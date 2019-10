האיום האווירי מטורקיה על הכורדים והקשר לישראל

בטורקיה מדווחים בגאווה שהלוחמים הכורדים נמלטו מפני כוחות הצבא, אולם לדיווח זה אין כל משמעות אמיתית בשדה הקרב. זאת, משום שלכורדים צבא גרילה הנסוג מפני הצבא הכבד אבל תוקף אותו וגורם לו להקיז דם בסדרת פעולות גרילה.

מול לוחמי הגרילה הכורדים עומד הצבא הטורקי שהוא אחד החזקים באזור. צבא מערבי ומודרני ברובו שמצויד בכלי נשק משוכללים, מערכת גדולה ומשומנת.

בתחום האווירי טורקיה מפעילה את אחד ממערכי ה-F-16 הגדולים בעולם, כ-250 מטוסים שעברו שדרוגים והשבחות לאורך השנים. יש להם גם 150 מטוסי פנטום ישנים אולם ע"פ פרסומים זרים אלו שודרגו על ידי ישראל, כולל יכולת לשאת חימוש חכם ומתקדם.

It's #PhantomFriday!

Here are two Turkish Air Force phantoms departing RIAT 2019 pic.twitter.com/zZKC614qWi — DF11-0128 (@df11_0128) October 11, 2019

את הכוח הזה משלימים כ-50 מסוקי קרב מסוג T129 מייצור עצמי ועוד כמה מסוקי קוברה ישנים. עשרות מסוקי סער מאפשרים לצבא הטורקי לנהל פשיטות מוסקות נרחבות, אספקה מהאוויר ופינוי מהיר של נפגעים.

זרוע נוספת שחשובה לציון זו המודיעין והאיסוף. מדובר בזרוע שלאורך השנים זכתה לסיוע ישראלי ואף פעלה יחד בשיתוף פעולה בימים בהם היחסים בין המדינות היו חמים. לטורקים יש כטב"מים ישראלים כמו "הרון 1" שמסוגל לשהות באוויר 45 שעות ברציפות.

ישנן עוד מערכות רבות אותן הם מפעילים ויפעילו נגד הכורדים, אך מצד שני לטורקים יש בעיה לא פשוטה, חוץ מאומץ הלב של הכורדים ועשרות שנים של התכתשות בין הצדדים.

BREAKING NEWS



The Turkish air force initiated the preliminary bombing campaign of Operation "Spring of Peace" a few minutes ago with multiple airstrikes in the vicinity of Ras al-Ayn.



pic.twitter.com/oHH0FZDKE4 — Alternative News (@NewsAlternative) October 9, 2019

אחרי ההפיכה הצבאית הכושלת נגד ארדואן בקיץ 2016 הגיעו הטיהורים שמחקו שכבה שלמה של מפקדים בצבא הטורקי. ניסיון יקר ושכבה של קצינים מקצועיים פשוט נמחקו.

במקום המפקדים ה"בוגדים" קודמו קצינים נאמנים לשלטון, גם אם המקצוענות שלהם מוטלת בספק. יחד עם הקצינים המעולים אבדו גם מספר לא ידוע של מערכות לחימה, טנקים, כלי טיס, ספינות ותקציבים רבים.

כדי להבין כמה זה קריטי, מספיק להסיט את העין לכיוון ערב הסעודית, מדינה עם צבא גדול ומתקדם המפעיל כלי נשק מערביים מהשורה הראשונה.

הבעיה שהסעודים מקדמים לתפקידי פיקוד בכירים רק בני מלוכה כתנאי הכרחי לקבלת דרגת אל"ם ומעלה. התוצאות ברורות: הצבא העשיר לא יודע לספק את הסחורה לעם הסעודי, כפי שניתן היה להיווכח בסבב האחרון עם איראן.

על רקע הביקורת שהיא סופגת על נטישת הכורדים, ארה"ב העבירה לטורקיה מודיעין שיוכל לסייע להם באיתור ותקיפת מטרות של הכוחות הכורדים בסוריה. כך על פי דיווחים שונים, לפיהם מידע מודיעיני זרם מארה"ב לטורקים, גם יממה אחרי שהנשיא דונלד טראמפ הכריז על נסיגת הכוחות האמריקאים.

לפחות שני גורמי אמריקאים שככל הנראה שייכים לגופי המודיעין, טוענים שבזמן שהטורקים תכננו את הפלישה שלהם, הם קיבלו מארה"ב מידע מודיעני כולל צילומי אוויר, תיעודי וידאו של מטוסי סיור וכטב"מים. מידע שבהחלט יכול לסיוע באיתור ובחירה של המטרות עבור חיל האוויר והכוחות שפלשו לסוריה.

יש לציין שבמקור העברת המידע המודיעיני היא חלק מהמלחמה המשותפת של הצדדים נגד דאע"ש ואם הטענות נכונות, למישהו בארה"ב לקח יותר מדי זמן לעצור את המודיעין. בבית הלבן סרבו להגיב לטענות.