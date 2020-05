חיל האוויר הסורי פרסם סרטונים ותמונות שמספקים הצצה לבסיסים ולמטוסים שלו לכבוד "יום השהיד" אותו מציינים במדינה. במקרה או שלא, הפרסום מגיע על רקע התקיפות שמיוחסות לחיל האוויר הישראלי במדינה.

בסרטון של משרד ההגנה הסורי, ניתן לראות את אחד מהטייסים כשהוא מדבר על רקע ליין של מטוסי קרב מסוג MiG-29SM בצבעי הסוואה אפורים, ומציין שהם מוכנים לפעול נגד כל איום על המדינה.

נראה שהבחירה להציג את מטוסי המיג האלה אינה מקרית, מדובר במטוס הקרב המתקדם ביותר של חיל האוויר הסורי שהמשימה העיקרית שלו היא יירוט ושליטה אווירית.

לחיל האוויר הסורי יש כיום 20 מטוסי MIG-29, ובשנים 2017 ו-2018 הרוסים סיימו לשדרג ולספק להם את דגמי ה-SM. לאחרונה נחשפו מטוסי המיג האלה עם מערכת "טאליסמן" להגנה מפני טילים.

על פי הערכות הסורים הבינו שמערך ההגנה האווירי שלהם אינו יעיל מול ישראל, ובכוונתם לשדרג את מערך מטוסי היירוט כדי שיתמודדו עם האיום. בין היתר הם חומשו בטילי R-77 שהרוסים סיפקו לסורים בחודשים האחרונים. מדובר בטיל אוויר-אוויר שמגיע לטווח של כ-80 ק"מ על פי הפרסום הרוסי.

בסרט של משרד ההגנה הסורי ניתן לראות גם חלק ממערך ההגנה האווירי של הבסיס. ברקע ניתן לראות משגרים של סוללת SA-3 ומדובר במערכת נ"מ פחות מרשימה, כזו שמוכרת לטייסי חיל האוויר הישראלי מאז 1970 אז הגיעה למצרים וסוריה.