtalk) August 1, 2019

לאורביטר צורה אופיינית ייחודית והצילומים שהופצו מלוב מצביעים על כך שאכן מדובר בו.

אורביטר 3 הינו כלי טייס בלתי מאויש טקטי, שנמצא גם בשימוש חיל הים הישראלי.

הוא יכול לשהות באוויר עד שבע שעות, וטווח המשימה שלו מגיע עד 150 ק"מ. יש לו מנוע חשמלי ושקט המאפשר חשאיות, בניגוד לכלים אחרים. כמו כן לכלי הזה יש יכולת נשיאה של מטענים שונים למשימות מגוונות.