ארגון הטרור חיזבאללה ניצל את סופות השלג בלבנון לאימון אלפיניסטים ייחודי. זרוע המדיה של חיזבאללה פרסמה ביממה האחרונה סדרה של תמונות וסרטונים, בהם ניתן לראות את לוחמי "כוח רדואן", הנחשבים ליחידה מיוחדת של הארגון, באימון בשלג הכולל ירי חי לעבר מטרות שעל חלק מהן צויר מגן דוד.

אימון השלג הנדיר של חיזבאללה תועד בשלל תמונות באיכות גבוהה, תשומת לב הוקדשה גם לאיכות הציוד של הלוחמים, הן מבחינת המדים, הסוואת שלג וגם ציוד סקי ו"חתולי שלג". בנוסף לזה כשהם מבצעים ירי חי מאקדחי HS-9, רובי קלצ'ניקוב עליהם אמצעים טקטיים ומקלעים.

מה שעוד בולט לעין, זו ההסוואה של רובי הקלצ'ניקוב והמקלעים של אנשי רדואן, הנראים חמושים גם ב- AKS-74, דגם הקלאצ' המיועד לכוחות מוצנחים. בסרטון שהפיץ הארגון, ניתן לראות את אנשי חיזבאללה כשהם מבצעים ירי חי תוך כדי נועה על חתולי שלג, כמו גם תוך כדי גלישה, כשהם מציגים פגיעות מדויקות במטרה. אם כי פה יש להדגיש שהסרטון נערך בהקפדה יתרה.

הכוח שאיים לכבוש את הגליל

Some more; handguns, another AK-74, amusingly w/ Israeli accessories (FAB Defense PDC rail, UAS-AK stock...) Otherwise CompM4s RDS, etc.



Pretty kitted, but all of this is available from Iraqi/Syrian markets. Style is a pretty standard Hezb merger of RuOF and MENA showoff stuff. pic.twitter.com/2Lxah0Kbhh — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ ❄ (@CalibreObscura) February 15, 2022

בנוסף, ניתן לראותם מבצעים קרב מגע בשלג ומציגים את היכולת שלהם לעמידות בקר העז, כשהלוחמים מראים למצלמה איך הם עוטפים איברי גוף חשופים בשלג. מהסרטון ניתן לראות בבירור שאנשי חיזבאללה מאומנים היטב בלוחמת פרט, כולל קרב מגע. נזכיר כי "כוח רדואן" היה גם זה שתועד במאי 2020 בסרטונים שחיזבאללה הפיץ, כשטענו כי הם מתאמנים על כיבוש הגליל.

"כוח רדואן" פועלים בדרך כלל בצמוד ל"סאברין" - היחידה האיראנית למבצעים מיוחדים, שגם מאמנת את אותם אנשי חיזבאללה. ההערכה היא שהיחידה הזו מונה כ-2,500 לוחמים חמושים היטב, שקיבלו הכשרה באיראן ובלבנון, תחת הדרכה צמודה של "יועצים" איראנים מ"כוח קודס". באתר הלבנוני "אל-חדאת' ניוז", טוענים כי מדובר ביחידת עילית של חיזבאללה, שנבנתה במתכונת דומה לזו של יחידת "אגוז" הישראלית.