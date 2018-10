עד לסוף השבוע האחרון, היו לחיל האוויר הבלגי 54 מטוסי קרב מסוג F-16. כעת, יש להם רק 53 מטוסים מסוג זה. טעות חמורה (ומביכה) של אחד הטכנאים בבסיס חיל אוויר במדינה, הביא להשמדתו של מטוס קרב אחד ופגיעה - שחומרתה עדיין נבדקת - במטוס אחר.

על פי הדיווחים, במהלך טיפול שגרתי במטוס F-16 בבסיס פלורנס, הטכנאים פתחו בטעות באש מהתותח של המטוס שהיה בדת"ק בו הם עבדו. הירי פגע במטוס F-16 אחר שעמד ממול וגרם להתלקחות שלו. פגזים מתותח המטוס פגעו גם ב- F-16 אחר, אולם זה לא נשרף.

טכנאי הפציץ F-16 וגרם לשריפה חמורה | צילום: twitter

למקום הוזנקו מיד כבאים, אך עד שאלה הצליחו להשתלט על האש, המטוס הושמד לחלוטין. לא היו נפגעים בתקרים למעט שני הטכנאים שנזקקו לטיפול אוזניים בעקבות פגיעות שמיעה קלות שנגרמו מרעש הירי.

