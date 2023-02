40 אלף אסירים רוסים, לפחות, התגייסו למלחמה באוקראינה מאז חודש יולי, אז נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אישר לגייס אותם. כך על פי נתונים של ארגוני ביון מערביים. האסירים התגייסו ל"כוח וגנר" הידוע לשמצה, חברת שכירי החרב בשירות הקרמלין.

עוד על פי הנתונים שלא ניתן לאמת, לפחות 30 אלף אסירים לשעבר שגויסו נהרגו, נפלו בשבי או נפצעו, חלק מהם שעות או ימים אחרי שהגיעו לחזית. לכל אלה יש להוסיף גם נעדרים רבים שלא ידוע מה עלה בגורלם וההערכה היא שהם נהרגו.

האסירים שנשלפו מבתי הכלא ללשכות הגיוס של וגנר, התחייבו לשרת חצי שנה לפחות. המאות הראשונים שהתגייסו כבר משתחררים וחוזרים לרחובות הערים הרוסיות. הם חוזרים כשלצד הרקע הפלילי שלהם, חלק עם רקע קשה במיוחד, לרבים מהם יש עכשיו גם פוסט טראומה ו/או רקע צבאי שלא היה להם קודם. למעשה, גיוס האסירים מראה עד כמה פוטין מוכן ללכת רחוק לסכן את החברה הרוסית, בתמורה לניצחון שהוא שואף אליו.

גיוס לצבא הרוסי במוסקבה, אוקטובר 2022 | צילום: Contributor/Getty Images

ה"ניו יורק טיימס" פרסם השבוע כתבה נרחבת בה התראיינו אסירים לשעבר שחזרו בחיים מהמלחמה באוקראינה. בכתבה סיפרו שרוב הגברים המגויסים מבתי הכלא ריצו זמן מאסר על פשעים כמו שוד וגניבה. אולם מסמכים שהגיעו לטיימס מלמדים שיש גם רבים שהורשעו באונס בנסיבות מחמירות ואף ברציחות מרובות.

"עלולים להיות מסוכנים מאוד"

"אלה אנשים שבורים פסיכולוגית שחוזרים עם תחושת צדקנות, אמונה שהם הרגו כדי להגן על המולדת", אמרה יאנה גלמל, עורכת דין רוסית לזכויות אסירים שעובדת עם אסירים מגויסים. "אלה יכולים להיות אנשים מסוכנים מאוד", הוסיפה. קרוב משפחה של חייל אסיר לשעבר בשם אנדריי יאסטרבוב, סיפר בעילום שם ש"אנחנו מרגישים כאילו הוא תחת סוג של היפנוזה. הוא חזר אדם אחר. אדם שאין לו שום רגשות".

ההערכה היא שלרוסיה חזרו כמה עשרות ואולי גם מאות בודדות של חיילים משוחררים ואסירים לשעבר של וגנר. המספרים צפויים לגדול דרמטית, לאלפים רבים, כבר במהלך החודש הקרוב, עם סיום החוזה של גל המגויסים הראשון.

הצצה מעטה לעולם הזה, קיבלנו כאשר אנדריי מדבדב, אסיר לשעבר שגויס לווגנר, ערק וברח מהמדינה לנורווגיה. ככל הידוע הראשון שעזה את זה. הוא סיפר שישב בכלא על גניבה ושגויס מהכלא. עוד סיפר שמונה למפקד על מחלקה שהורכבה כולה מאסירים שגיסו מבתי הכלא ברוסיה. ששלחו אותם למשימות "התאבדות" באזור בחמוט. "אמרו לנו תמשיכו להתקדם ואל תעצרו עד שתהרגו", סיפר מדבדב.

Former commander of the "Wagner" PMC Andrei Medvedev fled from #Russia to #Norway and asked for political asylum, reports Gulagu. net.



He is ready to testify against Prigozhin and talk about the extrajudicial killings he witnessed. pic.twitter.com/iHPyGbMJ5z — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2023

התנאים לאסיר רוסי שמתגייס

כל אסיר לשעבר שמתגייס לווגנר זוכה לשכר חודשי של כ-1,700 דולר. כפול מהממוצע במשק הרוסי. יש גם בונוסים על "אומץ לב" בשדה הקרב ותשלום משפחתי במקרה שהאסיר ייהרג בסך של 80 אלף דולר. מי שמצליח לשרוד חוזה של חצי שנה, מקבל חנינה נשיאותית על כל הפשעים שביצע ו"אין סיכוי שיחזור לכלא", כפי שאמר לאסירים בעצמו יבגני פריגוז'ין, האיש החזק בקבוצת וגנר.

קרובת משפחה של אסיר שהתגייס לווגנר סיפרה ש"הוא לא הלך לשם בגלל הכסף. אלא כי הוא התבייש מאמו והוא רצה לטהר את שמו". איגור מתיוחין הוא דוגמה לאסיר כזה של וגנר. מדובר במי שהורשע מספר פעמים במעשי גניבה, ישב בכלא והחליט להתגייס.

