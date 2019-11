28 באוגוסט 2019. ברחבי סוריה מפרסמים בכירי יחידת הקומנדו "כוח טייגר" הודעות על סיום דרכה של יחידת העילית שנחשבה לאכזרית במיוחד. היא הופעלה על ידי מודיעין חיל האוויר הסורי ואלף הלוחמים שלה קיבלו את המשימות המורכבות ביותר, כמו חדירה לשטחי המורדים, הוצאה לפועל של חיסולים ופיגועים. בתיעוד מסוריה נראו לוחמי היחידה פועלים גם לצד צוותי "ספצנאז" – הקומנדו הרוסי. עם ההודעה על סגירתה נמסר שתהפוך כעת ל"דיביזיה ה-25 למבצעים מיוחדים", שהקמתה מסמלת את בנייתו המחודשת של הצבא הסורי, שקרס במהלך מלחמת האזרחים הארוכה. שובו של האיום הסורי על ישראל מאז תחילת 2019 מרכז שר ההגנה הסורי, עמאד עלי איוב, את המאמץ לשילוב המיליציות הרבות שנלחמו במדינה תחת הצבא הסורי. המטרה היא להחזיר את השליטה ולא פחות מכך להצר צעדים של חלק מאותם מפקדי מיליציות, שהפכו "עצמאיים חזקים מדי" לטעמו של המשטר בדמשק. #SAA The Tiger Forces, now named the Division 25 Special Mission Forces, is an elite subdivision of the Syrian army specializing in offensive operations. pic.twitter.com/h49exuTVju — Lucifuge Rofocale (@rofoca_lucifuge) September 20, 2019 לצד הצבא הסדיר, השר מוביל הקמה מחדש של "יחידות מתות" שקיימות רק על הנייר, משום שאנשיהן נהרגו או ערקו במהלך הלחימה. גם את חלק מיחידות הסדיר מאיישים במתנדבים ולוחמי מיליציות לשעבר עם ניסיון מבצעי גדול. הבניה מחדש מעניינת מאוד את מדינת ישראל. לאורך שנות מלחמת האזרחים בסוריה, הערכת צה"ל הייתה שכל עוד אסד נלחם על המדינה שלו חזית הצפון תישאר שקטה והסיכוי למלחמה נמוך. כעת אפשר כבר לומר שאסד ניצח את המלחמה ועובד קשה מאוד כדי להקים את הצבא שלו מחדש. מבחינת ישראל מדובר בשובו של האיום הסורי. לדברי גורם ביטחוני בכיר, "זה חלק ממה שעומד אחרי ההבנה של הצבא שצריך להתאמן שוב למלחמה מול צבא סדיר", כאשר לדבריו הצבא הסורי חוזר עם חיילים בעלי ניסיון מבצעי ש"הריחו וטעמו את טעמו של הדם". בשאר אסד בביקור חיילים בזמן המלחמה | צילום: עד פרוץ מלחמת האזרחים היה הצבא הסורי אחד מהגדולים בעולם עם חצי מיליון חיילים, אלפי משוריינים ומאות מטוסי קרב. זה היה צבא מיושן מצד אחד אבל עוצמתי וגדול מצד שני, בעיצומו של תהליך מודרניזציה שכלל רכש של טנקים חדשים ומטוסי קרב מרוסיה בעיקר. מלחמת האזרחים פגעה בו קשות. עד אמצע 2012 הוערך מספר העריקים במאה אלף כאשר רבים מהם עברו להילחם במסגרת ארגוני המורדים השונים. בין העריקים היו גם גנרלים בכירים שהכירו באופן אינטימי את סודות הצבא. שנה לאחת מכן כבר איבד הצבא הסורי מחצית מסדר הכוח שלו בגלל העריקות, הרוגים ופצועים. יחידות שלמות נמחקו, חיל האוויר איבד כ-250 כלי טיס מסוגים שונים ובנוסף גם בסיסים, שחלק מהם נכבשו על ידי דאע"ש. מצבת הטנקים ירדה גם היא בכ-60 אחוז. נתונים אלו, בין השאר, היו הסיבה להערכות ששלטו בישראל ובעולם על כך שזמנו של הנשיא אסד קצוב לשבועות ואף ימים. בסופו של דבר זה לא מה שקרה, היום אסד שולט כמעט בכל סוריה ובונה את הצבא שלו מחדש. מעורבות רוסית על חשבון איראן וחיזבאללה משרד ההגנה הרוסי פועל באופן מוצהר לשיקום וחיזוק הצבא הסורי כחלק מהמעורבות שלהם שם, מתוך עיקרון שזו תהיה הדרך הטובה ביותר לשרידות המשטר וכמובן חיסכון בחיי אדם של הרוסים. חיל האוויר הסורי נחשב לצל של עצמו אבל עדיין עושה את העבודה בעזרת מסוקי תקיפה, מטוסי מיג או סוחוי. מבחינת ישראל מדובר בחיל ישן ולא מאיים, אך הרוסים מתכוונים לספק לחיל האוויר הסורי גם מטוסי יאק 130 להדרכה מתקדמת של טייסים חדשים ומסוקי קרב מדגם מי-28. מערכות הגנה אווירית 300-S בסוריה | צילום: Associated Press הרוסים מספקים להם גם מאות רקטות ומשגרים חדשים. לצבא הסורי יש על פי הערכות 130 סוללות טילי נ"מ שחלקן מייצרים בעצמם, כאשר המערך הזה מופעל על ידי 50,000 חיילים. רוסיה העבירה לסורים סוללות טילי S-300 וגם דגמים נוספים. דיביזייה 4 - העילית של המשטר, מורכבת כיום ממספר יחידות חי"ר נייד שזוכות לציוד איכותי יחסית. באופן רשמי מי שמפקד על הדיביזיה הוא מאהר אל אסד, בן דודו של השליט, אך הערכה היא שכיום הוא מנהל אותה מרחוק ולא מפקד עליה בפועל. הדיביזיה מנהלת את האימונים שלה באופן עצמאי ולא על פי תורת הלחימה הרשמית של הצבא הסורי וזוכה לסיוע מצד הצבא הרוסי. עיקר כוחה מבוסס על חטיבת השריון 42 שמפעילה בעיקר טנקים מסוג T-72 ויחידת הקומנדו 555. יחידה נוספת, שהוקמה ללא סיוע רוסי, מורכבת ברובה מלוחמים פלסטינים להם מייחסים ארגוני זכויות אדם לא מעט פשעי מלחמה שנעשו בשנים האחרונות. בין השאר כוח זה אחראי על חלק מבתי הכלא של המשטר ולא מעט מי שנכנס לשם יצא, אם בכלל, עם פחות איברים משהיו לו כשנכנס. Small [THREAD] A significant attack by ISIS against the regime-loyal Liwa al-Quds militia near #Sukhana, Homs.



