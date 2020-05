השבוע חשפו השלטונות בוונצואלה שעצרו עשרות בני אדם בחשד שנשלחו על ידי ארה"ב לפלוש למדינה, כדי לחסל את הנשיא ניקולאס מדורו. עוד טענו שבין העצורים שני אזרחים אמריקאים.

בהמשך, התברר שהעצורים היו לוחמי ביחידות המיוחדות של ארה"ב ומי שניהל את המבצע, היה יוצא ה"כומתות הירוקות" ואחראי לשעבר על חלק ממערך האבטחה של נשיא ארה"ב. בוונצואלה טוענים שארה"ב הפעילה את הקבוצה, אך היא מכחישה זאת.

מי שככל הנראה ניהל את ניסיון ההפיכה הכושל הוא ג'ורדן גודרו, שבדיקה ברשת מעלה שכיום הוא בעלים של חברה ביטחונית בשם "סילברקורפ". באתר החברה מצוין שהיא מספקת שירותי אבטחה, אימון לוחמים וכוחות מיוחדים ובנוסף גם שרותי קבלן ביטחוני לצבאות שונים, בהם של ארה"ב.

#OperacionGadeon “The secondary mission is to set up insurgency camps against Maduro. They are already in camps, they are recruiting and we are going to start attacking tactical targets.” - Jordan Goudreau tells Bloomberg #Venezuela pic.twitter.com/olKWqclIw5 — Michael Welling (@WellingMichael) May 5, 2020

גודרו, קנדי במקור, לחם באפגניסטן ועיראק ביחידת הכומתות הירוקות. היחידה מתמחה בהפעלת צוותים מיוחדים ללוחמה בטרור ואיסוף מודיעין בשטחים שנשלטים על ידי האויב. דרך הפעולה העיקרית שלהם היא חדירה חשאית וחבירה ל"מקומיים", אותם הם מאמנים ואז מפעילים אותם כצבא.

בדרך הזו, צוות של 10-20 לוחמי כומתות ירוקות יכול להפוך בקלות לצבא של מאות ואלפי אנשים, כפי שקרה באפגניסטן, עיראק או מדינות באפריקה. המתווה הזה היה על פי החשד גם דרך הפעולה בוונצואלה.

אימונים של יוצאי צבא ארה"ב למקומיים בדרום אמריקה | צילום: US Army National Guard/Spc. Agustin Montanez

גודרו גייס מספר לוחמי קומנדו לשעבר אותם שלח לקולומביה. שם הם גייסו כמה עשרות גולים מוונצואלה שישתתפו בפלישה להחלפת המשטר. בתמורה למבצע ההפיכה גודרו קיבל ע"פ פרסומים מיליוני דולרים, עבור הציוד ואימון הכוחות. אחרי המבצע הם היו אמורים לקבל סכום עתק נוסף.

מהחקירה עולה כי החברה בבעלותו רכשה סירות מנוע עם מערכות קשר, ציוד אלקטרוני, כלי נשק וציוד לחימה נוסף, שעל פי התמונות נראה איכותי למדי. הם אימנו את שישים הגולים ובלילה שבין ה-3 ל-4 במאי יצא לדרך מה שמכונה "מבצע גדעון", על גבי סירות מקולומביה לוונצואלה.

The weapons pictured above were captured in #Chuao. Here are photos of other equipment captured today. #OperacionGedeon #Venezuela pic.twitter.com/kZ9sSQXJv8 — Pedro R. Nunes (@PedroRNunes) May 4, 2020

את הכוח הובילו על פי החשד שני אזרחים אמריקאים. השניים כך מתברר גויסו על ידי גודרו ובעבר היו לוחמים בקבוצת הכוחות המיוחדים (מוטסת) ה-10. יחידה שהמשימה שלה להגיע ליעד במהירות ולנהל משם לחימה "לא שגרתית", איסוף מודיעין, לוחמה בטרור, חבירה לגורמים שונים והפעלתם.