על פי עדותו כפי שהיא מופיעה ב"טיימס" עולה כי פריגוז'ין הגיע עם מסוק בחודש נובמבר לכלא בוא הוא הוחזק. שם הציע לאסירים חופש בתמורה לגיוס. מתיוחין, שידע שאין לו שום סיכוי בחברה שבחוץ, התגייס מיד.

ימים בודדים לאחר מכן, הוא כבר היה במחנה אימונים ליד העיר הכבושה לוהנסק באוקראינה. מה שהוא מצא שם, לדבריו, היה שונה מאוד מקבוצת האחים הפטריוטית שציפו לה. האסיר לשעבר סיפר שהרבה לפני שהגיע לחזית הוא כבר חווה אקלים של פחד שווגנר מחדירים באסירים שגייסו. לדבריו, כל הזמן איימו עליהם בהוצאות להורג. כמעט על כל עבירת משמעת. לפחות אדם אחד מהיחידה שלו נלקח אחרי שלא ציית לפקודות ולא חזר מאז.

מעדותו עולה ש"המלחמה הגיעה אליו לפני שהוא הגיע אליה": הבסיס בו עבר הכשרה ואימונים הותקף בהפתעה על ידי האוקראינים. מתיוחין ניצל את הכאוס שנוצר בתקיפה וערק מווגנר, למרות שידע שהעונש על מעשיו יהיה מוות. עד כדי כך הוא הרגיש שחי שם בסיוט. כיום הוא נמצא במסתור ומנסה לבטל את הגיוס שלו ולחזור לבית הכלא, להמשך ריצוי המאסר שלו.

ולדימיר פוטין ומקורבו יבגני פריגוז'ין, בעלי "קבוצת וגנר", ארכיון | צילום: ALEXEY DRUZHININ/SPUTNIK/AFP/GettyImages

לכל אלה יש להוסיף גם דו"ח של המודיעין האוקראיני, שפורסם השבוע ב-CNN. שם נכתב כי קבוצת וגנר "מייצגת איום ייחודי, למרות האבדות העצומות שספגה. המוות של אלפי חיילי וגנר אינו משנה לחברה הרוסית". מהדו"ח עולה שמצד אחד החיים שלהם "לא שווים הרבה" בעיניי החברה הרוסית עצמה. מנגד, החיילים-אסירים האלה מפגינים אכזריות אדירה בשדה הקרב ומבצעים פשעי מלחמה רבים.

בארה"ב מעריכים שווגנר הרוסי הם כוח משמעותי בלחימה בבחמוט שבאוקראינה, לצד צנחנים רוסים. המודיעין האמריקאי טוען שהכוח של פריגוז'ין איבד רק בגזרה הזאת כאלף לוחמים. עוד נטען שבדרך כלל הם נשלחים להסתער לפני היחידות הסדירות של הצבא הרוסי, כשמתקפות אלה סופגות אבדות רבות. לא פעם בהיקף של 80 אחוז מהכוח התוקף.

"צוות שנסוג מוצא להורג"

בדו"ח האמריקאי נכתב גם ש"יחידות תקיפה לא נסוגות ללא פקודה. העונש על נסיגה לא מאושרת של צוות היא הוצאה מידית להורג". עוד נטען כי פצועים לא מפונים משדה הקרב כל עוד ההתקפה לא הסתיימה והיעדים לא הושגו. המשמעות היא שפצועים רבים ננטשים ומתים אחרי גסיסה ארוכה מאיבוד דם.

טיל משמיד כוח וגנר בחזית בחמוט | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

"יחידת התקיפה אינה יכולה להוציא את הפצועים משדה הקרב, משום שהמשימה העיקרית שלהם היא להמשיך בתקיפה עד שהיעד מושג. אם התקיפה נכשלת, נסיגה אינה מורשית עד שהלילה יורד", נכתב.

עד כמה הפשעים שלהם באוקראינה אכזריים ונפוצים, ניתן גם להבין מההחלטה של ארה"ב להכריז על כוח וגנר כארגון טרור. באוקראינה אוספים בחודשים האחרונים עדויות רבות ותיעוד על פשעי המלחמה שהם ביצעו בתחומם. אולם ספק שאלה שחזרו לרוסיה יתנו את הדין. תהליך החנינה הנשיאותית נחשב שם לסוד מדינה.

ספק רב אם הרוסים מתכוונים לטפל באותם אנשים שחוזרים עם בעיות פסיכולוגיות קשות ועתיד תעסוקתי שאינו ורוד בלשון המעטה. ברוסיה יש רבים שמבינים שבשנים הבאות, הם ישמעו על פשעים קשים שיבצעו אותם חיילים-אסירים משוחררים, שחוזרים עם רקע עברייני וממקום שנחשב עבורם לגיהינום של ממש.