Multiple ZSU-23-2 23mm cannon armed pickups used, along with a claimed IED, to devastate a convoy.



These images can likely be geolocated.



1/ pic.twitter.com/4VXFFE9YlO — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) October 9, 2019 למרות הניסיון הרוסי לבנות מחדש את הצבא הסורי, היכולות שלהם עדיין מוגבלות. כלי נשק ומגויסים חדשים, כולל בעלי ניסיון מבצעי עשיר, לא מכסים על העובדה שהפיקוד הבכיר מוצף בשחיתות ובעל יכולת ניהול לקויה. הסורים וגם הרוסים מודעים לבעיה הזו ומאז אמצע 2018 הם מפעילים מספר תכניות להכשרת הפיקוד הבכיר ולמאבק בשחיתות אצל הקצינים. הרוסים מעודדים את המטכ"ל הסורי לעצור קידום של קצינים בעלי השקפה קרובה לזו של האיראנים ולקדם במקומם קצינים פרו-רוסים שיסייעו להם. לרוב הם גם מקצועיים יותר וזוכים לאימון איכותי יותר, כולל הכשרות והשתלמויות ברוסיה. גבול הגולן כבר לא יהיה אותו דבר בצה"ל מעריכים שהמלחמה הבאה לא תהיה מלחמת לבנון השלישית, אלא מלחמת הצפון הראשונה. על פי הנחת העבודה המחמירה מלחמה זו תכלול את צבא סוריה הסדיר וארגון חיזבאללה יחד עם מיליציות פרו איראניות ואולי אף יחידות סדירות של הצבא האיראני ומשמרות המהפכה. כל זאת תחת מטחי רקטות כבדים שיגיעו משטחי לבנון וסוריה. "אין חזרה למלחמות העבר ולא נראה שיטפון של טנקים ומטוסים מסוריה כמו ב-67 או 73", אמר לנו גורם ביטחוני בכיר. "הכיוון מצביע על סוג של מלחמה היברידית שתכלול התמודדות מול צבא סדיר עם טנקים, מטוסים, תותחים ומערך הגנה אווירית גדול. לצדו תהיה התמודדות, במקביל, עם גרילה איראנית - צבאות טרור ענקיים שצמחו באזור שלנו וספק שיש במקומות אחרים בעולם". אחרי מספר תקיפות שיוחסו לישראל בסוריה, ברור שהאיראנים עובדים קשה מאוד על תשתית טרור וגרילה דומה לזו שבנו בלבנון. למרות המערכה האינטנסיבית שישראל מנהלת האיראנים מצליחים לבסס את הכוח שלהם ועל כך יעיד קו התעופה שבין טהרן לדמשק. המטרה העיקרית היא לא הפיגוע הקטן על גבול הגולן או ירי כמה רקטות מסוריה, כי אם יכולת לייצר מלחמת גרילה אכזרית נגד ישראל במקביל לזו שתתנהל בלבנון. בלא מעט מקרים הצבא הסורי הוכיח חוסר יעילות מביך אבל מנגד נרשמת מגמת השתפרות מהירה בזכות סיוע ואימון רוסי צמוד לצד אספקת נשק. הוא עדיין מתבסס על סיוע קבוע של חיל האוויר הרוסי אך מספר החיילים הרוסים וגם לוחמי חיזבאללה שנלחמים בסוריה יורד, בזכות מגמת השיפור של הצבא הסורי. ככל שמגמה זו תתקדם ישראל תהיה חייבת להתאים ולהכין את עצמה לבאות. צבא סוריה כבר חזר לגבול רמת הגולן ובצה"ל מעריכים שזה לא יהיה אותו צבא שהיה שם עד מלחמת האזרחים. הגבול לא יחזור להיות שקט כפי שהיה במשך ארבעה עשורים והספירה לאחור כבר החלה. {title}