מי שחשף את הפרטים האלה הוא ג'ק מרפי, בעצמו לוחם לשעבר בכוחות המיוחדים וכיום איש תקשורת. מרפי פרסם שגודרו ניסה לגייס לוחם לשעבר נוסף מהכוחות המיוחדים בקיץ 2019 מאותה היחידה, אולם האיש העדיף להישאר מחוץ למשחק וראה את חבריו עצורים מהטלוויזיה בביתו שבארה"ב.

שני האמריקאים הובילו את המבצע ויצאו עם הסירות לדרך. אבל אז, אירעה ככל הנראה תקלה במנוע הסירה שלהם והם נעצרו יחד עם קצין מקומי. על פי הדיווחים מוונצואלה - השאר נעצרו כשעלו לחוף וחלק מהם נהרגו מאש כוחות הביטחון שם.

The images of the arrest of US terrorists in Venezuela are as powerful as the ones from Iran, when US navy sailors were captured by IRGC in Persian Gulf. pic.twitter.com/eMl4t14fXa — Ali (@ali_cgn) May 5, 2020

נראה שניסיון ההפיכה הזה נכשל הרבה לפני שיצא לדרך, למרות שגודרו מוזכר כמי שפיקח באופן אישי על האימונים והגיע מספר פעמים למחנות.

בחודש מרץ אחד מהמגויסים נשלח כדי לחדור למדינה ולאסוף מודיעין, אך הוא נתפס על ידי כוחות הביטחון. מעט אחר כך נתפסה משאית ועליה ציוד לחימה ומכשירי קשר מתקדמים בשווי 150 אלף דולר שיועדו למבצע אך למרות זאת, גודרו החליט להמשיך.

גודרו, ככל הנראה בשלב בו לא ידע שהמבצע כשל, לקח אחריות על הפלישה יחד עם חאבייר נייטו, קצין לשעבר בצבא ונצואלה. על פי הצהרה של השניים בסרטון שפרסמו, המטרה הייתה להחליף את הנשיא הדיקטטור של ונצואלה באיש האופוזיציה חואן גואיידו. האחרון אגב, הכחיש בתוקף כל קשר אליהם.

החשיפה של גודרו ולקיחת האחריות העלו את שמו ותמונתו לכותרות, ובעיקר את החשד שהקשר שלו לגופי הביון של ארה"ב עמוק במיוחד.

מתברר שהוא היה אחראי על חלק ממערך האבטחה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הוא אף תועד במספר נאומים של הנשיא ומפגשים עם אזרחים בשנת 2018 ו-2019. התיעוד הזה שמציף את הרשת בימים האחרונים, חיזק את החשד של ונצואלה שה-CIA עומד מאחורי ניסיון ההפיכה, באמצעות החברה של גודרו.

Here is terrorist leader Jordan Goudreau of Silvercorp running private security for U.S. President Trump at one of his infamous rallies. pic.twitter.com/NK3GUnR2Bz — Anonymous (@YourAnonCentral) May 5, 2020

אין זו הפעם הראשונה שלוחמים לשעבר בכוחות מיוחדים מסתבכים בפרשות דומות. ב-1986 משטרת ברזיל עצרה לוחמים לשעבר בכומתות הירוקות בחשד לניסיון הפיכה בגינאה.

בשנת 2004 נעצר לוחם SAS לשעבר בשם יחד עם כמה עשרות שכירי חרב מדרום אפריקה ואנגולה כשניסה להוביל הפיכה בגינאה המשוונית. הוא שוחרר בזכות חנינה נשיאותית בשנת 2009. ב-2015 לוחמים באריות הים וכוח דלתא נעצרו בגין "מזימה" נגד המשטר בתימן.

מה שייחודי כנראה בפעם הזו הוא כמות התיעודים שמציפה בימים האחרונים את הרשת מכל שלבי המעצר השונים של חברי החוליה. נראה שהחגיגה התקשורתית בעקבות המעצר היא הדרך של ונצואלה לנקום בארה"ב וממשל טראמפ, שאיתו יש להם דם רע במיוחד.