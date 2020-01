המרינס לוחמים בלילה | צילום: צבא ארצות הברית

בעקבות חיסולו של מפקד כוח קודס האיראני קאסם סולימאני הלילה (שישי) נערכת ארה"ב לתגובה איראנית כשהחשש הוא בין השאר שתגיע באחת משגרירויות ארה"ב בעיראק או מדינה מזרח תיכונית אחרת.

השבוע נראתה סצנה דרמטית בשמי בגדד, אחרי שארבעה כלי טיס MV-22B אוספריי "מטוס-מסוק" נחתו באישון לילה בלב שטח השגרירות האמריקאית ומהם פרצו מאה לוחמי מארינס מ"יחידת התגובה למשברים".

כשנשיא ארה"ב טראמפ אמר שוב ושוב ש"לא תהיה בנגזי שנייה", הוא התכוון בדיוק ללוחמים האלו, שאחד מהתפקידים העיקריים שלהם זו תגובה למשברים קיצוניים בשגרירויות ארה"ב בעולם.

היא הוקמה בשנת 2012 בעקבות התקיפה הקטלנית על הקונסוליה האמריקאית בלוב בה נהרגו ארבעה דיפלומטים. כחלק מהפקת הלקחים ארה"ב הקימה במסגרת המארינס את יחידת התגובה המהירה לניהול משברים שתכלול לוחמים איכותיים ובנוסף יהיו לה אלמנטים אוויריים משלה.

מטרת היחידה היא להגיב ולהגיע באופן עצמאי לכל מקום בו יש משבר באזור האחריות שלה, בעיקר שגרירויות, קונסוליות ומשרדי ממשל אמריקאים. כשצריך הם גם יודעים להגיע למדינה הייעודית בצניחה.

היחידה היא משהו בסגנון של חטיבה מרחבית בצה"ל. מפקדת משימה עם כמה צוותים שלדיים שבכל שנה מקבלת תחת האחריות שלה יחידות מארינס שונות שמתחלפות.

לוחמי היחידה מתמחים מצד אחד בלחימה בתנאי קיצון. למשל יכולת להחזיק מעמד במקום בו הם נצורים במשך 48 עד 72 שעות, שזה הזמן המוערך שייקח לפנות אותם או לשלוח להם סיוע כבד.

מנגד מוכשרים גם ל"לחימה לא קטלנית", למשל במקרים של מהומות קשות ופיזור הפגנות סוערות. תפקידם להגיע לשגרירות ולתגבר אותה לכל תרחיש מבצעי שיכול לקרות עד לרמה הגבוה או "הנפיצה ביותר", כפי שהם מכנים זאת.

במסגרת ההכשרה הם מתאמנים עם יחידות מיוחדות בארה"ב, בנוסף עם יחידות משטרה לפזור מהומות ולוחמה בטרור ועם כוחות באותן מדינות ערביות שתחת תחום האחריות שלהם, כמו בעיראק שם גם סייעו להקים חלק מהיחידות. הכל כדי שידעו איך להיות כוח קטלני כשצריך ולפזר עשרות אלפי מתפרעים.

בנוסף לכל זה ובגלל הזמינות הגבוה היחידה מגיבה גם במקרים של אסון הומניטרי. היחידה הזו החזיקה צוותים קבועים בעיראק בזמן הלחימה נגד דאע"ש כדי לחלץ טייסים במקרה הצורך.

כל גדוד או טייסת שמגיעים לסבב שירות ביחידה עוברים הכשרה ייעודית למשימה ולאחר מכן נשלחים לנקודות מהן יזנקו במקרה הצורך. המטה הראשי של היחידה נמצא בכוויית ושם ישנו הכוח הגדול ביותר.

הם נמצאים בזמן כוננות של שעתיים. כלומר שעתיים מרגע שניתנה הפקודה הם יכולים לזנק לכל שגרירות באזור, למשל בגדאד או מצרים, לבנון וכל אחת שיש במזה"ת. יחידה נוספת הוקמה לאזור יבשת אפריקה.

חוץ מגדוד המארינס תחת פיקוד היחידה טייסת אוספריי, המטוס-מסוק שמאפשר להם להגיע במהירות לכל מקום בעולם. בנוסף ליחידה יש גף של מטוסי תובלה משלה, טייסת מטוסי קרב, יחידת בקרי אוויר קדמיים, גדוד לוגיסטיקה ומנהלה. בסך הכל מדובר ב-2,500 חיילים וקצינים.

מבחינת מפקד היחידה הזרוע העיקרית שלו היא גדוד המארינס שמונה 1,200 לוחמים חמושים ומאומנים היטב. הזרוע השנייה שלו זה המטוס-מסוק אוספריי (אותו רוצים לראות גם בחיל האוויר הישראלי).

מדובר בכלי טיס שמצד אחד ממריא ונוחת כמו מסוק, כלומר מכל מקום ובכל מקום בלי צורך במסלול. מצד שני, טס מהר ורחוק כמו מטוס. לכן תמיד תהיה במסגרת היחידה טייסת שלמה של V-22 אוספריי.