דיווח: "המוסד אימן בישראל סוכנים כורדים"

בתקשורת הערבית ובסוכנות הידיעות האיראנית "Fars" פורסמו דיווחים בהם נטען כי המוסד הישראלי אימן עשרות כורדים מהמיליציות הנתמכות על ידי ארה"ב בלחימה בסוריה ועיראק. הטענה היא כי אותם כורדים משמשים לאחר מכן כסוכני מודיעין באזורים הללו.

על פי אותם פרסומים זרים, לפחות 20 לוחמים כורדים מהזרוע הצבאית של המפלגה הדמוקרטית המאוחדת בסוריה (PYD), שנלחמו כחלק מכוחות הקואליציה נגד דאע"ש, נשלחו לישראל ואומנו כסוכני מודיעין במתקנים של המוסד.

לטענת הגורם שמצוטט בפרסומים הם הועברו לאחר מכן לאזור אירביל שבכורדיסטן העיראקית כדי לשמש שם כסוכני מודיעין. "המוסד מגייס שכירי חרב במדינות האזור כדי לאסוף מודיעין עבור ישראל", נכתב באותם פרסומים.

