גדלים על טילים: כך ילדים בני 5 ברוסיה הופכים לחיילים

אין זה סוד שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין שואף להחזיר את ארצו לימיה הגדולים כברית המועצות, להיות מעצמה עולמית מתחרה לארה"ב. רק שהמהלך הזה דורש צבא גדול וחזק מאוד ולפחות על פי הנתונים היבשים, לרוסים אין כרגע את העוצמה הדרושה. בפועל, מצבו של הצבא הרוסי ברוב היחידות הוא בכי רע. המורל נמוך בגלל יחס משפיל, מחסור בציוד וגם לא מעט בעיות שתייה, שברוסיה הן לא פחות ממכת מדינה. חוץ מעריקות, הדבר בא לידי ביטוי במעשים פליליים חמורים עד כדי רצח, כאשר בשנים האחרונות היו מספר מקרים של קצינים שרצחו את החיילים שלהם ולהפך. רוצה מעצמה אבל זקוק ליותר חיילים. פוטין | צילום: Pressphotos, GettyImages IL כדי להתמודד עם הבעיה, רוסיה העלתה את אחוז משרתי הקבע, או ה"חיילים המקצועיים". אולם אלו הולכים למקומות שגם ככה מקבלים את כוח האדם האיכותי, כמו טיס, חיל הים או היחידות המיוחדות והצנחנים, מה שלא פותר את הבעיה. דרך נוספת ושנויה במחלוקת שלהם להתמודד עם הבעיה שרבים מתחמקים משרות צבאי ובעיקר בני המעמד הגבוה, היא לחנך את הנוער לשרות צבאי דרך מה שברוסיה מכנים "תנועות נוער". רק שבמקרה שלהם מדובר בילדים קטנים בני עשר ואפילו חמש. היונרמיה, "צבא הנוער", הוקם בשנת 2015 במסגרת מהלך שאותו הוביל שר ההגנה הרוסי. המטרה הייתה לעודד את הילדים והנערים לפטריוטיות ובנוסף, ללמד אותם כישורים צבאיים בסיסיים ואימון גופני כדי להעלות את הכושר לרמה צבאית. על פי חלק מהערכות לא פחות מ-200 אלף ילדים נרשמו למסגרות הלימוד הצבאיות. אחת לשנה מארגנים להם אירוע ענק שמטרתו להראות ש"השרות הצבאי הוא מגניב". האירוע נפתח בדרך כלל בהופעת די־ג'יי שמקפיצים את הילדים והנערים בשירים פטריוטיים מעודכנים לקצב של התקופה. יש גם הופעות של להקות פופ ומשם זה ממשיך לירי במטווחים, נהיגה בסימולטורים של טנקים ועוד. בחלק מהערים מקימים מרכזי ירידים לשם מביאים טנקים, נגמ"שים, תותחים והרבה מאוד רובים ומקלעים. בין צופים לטירונות הנתונים מלמדים שהסיפור הזה עובד ומושך לא מעט ילדים ונערים. למעשה, בכל מחוז רוסי יש סניף של היונרמיה הכולל יחידות של בני 8 עד 18. הפעולות שלהם נראות כמו הכלאה של הצופים וטירונות. כלי תקשורת שהגיעו בשנים האחרונות לבסיסי האימון מצאו שם ילדים בני 10, 11 מתאמנים על פירוק והרכבה של רובי סער מסוג קלצ'ניקוב. הם תועדו בשיעורי האבקות ואפילו ללמדו איך לקפל מצנחים ואיך לסיים צניחה מבלי להיפצע. ניתן לזהות אותם בזכות המדים, סמל הצבא הרוסי על הכובע וסרטים אדומים עליהם סמל הארגון. עד כמה הם חשובים ניתן להבין ממפגשים שלהם עם שר ההגנה ואפילו עם פוטין עצמו. בריאיון שנתן בעבר ראש התנועה, הוא ציין כי "אלה צעירים רציניים שנראים טוב עם