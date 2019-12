אחד שהיה שם: טייס חיל האוויר במיל' על התרסקות המטוס באנטרקטיקה

נמשכים החיפושים אחרי מטוס ההרקולס של צבא צ'ילה שהתרסק, בדרכו לבסיס חיל האוויר הצ'יליאני באנטרקטיקה. על סיפון מטוס התובלה הכבד היו 17 אנשי צוות ועוד 21 נוסעים שהיו בדרכם לבסיס באי המלך ג'ורג'.

מי שעוקב מישראל אחרי הפרשה, הוא תא"ל במיל' אסף אגמון. בכיר חיל האוויר לשעבר שהתרסקות המטוס זרקה אותו לא מעט שנים לאחור, אז השתתף בטיסה דומה שכמעט והסתיימה באסון. על המטוס היה עימו עז גם לא אחר מאשר שר הביטחון של צ'ילה, מה שהוסיף לדרמה.

"אפילו התאריך היה דומה", נזכר אגמון בשיחה עם MAKO. "בדצמבר 1989 הייתי מפקד בסיס ויצאתי יחד עם נווט הרקולס בשם יאצק גונן מהטייסת לביקור גומלין בצ'ילה, אחרי שהם הגיעו לפה".

Map from Chilean Air Force showing where contact was lost with the Chilean Air Force C130 Herculeshttps://t.co/r4XqUDar2e



Flightradar24 didn't track the C130 flight. — Flightradar24 (@flightradar24) December 10, 2019

במהלך ביקור העבודה של אגמון, אז מפקד בסיס לוד, הצ'יליאנים צרפו אותו ואת הנווט שהגיע איתו לטיסה של חיל האוויר שלהם לאנטרקטיקה. "יש באנטרקטיקה רק שני בסיסים בהם יכולים לנחות מטוסי תובלה כבדים. אחד של הצ'יליאנים במלך ג'ורג' ושני של האמריקאים שנמצא בצד השני של היבשת, קרוב לניו זילנד", הוא מסביר.

"אנחנו יצאנו לבסיס במלך ג'ורג' שם יש מסלול באורך 1,200 מטר שחצוב בקרח", ממשיך תא"ל מיל' אגמון בסיפור. "אורך המסלול והעובדה שהוא חצוב בקרח לא מאפשרים לקחת הרבה דלק, יחד עם תנאי הדרך המאתגרים מדובר בטיסה אליה שולחים את הטייסים הטובים ביותר".

לטיסה הצטרף שר הביטחון המקומי, שהחליט לבקר את אנשי הצבא הצ'יליאני שחיים שם בתנאים קשים, עד כדי כך שגם בני המשפחות שלהם עוברים מיונים כדי להתקבל לשרת שם.

"הגענו לבסיס חיל האוויר הצ'יליאני בעיר פונטה ארנס, הדרומית ביותר במדינה והמקום שממנו ממריאות הטיסות לבסיס שבאנטרקטיקה. טיסה של כשלוש שעות במקום שבו מזג האוויר יכול להשתנות באופן קיצוני בתוך שניות", נזכר אגמון.

#Chile military plane disappears with 38 aboard: Air Force



A Chilean military plane with 38 people aboard "lost radio communication" en route to a base in #Antarctica.



-AFP pic.twitter.com/iRWLwMAW6v — Jan Astra (@janastranewseng) December 10, 2019

הטייס הישראלי ישב מאחורי הכיסא של חברו טייס ההרקולס. בקוקפיט ישבו גם שר הביטחון הצ'ילאני, אשתו ובתו. "בהתחלה מזג האוויר עוד היה בהיר אבל בחצי שעה האחרונה כשהמטוס החל להנמיך היתה עננות כבדה". מאחר שבשל העננות לא ראו את המסלול, קברניט המטוס החליט להנמיך לגובה פני הים במקום בו לא היו עננים, בכדי למצוא את הבסיס.

"היינו קרובים מאוד לנקודה שבה אם לא נבטל את הנחיתה לא יישאר לנו דלק לחזור", הוא מתאר את החוויה הקיצונית. "אין מרווח לטעויות ולא היה הרבה זמן למצוא את הבסיס. בינתיים הוא טס נמוך באופן קיצוני עד כדי כך שאנחנו רואים תרנים של ספינות שחולפים כשהם גבוהים מאתנו. בעיה נוספת הייתה הקרחונים שלא ניתן לראות במכ"ם והופיעו פתאום. היה צריך לתמרן ביניהם כדי לא להתנגש בהם".

הטייס הצ'יליאני ניסה שוב ושוב למצוא את הבסיס תוך שהוא טס נמוך יותר ויותר, מתחמק שוב ושוב מקרחוני ענק ותרני ספינות שכל אחד מהם יכול לסיים את חייו של המטוס. הדלק אזל במהירות ולכל זה נכנס הלחץ של שר הביטחון. נזכיר שבתאונה מפורסמת אחרת, התרסקות מטוס נשיא פולין, קבעו החוקרים שהטייסים נחתו בתנאים בלתי אפשריים, בין השאר בגלל נוכחות הנשיא על המטוס.

מי שהיה אז טייס בכיר ומפקד בסיס של חיל האוויר הישראלי הבין טוב מאוד לאן הטיסה הזו הולכת. "אחרי הניסיון השני, טפחתי קלות על הכתף של הטייס ואמרתי לו: מילא שאתה הולך להרוג אותי ואותך. אתה הולך להרוג פה גם את שר הביטחון שלך", נזכר אגמון. מטלטל. תא"ל מיל' אגמון | צילום: עופר צידון

חברו הטייס מחל על כבודו והבין את הרמז העבה. הוא החליט לבטל את הנחיתה והמטוס חזר לנקודת ההמראה. "חזרנו על טיפות הדלק האחרונות", מציין אגמון. "למחרת יצאו שוב לטיסה והפעם שר הביטחון הצ'יליאני החליט שהוא לא מגיע, הספיק לו".

עוד הוא מספר כי הם היו אמורים להישאר שם יום אחד, אולם בגלל תנאים קשים הטיסות בוטלו ואנשי חיל האוויר מצאו עצמם נשארים שם שבוע שלהם. "האמת שזה היה השבוע הכי מדהים שהיה לי בחיים", העיד אגמון, שטייל שם בין כלבי ים לתחנות מחקר ושאר חיות נדירות. "אבל הטיסה ההיא הייתה מטורפת, אני לא זוכר כמותה".