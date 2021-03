מטוס החמקן F-35 לייטנינג II מתוצרת חברת "לוקהיד מרטין" נחשב כיום לאחד מאמצעי הלחימה המתקדמים בעולם. המטוס הזה נועד להיות "מחשב עוצמתי מעופף" במטרה להחליף את מטוסי הקרב מהדור הרביעי כמו F-16 ו-F-15. לאפשר לצבאות המפעילים אותו לתקוף מבלי להתגלות ולהשיג עליונות אווירית במרחב.

באופן טבעי, המטוס נרכש על ידי חיל האוויר האמריקאי, הבריטי, הישראלי ולאחרונה בעסקה המדוברת גם על ידי זה של איחוד האמירויות.

נכון להיום, לחיל האוויר האמריקאי יש כ-250 מטוסי 35-F, עוד עשרות במסגרת הצי והמארינס.

בריטניה הזמינה 140 חמקנים וקיבלה כבר 20 מטוסים, לחיל האוויר של יפן כבר 40 חמקנים להם משקל משמעותי אל מול האיום הסיני ולחיל האוויר הישראלי 24 מטוסים מדגם I35-F כאשר בחודש הבא יצטרפו אליהם שלושה נוספים.

אבל "המדינות הטבעיות" לא לבד. המטוס פועל גם בשירות חילות אוויר מכמה מדינות מפתיעות, שלכאורה אין להן אויב ישיר אך השקיעו מיליארדים רבים ברכש של מטוס הקרב מהמתקדמים בעולם.

הסתכלו לדוב בלבן של העיניים

נורבגיה למשל, הזמינה לא פחות מ-52 מטוסי חמקן F-35A, מהם נמסרו לחיל האוויר שלה כבר 15 מטוסים.

בשנת 2018 היו אלה טייסי F-35 נורבגים שנשלחו לבחון את יכולות המטוס בקרב אוויר מול חמקן F-22 אמריקאי. כיום היא גם אחת משמונה המדינות שמטיסות חמקנים והכריזו על מבצעיות צי המטוסים הזה. יעד לא צפוי. חמקן בחיל האוויר הנורבגי | צילום: Forsvaret_no, Twitter

מבחינת הנורבגים, האיום הגדול ביותר עליהם מגיע מהרוסים. הם נחשבים למגן הצפוני והמרכזי של ברית נאט"ו ולמעשה, הפעם הראשונה שמטוסי F-35 נפגשו באוויר עם מטוסים רוסים הייתה כשהחמקנים של נורבגיה נשלחו ליירט מטוסי "טופולב" TU-142, שמטרתם לוחמה נגד צוללות וביון של חיל האוויר הרוסי.

"צבא נורבגיה העמיד במבחן של כוננות עליונה את מטוסי F-35 כדי לשמור על הריבונות שלנו", אמר מפקד חיל האוויר הנורבגי לאחר התקרית.

כחברה בברית נאט"ו, נורבגיה מבצעת באופן קבוע משימות סיור ואיסוף מודיעין מול הרוסים. מעבר לזה הם השתתפו בפעולות באפגניסטן ואף הטילו מאות פצצות על לוב במסגרת "מבצע מגן מאוחד".

החמקן שסומן ועורר עניין

כמו השכנה המלכותית נורבגיה, גם דנמרק נחשבת למדינת מפתח במסגרת ברית נאט"ו מול האיום הרוסי. בסך הכל הדנים הזמינו 27 מטוסי F-35A כאשר הראשון שבהם המריא לראשונה בשבוע שעבר.

מטוס ה-35-F חמקן של חיל האוויר הדני | צילום: Lockheed Martin

החמקן הדני זכה לתשומת לב רבה אחרי שעלה לאוויר עם סמלים בצבעי דגל הלאום, דבר שלא מקובל בדרך כלל. העובדה שמטוסי חמקן יוצבו בבסיס בדנמרק, הגובלת בים הבלטי, אומרת שהם יכולים להגיב לכל איום מצפון ומזרח, להגיע באופן מידי למזרח אירופה ומעבר לשם.

כמו כל חברות ברית נאט"ו, גם דנמרק שלחה את מטוסי הקרב שלה ללא מעט מבצעים בעולם. מדובר במשימות שיטור בים הבלטי, תקיפות בלוב וטייסים דנים אפילו תקפו מטרות של ארגון דאע"ש בעיראק.

פאדיחה על מסלול הנחיתה



חברה נוספת בברית נאט"ו היא הולנד שהזמינה מהיצרנית 46 מטוסי F-35A במטרה להחליף את צי מטוסי ה- F-16 הוותיק שלה.

8 חמקנים כבר נמסרו להולנדים שרשמו "פאדיחה" בלתי נשכחת בנובמבר 2019 אז נחת שם מטוס החמקן הראשון שלהם.

