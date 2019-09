צבא רוסיה לא מרבה לפרסם את הפעילות של יחידות הספצנאז, הכוחות המיוחדים שלו, אבל בימים האחרונים תאגיד השידור המקומי TZVEDA קיבל אישור להצטרף לתרגיל מיוחד של היחידה.

לוחמי הספצנאז תרגלו השתלטות על שדה תעופה שהותקף על ידי טרוריסטים שהתבצרו במגדל הפיקוח.

על פי מתווה התרגיל חוליה גדולה של מחבלים הצליחה לפרוץ לשדה, להשתלט על המגדל ואחר כך על מטוס עמוס באמצעי לחימה ולבצע פיגוע ענק באמצעותו.

בשלב הזה כוחות היחידה הגיעו לשדה כדי לסכל את הגעת המטוס, לחסל את החוליה ולחלץ את בני הערובה שנלקחו למגדל הפיקוח והכל במרוץ כנגד השעון.

הסרטון מציג תיעוד מגוון, גם של הכתבת הנלהבת כולל סלפי עם הלוחמים רעולי הפנים אבל גם ממצלמות הקסדה וגו-פרו שהוצמדו לכוחות. הכל תועד תוך כדי קרב יריות סוער. כפי שניתן לראות בסרטון, לוחמי הספצנאז עובדים על מהירות וגם הרבה מאוד אש.

על פי הכתבת שליוותה אותם לקח להם קצת פחות מ-5 דקות לחסל את השומר ולוודא שיתר המחבלים שהתבצרו במגדל הפיקוח הרוגים. יחד עם זאת יש לזכור שמדובר בכתבת של ערוץ רשמי בבעלות המדינה.