בית המשפט העליון דן ביום חמישי (27.12) בעתירה שהוגשה נגד הייצוא הביטחוני מישראל לקמרון. באופן חריג, בית המשפט גם דן בבקשה של המדינה לנהל את שלב הטיעונים שהתקיים ביום חמישי בדלתיים סגורות. אין זה חריג שישראל מנסה להסתיר את כל מה שקשור לייצוא הביטחוני, אולם הבקשה של המדינה חריגה לאור כמות העותרים - 77 במספר. נראה שהפעם מה שחריג בסיפור הזה, זה שלא מדובר בעוד ייצוא נשק למדינה המוגדרת "בעייתית". הפעם מדובר ביחידה מאוד ספציפית שזוכה בקמרון עצמה לכינוי "היחידה הישראלית". זה גם בגלל הנשק הישראלי שהם מפעילים, אבל לא פחות מזה בגלל שלצד המפקד המקומי, מפקד על היחידה קצין לשעבר בצה"ל. ככול הנראה, קצינים ישראלים נוספים פועלים באותה יחידה המואשמת בפשעי מלחמה חמורים.

במסגרת העתירה שהוגשה על ידי מספר רב של פעילים לזכויות אדם, בראשם עו"ד איתי מק, הידוע במאבק שלו למניעת ייצוא נשק ישראלי למדינות טוטליטריות, בקשו מבית המשפט לדרוש מהמדינה להסביר "מדוע משיבה 2 (ראשת האגף לפיקוח על ייצוא ביטחוני) לא תפעיל את סמכותה הקבועה בחוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני (אפ"י) ליחידת BIR בקמרון". בניגוד לעתירות דומות, הפעם מדובר בפניה חריגה לבית המשפט מול יחידה מאוד ספציפית במדינה זרה, שעל פי העותרים מבצעת פשעי מלחמה חמורים.

מאז אוקטובר 2016, מתחולל בקמרון משבר פוליטי מדיני וביטחוני קשה בשני מחוזות סמוכים לגבול עם ניגריה. האזורים דוברי האנגלית בקמרון, שהיא קולוניה צרפתית לשעבר, מקופחים כבר עשורים רבים על ידי השלטון המרכזי השייך לדוברי הצרפתית. לפני כשנתיים, דוברי האנגלית יצאו להפגין נגד מצבם, או ליתר דיוק ניסו לצאת למחאות. זאת משום שהשלטון שלח אליהם את הצבא שהחל לפעול מולם באכזריות ובלי שום רחמים. במקביל החל צבא קמרון לפעול באופן שאגב מוצדק גם על ידי העותרים, נגד הטרור שמפעיל באזור בוקו חראם. רק שהם מנצלים את המלחמה הזו גם כדי לבצע פשעי מלחמה נגד האזרחים דוברי האנגלית. הכל בפקודתו של הנשיא הרודן, פול באייה.

מי שמוביל את המערכה הצבאית זו יחידת BIR (גדוד ההתערבות המהירה, בצרפתית - Battalion D'intervention Rapide). מדובר ביחידת עלית המונה כמה מאות לוחמים אשר הוקמה בשנת 2001, כדי להילחם בפשיעה ובטרור. באופן חריג אפילו לקמרון, היא לא כפופה לצבא כי אם ישירות לנשיא באייה. היחידה מצוידת במיטב הנשק הישראלי, ומי שסייע לעשות בה ארגון מחדש ולאמן אותה, הוא אל"מ אבי סיוון, בוגר סיירת צנחנים ומפקדה השני של יחידת דובדבן. סיוון שימש נספח צה"ל בקמרון, ואחרי שסיים את תפקידו שם פרש מצה"ל ועבר לייעץ לנשיא ולאמן את היחידה. בשנת 2010 סיוון נהרג בהתרסקות מסוק, ופה נכנסת לסיפור דמות מסתורית נוספת - גם היא מישראל.