אש בעיניים. התנועה שלנו לגמרי לא פוליטית. מבחינתנו, העיקר שמולדתנו תהיה חזקה ודגולה ואת זה אנחנו שואפים להשיג". צעיר רוסי בן 17 שהתראיין לכתב בניו יורק טיימס שעסקה בארגון, אמר שלחיילים סדירים ניתנת אפשרות לבחור אם להילחם בסוריה ולדבריו, "מקבלים הרבה מאוד כסף בעד השירות שם". הוא הוסיף שלא יחתום על חוזה כזה "אלא אם מולדתי תהיה בסכנה". צעיר אחר שהתראיין לכתבה של הטיימס אמר ש"ברוסיה אין הרבה הזדמנויות לראות אקדח אמיתי", והוסיף ששם הם יורים ברובים מקלעים ועוד. Russian military advisors from the PMC Vega training Syrian soldiers in Hama.#Russia #Syria pic.twitter.com/GBOpRPDUeX — Ali Özkök (@Ozkok_A) February 9, 2019 אלו אמנם נערים, אבל ברוסיה יש גם ארגונים שמחנכים לשרות צבאי פטריוטי כבר מגיל חמש. מדובר בארגון "נשר הזהב" שם ילדים בני 5-6 יוצאים למחנות קיץ רק שבמקום פעולות לילדים, הם לובשים מדים ומתאמנים בתרגילי סדר ועוברים בעיקר שטיפת מוח לפטריוטיות רוסית וחשיבות השירות הצבאי. מטרת הארגון הזה היא להכין את הילדים לשרות צבאי ביחידות העלית. בגיל 10-11 המצעדים הצבאיים כבר מתחלים בשעורי נשק, כולל ירי באקדחים ורובי סער. בגיל 13-14 הם כבר לומדים לצנוח ואפילו להסתער ממסוקים. כל המדריכים שם הם יוצאי חיל הצנחנים הרוסי. אלו מכנים את המסגרת שלהם כ"מועדון ספורט צבאי" שנועד לפתח את הנאמנות של הדור הצעיר למולדת. בנוסף המטרה שם היא להטמיע מגיל צעיר אורח חיים בריא ויכולת גופנית גבוה. הילדים שם, בנים ובנות, זוחלים בבוץ יוצאים למסעות עם משקלים גדולים וכלי נשק. אפילו לומדים לאסוף מודיעין וכמיטב המסורת הרוסית גם קרב מגע. לטקס הסיום החניכים מגיעים אחרי מסע בתנאים קשים של 130 ק"מ. המסלול מסתיים בהרים של חצי האי קרים שם הם פוגשים את ההורים שלהם. #RUSSIA. YunArmiya, un gruppo paramilitare per giovani e giovanissimi creato dal Governo nel 2016. pic.twitter.com/ALAnNN7BLq — Asiablog.it (@Asiablog_it) January 1, 2019 לפחות על פי פרסומים בשנים האחרונות ומאבקים של ארגוני זכויות אדם, מתברר שזה ממש לא קשה לגייס את הילדים לארגונים הצבאיים. מגייסים שהוכשרו לכך פונים ישירות להורים ובגדול אומרים להם שעדיף לכוון את הילד לשרות צבאי. אחרת ישנו סיכוי גבוה שיהפוך לאלכוהוליסט או נרקומן. לפחות על פי מה שנטען ברוסיה, מהתנועות האלה יוצאים אזרחים ערכיים הרבה יותר, "פטריוטים חיוביים לחברה גם אם בסוף הם לא הולכים לשרות צבאי" ובכל מקרה נטען שם הילדים מגיעים לגיל 18 עם יכולות לחימה גבוהות במיוחד. בלי איפור על מדים נראה שברוסיה מתכוונים להרחיב את התנועות הצבאיות לילדים. לפני מספר חודשים פורסם שסניף לבנות יוקם בחצי האי קרים אותו הרוסים כבשו מאוקראינה. ברוסיה כבר הדגישו שהאיפור אסור וגם הטלפון החכם לא יהיה בהישג יד. מנגד הבנות, בדיוק כמו הבנים ייצאו למסעות, ילמדו להפעיל כלי נשק ובעיקר יהיו "פטריוטיות וגאווה לאומה הרוסית". Vladivostok, Russia

