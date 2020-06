כשלושה שבועות אחרי שחשפו בצעד נדיר שרוסיה שלחה מטוסי קרב דרך סוריה ללוב, פיקוד אפריקה של צבא ארה"ב חשף בחשבון הטוויטר הרשמי שלו צילומי לוויין המהווים ראיות לכך שחיל האוויר הרוסי החל לפעול בשמי לוב, דבר אותו רוסיה אינה מאשרת באופן רשמי.

כבר ב-27 למאי פרסם צבא ארה"ב תמונות של מטוסי קרב מסוג מיג-29 שנשלחו מבסיס חיל האוויר הרוסי חמיימים בסוריה, יחד עם מטוסי תקיפה מסוג סוחוי 24. על פי הודעת הצבא האמריקאי הם הגיעו לשם כדי לסייע לשכירי החרב הרוסים שפועלים בלוב, מתכונת שנראית די דומה לניסיון ה"מוצלח" מבחינת רוסיה בסוריה.

כעת האמריקאים מפרסמים צילומי לוויין שבאחד מהם ניתן לראות המראה של מטוס סוחוי SU-24 בהמראה. בהודעה נמסר גם כי "יש לנו עדויות מצולמות של מטוסי מיג 29 מבסיס אל-ג'ופרה, לוב ועדויות למטוסי קרב רוסים בסביבות העיר סירטה". דובר הפיקוד הוסיף ש"ברור לנו שהם הגיעו ללוב מרוסיה ולא משום מדינה אחרת".

בארה"ב מעריכים שהרוסים שלחו ללוב למעלה מ-14 מטוסי קרב ומכ"ם טקטי שצולם גם הוא בתמונה לוויין. "זה מכ"ם נייד שהם תכננו כדי לספק התראה מוקדמת לפריסת כוחות ומבצעים ניידים ורחוקים", טענו בארה"ב. "רוסיה מגבירה את האלימות בלוב ומעכבת את הפיתרון", הוסיפו.

כמו שזה נראה, רוסיה חוזרת לבסס את האחיזה שלה בחלק ממדינות הים התיכון. אחרי שקבעו עובדות בסוריה, הם פועלים לביצוע של מהלך דומה גם בלוב, מה שיגדיל את ההשפעה והאחיזה שלהם בשטח. רוסיה, יחד עם איחוד האמירויות ומצרים, תומכת ב"צבא הלאומי" של חליפה חפתר מול כוחות הממשלה שנתמכים על ידי הטורקים.

אגב, נראה שהאמריקאים הם לא היחידים ש"מרחרחים" באזור, כשאתר למעקב אחר טיסות פרסם תיעוד תמונת מכ"ם בה ניתן לראות מטוס "נחשון" של חיל האוויר הישראלי שטס באזור לוב.