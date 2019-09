מפציץ שביכולתו לשאת נשק גרעיני וזוג מטוסי קרב של חיל האוויר הרוסי יורטו על ידי לא פחות מחמישה חילות אוויר שונים ביום רביעי האחרון מעל לים הבלטי.

ראשונים ליירט היו מטוסי קרב מסוג JAS-39 גריפן של חיל האוויר השבדי, שנצמדו למפציץ הרוסי וטסו מטרים בודדים ממנו.

לאחר מכן ליוו את המבנה הרוסי מטוסי F-16AM של חיל האוויר הבלגי שנמצאים בפריסה בליטא, בין השאר למשימות מהסוג הזה, מטוסי F-16 של חיל האוויר הפולני וגם מטוסי F-16 של חיל האוויר הפיני, כשהם חמושים בטילי אוויר-אוויר, שממש נצמדו למפציץ הרוסי.

Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce. #DYK The Tupolev #TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO #BAP pic.twitter.com/Xp54adwPuI — Belgian Air Force (@BeAirForce) September 17, 2019

על פי הדיווח הרוסי גם מטוסי F/A-18 של חיל האוויר המלכותי של פינלנד יירטו את המפציץ במהלך הגיחה, כך שבטיסה אחת של שבע שעות יירטו את מטוס ה- TU-160 הרוסי לא פחות מחמישה חילות אוויר שונים ומגוון רחב של מטוסי קרב.

בסרטון שהפיצו הרוסים, ונראה שערך כדי להעביר מסר, ניתן לראות את המפציץ הרוסי כבר משלב ההמראה ובהמשך את הטייסים כשהם משייטים בגובה רב.

בעבר היו מספר מקרים בהם מטוסי הקרב המלווים נצמדו באופן מסוכן למטוסים של מדינות המערב שנשלחו ליירט. נראה שבמקרה הזה הרוסים החליטו שלא לעשות כך, אולי לצורך הפקת הסרטון המושקע שהפיצו והעברת המסר.

בסרטון ניתן לראות את זוג מטוסי הסוחוי 27 המלווים כשהם שומרים על המבנה ולא מתמרנים לכוון מטוסי הקרב המיירטים. המפציץ הרוסי יצא לגיחת נוכחות מעל לים הבלטי שנמשכה 7 שעות. האירוע כולו תועד על ידי אנשי הצוות הרוסים שבמפציץ, כולל המגוון הרחב של מטוסי הקרב שנצמדו אליהם.

הסרטון הרוסי, מהמרשימים שיצאו אחרי אירועים כאלו, מסתיים בנחיתה של המפציץ בבסיסו. לפחות על פי העריכה נראה שהשתתפו ביצירתו לא מעט צלמים, חוץ מעל גבי המפציץ גם כאלה שתיעדו בבסיס וגם ממטוסי הקרב המלווים.

TU-160 ("הברבור הלבן") הוא מפציץ אסטרטגי על קולי כבד המופעל על ידי ארבעה אנשי צוות ונחשב למהיר, מגיע למהירות של 2,200 קמ"ש ולגובה של 51,000 רגל. על פי הרוסים המפציץ הזה מסוגל לטוס למרחק של 12,300 ק"מ בלי להזדקק לתדלוק אווירי, בזכות מיכל דלק בעל קיבולת של 130 טון המאפשר לו להישאר באוויר 15 שעות ברציפות. לחיל האוויר הרוסי יש כ-17 מפציצים כאלו שעברו שדרוג משמעותי בשנים האחרונות.

עיקר העוצמה שלו נמצא ביכולת לשאת למעלה מ-40 טון חימוש, כולל פצצות מונחות, טילי שיוט ונשק גרעיני. ה- TU-160 מצויד במכ"ם לגילוי מטרות אוויריות וגם קרקעיות, ובנוסף למעקב אחר הקרקע לטיסה נמוכה. בין המערכות המשודרגות שלו ניתן למצוא לוחמה אלקטרונית, בקרת נשק ומערכות להגנה עצמית. מפציץ זה מופעל על ידי הרוסים גם במשימות בסוריה.

צי המפציצים של פוטין הפך לחלק מ"דיפלומטיית השרירים" שלו. בשנת 2007 הכריז פוטין על חידוש טיסות המפציצים שהופסקו אחרי שברה"מ התפרקה. מאז, הם הגיעו כמעט לכל נקודה בעולם. כל טיסה שכזו הייתה סוג של מסר אישי מפוטין. הם טסים על בסיס יומי לאורך גבולות נאט"ו וקרוב לגבולות צפון אמריקה. לא פעם טיסות יירוט כאלה כמעט והסתיימו בהתנגשות באוויר, בגלל תמרון חריף שנועד להרחיק את המטוסים המיירטים.