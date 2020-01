לוקח לנ"מ את העיניים: טיל משמיד מכ"ם בדרך למטוסי החמקן

חיל האוויר האמריקאי ביקש מידע מהצי כדי לבדוק איך ניתן להתאים למטוסי ה- F-35A שלהם טיל נגד קרינה מדויק מסוג "הארם" (AARGM-ER) תוצרת חברת ריית'און.



מדובר בטיל אוויר-קרקע שיודע לאתר ולהשמיד את המכ"מים של מערכות הנ"מ. כך מטוסי החמקן שאינם ניתנים לגילוי יוכלו לפגוע ולהשמיד את אותם מערכים וכך (בין השאר) לפתוח את הדרך למטוסים שאינם חמקנים.

נכון להיום הטיל נמצא בשלבי ניסוי מתקדמים שיאפשרו את השיגור שלו ממטוסי F/A-18E של הצי ובתא הפנימי של F-35C שהוא דגם החמקן של הצי להפעלה מנושאות מטוסים.

התאמת הטיל גם לדגם של חיל האוויר תהפוך את הנשק הזה לרלוונטי עבור כלל מטוסי הדור החמישי ויתכן שגם עבור חיל האוויר הישראלי.

מדובר בטיל שטס במהירות של יותר מ-2,000 קמ"ש (2 מאך) כאשר המכ"ם בראשו יודע לאתר את הקרינה שנפלטת ממערכות המכ"ם של האויב. ברגע שהטיל ננעל, גם אם האויב מכבה את המכ"ם שלו, הטיל זוכר את המיקום ובעזרת הנחייה נוספת יודע להשמיד את המטרה.

אחרי שהם משמידים את מערכות המכ"ם של האויב הם למעשה "מעוורים" את מערך הנ"מ שלו וגם את מערך הבקרה שמפעיל את כלי הטיס של הצד השני. טייס שאין לו מערך בקרה לא יכול לדעת לרוב איפה היריב שלו נמצא ואיפה האיומים.

If you only knew the power of Naval Aviation!



An EA-18G Growler assigned to the "Star Warriors" of Electronic Attack (VAQ) Squadron 209 fires an AGM-88 High-Speed Anti-Radiation Missile (HARM). pic.twitter.com/ayPTknO2PB — flynavy (@flynavy) July 17, 2019

ה-AGM-88 הארם נכנס לשרות באמצע שנות ה-80 כמענה לאיום הנ"מ הסובייטי ולקחים ממלחמת וייטנאם ויום כיפור.

השימוש המשמעותי הראשון בטיל היה במהלך מלחמת המפרץ, אז גל התקיפה הראשון שכלל גם מטוסי F-18 חמושים בטילי AGM-88 הארם נגד ומטוסי לוחמה אלקטרונית EA-6B עיוורו את מערך הנ"מ של עיראק שמעשית כמעט ולא ירה טילים.

מאז הטיל שופר וזכה לתת דגמים שהפכו אותו לקטלני יותר עם טווח ארוך יותר, דיוק וגם הגנה מפני אמצעי שיבוש. ה- AARGM-ER שעדיין נמצא בפיתוח נחשב לדגם הכי מתקדם של הטיל ואמור להיכנס לשרות בתקופה הקרובה, כשההערכה היא שניתן לשגר את הטיל מטווח העולה על 120 ק"מ.