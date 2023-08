גיוס מלכותי. אל לשכת הגיוס של צבא ספרד הגיעה בשבוע שעבר הנסיכה לאונור, או בשמה המלא לאונור דה טודוס לוס סנטוס מבורבון ואורטיס, בתם של פליפה השישי, מלך ספרד ולטיסיה, מלכת ספרד, שהיא גם המלכה לעתיד. הנסיכה לאונור התגייסה לצבא ספרד והחלה שירות צבאי בן שלוש שנים, הנחשב כחלק ממסלול ההכנה שלה למלוכה אחרי אביה.

הנסיכה התגייסה לאקדמיה הכללית של צבא ספרד, שם תעבור הכשרה יבשתית וקורס קציני יבשה, בשילוב תואר ראשון. אחרי שתהיה קצת בשטח היא תעבור הכשרות של חיל האוויר והצי המלכותי.

צילום: Toni Galan/WireImage

הנסיכה לאונור, בת ה-17, הגיעה ללשכת הגיוס מחויכת וכמו כל מתגייסת המשפחה שלה ליוותה אותה. רק שבמקרה הזה מדובר באבא שהוא המלך. פליפה, בן 55, שלבש כיאה למעמד ולתפקידו מדי צבא ודרגות גנרל. המלך פליפה משמש כמפקד עליון של הכוחות המזוינים הספרדים. וגם הוא החל את שירותו הצבאי באקדמיה הצבאית הכללית של סרגוסה. עוד הגיעה כמובן גם האם, המלכה לטיסיה והאחות בת ה-16, הנסיכה סופיה.

המשפחה המלכותית חיבקה את הנסיכה לאונור והתבוננה בגאווה כשהמתגייסת הטרייה לחצה ידיים עם אחד מהקצינים הבכירים של האקדמיה, שכמובן הגיעו לקבל את המתגייסת המאוד לא שגרתית. לאחר שנפרדה ממשפחתה, הנסיכה התקדמה עם המזוודה שלה לקראת שרשרת החיול ויצאה לדרכה הצבאית. לא לפני שחתמה על ספר האורחים של האקדמיה.

Princess Leonor of Spain, the future queen of Spain, has started her military training.



She will spend the next 3 years in the Spanish Army.



pic.twitter.com/KeAEJtiefa — Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2023

בית המלוכה בספרד פרסם כבר במרץ השנה שמיד עם סיום הלימודים שלה במכללה בוויילס, הנסיכה תתגייס לשירות של שלוש שנים. בשנה הראשונה היא תעבור הכשרה והסמכה במכללה של צבא היבשה. משם היא תמשיך לשירות והכשרת קצינים בצי הספרדי כולל הצבה על ספינת האימונים ואחרי השנה בצי היא תמשיך לשנה במסגרת של חיל האוויר.

התוכנית האינטנסיבית במסגרת הצבאית נועדה כאמור להכין אותה לתפקיד המלוכה. גם אביה, המלך פליפה עבר הכשרה והסמכה באקדמיות צבאיות מרובות וגם הוכשר כטייס מסוקים בצבא ובצי הספרדי, כולל תקופת שירות מבצעית.

צילום: Toni Galan/WireImage

הנסיכה לאונור תהיה המלכה הראשונה של ספרד מאז המלכה איזבלה השנייה (שמלכה בין 1833 ל-1868), וכאשר היא תהפוך בעתיד למלכת ספרד תגיע עם התפקיד גם האחריות לשמש כמפקדת העליונה של הכוחות המזוינים הספרדים. "זהו צעד חיוני בחייה של הוד מלכותה, לקראת הנהגת ארצנו", אמרה שרת ההגנה הספרדית, מרגריטה רובלס.

שירות צבאי נחשב למסורת בקרב בני משפחות המלוכה בעולם. הנסיכה אליזבת מבלגיה הוסמכה באקדמיה צבאית בשנים 2020-2021. גם הנסיכה ויקטוריה משבדיה התגייסה לצבא ב-2022.

המפורסמים יותר הם כמובן הנסיכים וויליאם מבריטניה וחוסיין מירדן, בוגרי סנדהרסט היוקרתית. שניהם הוסמכו כקצינים וכטייסים. במקרה של חוסיין גם כלוחם ומפקד בכוחות המיוחדים של צבא ירדן ומדי פעם ניתן לראות סרטונים שלו ושל אביו, המלך עבדאללה מפגינים ביצועים של לוחמי קומנדו במתחמי האימונים של צבא ירדן.