שומר הראש של המחבל שחוסל תועד עם נשק ישראלי

צילום: חדשות

בסדרת תמונות שהופצה בימים האחרונים ברשתות החברתיות נראים לוחמי ארגון גא"פ (ג'יהאד איסלאמי פלסטיני) חמושים בטילים ואמל"ח שהוברחו כפי הנראה מאיראן. בתמונה נוספת נראה בכיר הארגון בהאא אבו אל עטא לפני שחוסל בחודש שעבר על ידי ישראל.

בתמונה נראה אבו אל עטא מלווה בשומרי ראש כשאחד מהם חמוש ברובה סער מסוג גלילון ישראלי (SAR). מדובר ברובה שהוא נגזרת של ה'גליל', ושימש עד אמצע שנות ה-2000 את לוחמי השריון של צה"ל ובכמה תפקידי נהגים.

לא ברור איך הרובה הזה הגיע לרצועת עזה. ייתכן שבעבר הרחוק נגנב ממחסני צה"ל, אפשרות נוספת היא שמדובר ברובה שנמכר למדינה זרה וממנה הגיע בדרך לא דרך לרצועת עזה.

Interesting that Baha Abu al-Ata's bodyguard on the left appears to carry a Galil SAR (Others just 653/Menusar carbines) pic.twitter.com/lwxa1Ywoqr — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ☃️ (@CalibreObscura) December 16, 2019

מערכת הביטחון הישראלית משקיעה לא מעט מאמצים כדי למנוע הברחת נשק ואמצעי לחימה (אמל"ח) לשטח רצועת עזה. מנגד גורמים ברצועה וגם איראן משקיעים לא פחות מאמץ להכניס את אותם אמצעים פנימה.

בתמונות הנוספות, מתוך מה שנראה כמו מסדר או מפגן כוח של הזרוע הצבאית בגא"פ, "סראיא אל-קודס" ניתן לראות את פעילי הארגון עם טילי נ"ט (נגד טנקים) איראנים מסוג "רעד" המבוססים על טיל רוסי ישן שפותח עם צפון קוריאה באמצע שנות ה-90.

טילים מהסוג הזה נתפסו על ידי לוחמי שייטת 13 כשתפסו ספינות נשק שהגיעו מאיראן, כשלפחות על פי התמונות נראה שהיו כמה שהצליחו להגיע לעזה.

Iranian RAAD-T appears alongside the 9M133 Kornet in recent Saraya al-Quds footage, also multiple "Tandem 85" Gen2 dual HEAT RPG warheads, as developed by Izz ad-Din al-Qassam Brigades #Gaza pic.twitter.com/zPnuZeLoU3 — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ☃️ (@CalibreObscura) December 16, 2019

עוד ניתן לראות גם את טילי הנ"ט המוכרים מסוג קורנט. טיל רוסי נגד טנקים בעל הנחיית קרן לייזר. שני הטילים האלו והקטלניות שלהם מוכרים לצה"ל מהמערכה בלבנון ב-2006 וגם מהסבבים ברצועת עזה.

עוד תועדו מחבלי הגא"פ עם מטולי RPG שמוכרים בשם טאנדם, ייצור מקומי במפעלים שהקימו מתחת לאדמה. מטולים כאלה נגד טנקים פותחו על ידי הזרוע הצבאית של חמאס ואפשר שהם העבירו את התוכניות לאנשי הג'יהאד. או שאלו השיגו אותן בדרך אחרת.

לא פחות מטריד הן התמונות של אנשי הארגון חמושים בטילי כתף נגד מטוסים. בעבר כבר היו דיווחים על ניסיונות להפלת כלי טיס של צה"ל ברצועה, כשרק אמש (שלישי) ירה כלי טיס לעבר מחבל שניסה לחצות את הגדר.

Also included in the video- a couple of different #MANPADS variants: 9K38 "Igla" (SA-18) and 9K32M "Strela-2M" (SA-7B), both known quantities, but very nice to get some close in HQ footage of the former pic.twitter.com/cU8MAvL0Uc — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ☃️ (@CalibreObscura) December 16, 2019

כעת בתמונות נראים המחבלים חמושים בטילי SA-18 בעלי הנחיית אינפרה אדום שמסוגלים ליירט כלי טיס בטווחים של 6 ק"מ ובגובה של 3,500 מטרים. חיילים עיראקים הצליחו להפיל לפחות שלושה כלי טיס אמריקאים עם הטיל הזה כולל מטוסי קרב מסוג טורנדו ו- F-16.

חלק ממה שניתן לראות בתמונות כמו טילי כתף נגד מטוסים וטילים נגד טנקים, נמצאים בראש הרשימה השחורה של ישראל. למרות זאת הם מצאו את דרכם לעזה וכנראה שבכמויות לא קטנות, מה שבהחלט צריך להטריד את מערכת הביטחון.