A member of the Yunarmiya youth military organisation holds a rifle that arrived in the city on a train carrying weapons and hardware seized from militants in Syria

Photograph: Yuri Smityuk/Tass/Barcroft Images pic.twitter.com/7mgnwLNoso — European Almanac (@EurAlmanac) March 27, 2019 בנוסף, תלמידי תיכון שהם חלק מהיונרמיה יחלו לסייר בבסיסי הטילים האסטרטגיים. ברוסיה החליטו לחבר את הנוער גם לזרוע הטילים האסטרטגיים, והקימו במיוחד עבורם מתחם רקטות וטילים למטרת סיור לימודי. הילדים והנערים ילמדו שם תכנים בסיסים שרלוונטיים לזרוע הטילים, שיעורים פרונטליים ומה שהוגדר בתקשורת הרוסית כ"שיעורים מחוץ לכיתה ואת יסודות האש". כל קבוצה שתגיע לסיור שכזה, תלווה על ידי מהנדסי טילים ושאר בעלי תפקידים שאחראים בין השארעל תפעול הטילים שבשעת פקודה ישגרו לכיוון ארה"ב אלפי ראשי קרב גרעיניים. התכנית צברה לא מעט ביקורת מבית ומחוץ. פעילים למען זכויות חיילים ברוסיה, אמרו לא פעם כי "הניסיונות להפוך ילדים למיליטנטים מהווים הפרה של זכויותיהם". ד"ש ממחנות הקיץ של חמאס גם בעולם יש לא מעט טענות נגד אותו ארגון של ילדים חיילים. רק שאת הרוסים הביקורת לא מעניינת, ולמעשה יש שם עוד מספר תנועות נוער ופנימיות לילדים ונערים שמטרתם להכשיר אותם לשרות צבאי. ילדים חיילים זו ממש לא המצאה רוסית. מאז נלחמו בני האדם אחד כנגד השני נעשה שימוש בילדים ונערים כלוחמים בשדה הקרב. ההיסטוריה מלאה בדוגמאות קשות, מימי הביניים דרך מלחמת האזרחים של ארה"ב ושדות הקרב של מלחמות העולם ועד לימינו אנו. ילדים וחיילים - לא המצאה רוסית | צילום: Spencer Platt/GettyImages עם השנים הפכה התופעה לפחות נפוצה אולם במדינות עולם שלישי וארגוני טרור נעשה שימוש נרחב בילדים לוחמים עד היום. בשבועות האחרונים הופצו לא מעט תיעודים ותמונות מ"מחנות הקיץ" של ארגוני הטרור בעזה וברשות הפלסטינית שמעבירים אימונים צבאיים לילדים כחלק מההסתה כנגד ישראל. החוק הבין לאומי קובע כי גיוס של נער מתחת לגיל 15 לצורך צבאי נחשב לפשע מלחמה ומגיל 15 עד 18 נאסר לביצוע בכפייה. כיום פועלים מספר ארגונים בכדי למנוע את שימוש הילדים בשדה הקרב, בנוסף קיימים פרויקטים רבים במסגרת האו"ם שנועדו לשקם ילדים חיילים שמשפחתם נרצחה ואין להם לאן לחזור, מהסיבה הפשוטה שהקהילה לא מוכנה לקבל את הרוצחים לשעבר. רוסיה לא נמצאת כמובן במקומות אליהם הגיעו ארגוני הטרור וצבאות אפריקה. אבל די ברור שלאימון ילדים מגיל 5 והפיכתם למכונות מלחמה יהיו השלכות בעתיד. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן