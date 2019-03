לא רק צוללות: מצרים קונה נשק בטירוף ומתכוננת למלחמה

הפרסומים האחרונים לפיהם ראש הממשלה בעצמו אישר לכאורה עסקה במסגרתה הועברו למצרים צוללות שיש ביכולתן לפגוע בביטחון מדינת ישראל עמדו במרכז סדר היום הפוליטי השבוע.

בתמונה הרחבה יותר, שכנתה של ישראל מצרים לא הסתפקה ברכישת צוללות. רק השבוע דווח על עסקת ענק לרכישת מטוסי קרב מתוצרת רוסיה, ואלו מצטרפים לשורת עסקאות נשק שביצעו המצרים בשנים האחרונות וכללו רכישת מסוקים, טילים ואפילו נושאות מסוקים.

בנוסף, בסיסי ענק חדישים נבנו במדינה ואף נרכשו אמצעי רבים לתובלה ואספקה. כמו שזה נראה, הצבא המצרי לא בונה את עצמו למלחמה בטרור מולו הוא מתמודד כיום. הם בונים מסגרות כבדות ומשולבות של חטיבות ודיוויזיות למלחמה קונבנציונאלית, משהו שמעורר לא מעט דפיקות לב בישראל. צוללת מול חופי מצרים | צילום: gettyimages

על פי הערכות שונות, יש כיום בסיני בין 60 ל-70 אלף חיילים מצרים ואיתם כמעט 1,000 כלי רכב שונים, כולל טנקים רבים ונגמ"שים. מאות כלי טיס פועלים בסיני כשרבים מהם מוצבים שם באופן קבוע בבסיסי חיל האוויר המצרי, שגם הם זכו לשיפוץ ושדרוג בשנים האחרונות.

כל זה קורה על רקע הפרות חוזרות ונשנות של סעיפי הסכמי השלום עם מצרים בהסכמה ישראלית. הסכמה שניתנה לאור ההבנה בישראל, שהלחימה המצרית נגד הטרור בשטחם היא גם אינטרס של ירושלים. רק שבין המהלכים המצרים שנעשו בסיני, ניתן למנות גם בנייה של מתחם פיקוד חדיש ומשוכלל שישלוט בכל האזור והכוחות. מרכז ממוגן מפני תקיפות אוויריות כבדות, לא בדיוק איום מכיוון ארגוני הטרור.

#Egypt, #Russia, #Su35 :: Russia to Supply 12 Su-35 Fighter Jets to Egypt for $2 Billion https://t.co/lvuOj9bITU pic.twitter.com/H0Vgeha3Mv