אחרי שסיוון נהרג, החל לפקד על היחידה קצין ישראלי נוסף שפרש מצה"ל. זהותו של אותו קצין לשעבר אינה ברורה, וכל ניסיון לשוחח עם יצואנים ישראלים או קצינים לשעבר לגבי זהותו נתקל בחומה בצורה של שתיקה. למרות זה, בקליקה של סוחרי הנשק עולים מדי פעם מספר שמות לגבי אותה הדמות. חלק מדברים על בוגר סיירת מטכ"ל ויחידת מגלן. אחרי מדברים על דמות אחרת שגדלה בצנחנים ושרתה גם ביחידת הלוט"ר.

בכל מקרה, ובאופן מאוד חריג, באפריקה פועלת יחידת שעליה מפקד קצין ישראלי, מעדויות שונות עולה שהוא לא לבד. ביחידה פועלים עוד מספר קצינים לשעבר זוטרים יותר. לזה יש להוסיף את העובדה שלוחמי היחידה מפעילים נשק ישראלי כמו רובי סער מסוג גליל אייס, תבור ומקלעי נגב. כל זה הביא את האזרחים הקמרונים ואת התקשורת להגדיר את ה BIR כ"היחידה הישראלית".

זו הסיבה שבעתירה שהוגשה ציין עו"ד מק ש"אין מדובר בייצוא ביטחוני ישראלי 'רגיל' המשמש להפרות חמורות של זכויות אדם, אלא בהתערבות של ממש מצד משרד הביטחון בישראל בחיים הפוליטיים של מדינה אחרת, בסגנון ניאו-קולוניאליזם". עוד ציין בעתירה, "אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל, ממשלת ישראל וכנסת ישראל, מעולם לא הכריזו על מלחמה נגד תושבי האזורים דוברי האנגלית בקמרון, ומעולם לא הצביעו על תמיכה בשלטון נצחי של דיקטטור מזדקן".

עוד נכתב בעתירה כי "לוחמיה מתועדים בסרטונים ובתמונות שפורסמו בתקשורת חמושים בכלי נשק כחול לבן, כמו רובי גליל, תבור ואייס ומקלעי נגב, והיא אף הייתה תחת פיקודו על ידי קצין צה"ל לשעבר, ולא סתם קצין - אלוף-משנה אבי סיוון, אחד ממפקדי יחידת דובדבן. סיוון שימש גם נספח צה"ל בקמרון, ולאחר סיום תפקידו, עבר לייעץ לנשיא ולאמן את היחידה, עד שנהרג בהתרסקות מסוק במדינה ב-2010".

בשיחה עם סוחר נשק ישראלי שפועל גם באפריקה, הוא אמר לפז"ם ש"מעורבות ישירה כמו זו שנטענת פה מאוד חריגה, כשהשאלה האם לא לוקחים פה יועץ והופכים אותו למפקד יחידה". לדבריו, "חלק מהייעוץ הביטחוני זה יועצים שממש חונכים קצינים ומפקדים בכירים. הם צמודים אליהם באימונים ולפעמים גם בשדה הקרב, אבל בהחלט יכול להיות שבלהט הקרב היועץ לוקח את העניינים לידיים".

"קשה לי להאמין שישראלי יכנס לדבר כזה במודע", ענה. אבל אחרי רגע של הרהור הוסיף, "להגיד לך שלא היו חארות וכל מני אנשים שמתחו את הגבולות? היו ועוד איך היו, יותר מזה", הוא חושף, "היו אירועי טרור באפריקה שישראלים שהיו שם סייעו בהתערבות פעילה ולא נוסיף מעבר לזה. אז האם ישראלים מעורבים בלחימה באפריקה - כנראה שכן".

ליחידה יש לפחות שלושה בסיסים בקמרון, כשמספר הישראלים שנמצאים שם נע בין 10 ל-20. מדובר בלוחמי סיירות, כולל מטכ"ל, שייטת 13 ודובדבן. אלה מאמנים את לוחמי ה"יחידה הישראלית" בשיטות שלמדו בצה"ל. מספרם של לוחמי היחידה מוערך בכ-1,000 ויש לציין שהיחידה מקבלת גם נשק ואימונים מארה"ב.

On the #Cameroon execution video that the Government labelled as 'fake news'. Here is a photo on the left of Cameroon's #BIR unit. On the right is the guy that filmed the execution. Notice the Zastava M21 rifle - the one the Govt said wasn't used in the video or by its soldiers pic.twitter.com/7Sk420x9vq