כמקובל בנחיתת בכורה כבאיות המתינו לקבל את המטוס בזרנוקי מים, אך במקרה הזה בטעות או שלא, המכלים היו מלאים בקצף כיבוי ולא במים, מה שכיסה את חופת המטוס ו"עיוור" את הטייס שנאלץ לעצור לפני שהגיע לעמדת הטקס. התקרית החריגה בנחיתת הבכורה של המטוס | צילום: חיל האוויר ההולנדי

חיל האוויר של הולנד השתתף בעבר משימות קרביות רבות באפגניסטן, סוריה, עיראק ומדינות נוספות. הולנד כבר הודיעה שבכוונתה להגדיל את כמות החמקנים מעבר ל-46 במטרה להקים שלוש טייסות F-35.

יהלום נוסף בכתר האירופי

כמו אצל השכנה הולנד, גם הבלגים מחליפים את צי מטוסי ה-16-F הוותיק שלהם שטס למעלה משלושים שנה במטוסי 35-F חמקן.

באוקטובר 2018 פרסם משרד ההגנה של בלגיה את ההחלטה לרכוש 34 מטוסי F-35A כחלק מתוכנית הרכש העתידית של המדינה. בכך, בלגיה הפכה למדינה ה-13 ששותפה בתוכנית ה-F-35.

Our #KeeBee Aces aka ‘Thundertigers’ from the 31 Sq demoing their skillsets for the great pleasure of the #Sanicole Audience #ISA19 #ISA2019 pic.twitter.com/LFf4pQNdFz — Spottersday KeeBee (BelgianAirForce) (@AirForceDays) September 15, 2019

בדומה לשאר המדינות המפתיעות ברשימה, גם הבלגים הבינו שהם צריכים מטוס מתקדם במיוחד ולא פחות חשוב להיות חלק מרשת חמקנים אירופאית, שתאפשר לה להשתתף בפעילות מבצעית של נאט"ו.

החמקן נבחר אחרי שניצח בתחרות את מטוסי היורו-פייטר טייפון ואת הראפאל הצרפתי. הבלגים משתתפים במשימות שיטור, סיור ואיסוף מודיעין מול הרוסים כמו גם משימות במסגרת המלחמה העולמית בטרור.

חמקנים מבצעיים במדינה הפסטורלית

אוסטרליה הזמינה עבור חיל האוויר שלה 72 מטוסי F-35A מהם נמסרו לה כבר 33. חיל האוויר האוסטרלי הפך כבר לפני כשנה לאחד משבעת חילות האוויר שהכריזו על החמקנים שלהם כמבצעיים באופן מלא (IOC).

אוסטרליה לא נחשבת למדינה מיליטנטית או כזו שמתקשרת לענייני מלחמה. למרות זאת, היא מתפעלת צבא מאומן עם חיל אוויר מתקדם. מטוסי ה- F-35 נרכשו כמענה לאיום הסיני שגובר בשנים האחרונות.

כמו כן, הם שותפים ובעלי קשרים צבאיים ענפים עם ארה"ב ובריטניה. חיל האוויר האוסטרלי פעיל מאוד במסגרת המלחמה העולמית בטרור ולסירוגין משתתף בתקיפות בעיראק וסוריה. בנוסף הם היו פעילים גם באפגניסטן.

ישנם דיווחים לא רשמיים על כך שהאוסטרלים אפילו מתכננים להגדיל את צי החמקנים שלהם.

היעד הבא של מטוס הקרב

לאחרונה דווח על מדינה מפתיעה למדי ששוקלת האם לרכוש מטוסי F-35 והיא שווייץ, שאינה חברה בברית נאט"ו ונחשבת למדינה נייטרלית בהגדרתה.

שווייץ החלה לבצע בדיקה ראשונית אחרי שבמשאל עם הוחלט לרכוש מטוסי קרב חדשים במקום מטוסי F-5 ו-18-F המתיישנים של חיל האוויר המקומי. בשלב הבא החמקן יתמודד במרכז מול כמה מדגמי מטוסי הקרב המוצלחים בעולם.

מי שהגישה בקשת מידע רשמית בשאיפה לרכוש מטוסי 35-F היא יוון, שבפרסומים שונים אף נטען שתהיה מוכנה לקבל מארה"ב גם מטוסים משומשים. חיל האוויר של שווייץ. בקרוב גם חמקנים? | צילום: Fabrice COFFRINI / AFP, GettyImages

מדינה נוספת שהגישה בקשת מידע על המטוסים היא גרמניה, מהלך מפתיע בהתחשב בעובדה שהיא אחת מהיצרניות של מטוס הטייפון, המתחרה העיקרי של החמקן ברוב המכרזים שהיו בשנים האחרונות.

בנוסף אליהן, גם קרואטיה בוחנת רכש של חמקנים במקום מטוסי המיג 21 "העתיקים" שלה, לאחר שניסיון לרכוש מטוסי 16-F שיצאו משירות בחיל האוויר הישראלי לא צלחה.