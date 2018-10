View this post on Instagram

כשהחלטתי לגלם את יעלי בסדרה ׳ בשבילה גיבורים עפים׳, לא היה לי מושג איזה עולם יפתח בפניי. ידעתי שהחוויה תהיה עצומה אבל לא באמת ידעתי עד כמה. נחשפתי לעולם שבו חיים הלומי הקרב. קצרה היריעה מלתאר את הזוועות שהם חווים במהלך חייהם, ביום יום שלהם כאשר כל יום הוא מלחמה בפני עצמה. ב21.10 יתקיים אירוע התרמה לעמותת ׳ לא מפקירים פצועים בשטח׳, עמותה שעושה כלכך הרבה חסד וטוב לאותם אנשים שלחמו כדי שאנחנו נוכל לישון טוב בלילה. בערב המרגש הזה יופיעו שלומי שבן ושולי רנד היקרים כלכך, משה אשכנזי הכפרה( בנדה) ינחה ואתם שתבואו להיות ולתמוך ולהרגיש. יהיו אורות, זה בטוח. *כרטיסים ניתן בטלפון 0543035802 תמיד רק אהבה. @shaikozlovsky @mosheashkenazi @shabanshlomi @michaelaloni @nadavnates