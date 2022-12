מטוס הקרב של אוקראינה שנחת ברומניה עם תחילת הפלישה הרוסית, הוחזר לחיל האוויר האוקראיני. כך הודיע אמש (שלישי) משרד ההגנה של רומניה, שם לא ציינו האם הטייס שהנחית אותו ברומניה, היה גם מי שטס בו בחזרה לאוקראינה, או שהוא עדיין נחשב לעריק.

הכל החל ב-24 לפברואר, אז נחת ברומניה הטייס עם מטוס הסוחוי 27-SU, בנסיבות שאינן ברורות. הוא נכנס למרחב האווירי של רומניה כשהוא חמוש בשמונה טילי אוויר-אוויר, כשזוג מטוסי 16-F מקומיים מלווים אותו לנחיתה בבסיס כנף 95 של חיל האוויר.

אחד מההסברים לנחיתה ברומניה היא שהבסיס ממנו המריא הטייס האוקראיני הותקף ולא היה לו איפה לנחות, לכן טס לבסיס הרומני שהיה הקרוב ביותר. אפשרות נוספת היא שהייתה לו תקלה במערכת הניווט והקשר, אך יש גם טענות שהחליט לערוק.

כעת, על פי ההודעה הרשמית של רומניה, המטוס האוקראיני חזר למדינתו בלי הטילים שאיתם הגיע. זאת מתוך חשש של הרומנים שבדרך הוא יתקל במטוסים רוסים ויכנס איתם לקרב, דבר בעל משמעות מדינית.

ההסבר לכך הוא שהמטוס האוקראיני המריא משטח רומניה, וכביכול יכול לערב אותה כך בלחימה מול הרוסים. הטילים, כך נראה, יחזרו לאוקראינה דרך היבשה, יחד עם אמצעי לחימה נוספים המגיעים דרך שם.

המטוס האוקראיני המריא מרומניה מלווה בזוג מטוסי קרב רומנים מסוג מיג-21 עד לגבול האוקראיני, משם ליוו אותו זוג מטוסים לא מזוהים של אוקראינה עד לנחיתה.

Upon the request of the Ukrainian authorities, a Suhoi 27 military aircraft belonging to the Ukrainian Air Forces left the Romanian air space on March 1st, by respecting the national and international legislation. pic.twitter.com/79AZcKar6H — MApN (@MApNRomania) March 2, 2022

המטוס הכי מתקדם של אוקראינה

סוחוי SU-27 הוא מטוס הקרב המתקדם ביותר של חיל האוויר האוקראיני, שטרם המלחמה היו לו 35 מטוסים מהסוג הזה. ככל הידוע, מטוס אחד הופל מאש נ"מ "ידידותית", כלומר של אוקראינה עצמה, והטייס שלו, בדרגת קולונל, נהרג.

לפחות מטוס אחד נוסף הושמד על הקרקע בתקיפה רוסית. יתכן שמטוס נוסף מסוג זה הופל על ידי הרוסים. לאוקראינים שאיבדו מספר לא ידוע של מטוסים, היה חשוב לקבל את המטוס המתקדם שלהם, לאור האבדות והיתרון המספרי של הרוסים באוויר.

אוקראינה מקבלת בחזרה את אחד ממטוסי הקרב הכי מתקדמים שלה, כשברקע מדווח על תכנית שנועדה לחמש את חיל האוויר שלה, אך יתכן שיעבור עוד זמן עד שהתוכנית הזו אכן תצא לפועל.

במסגרת אותה תוכנית, דיווחו סוכנויות הידיעות הזרות, אירופה תספק לאוקראינה 70 מטוסי קרב מסוג סוחוי SU-25 ומיג-29 אותם יעבירו כמה מדינות. עם זאת, כלל לא ברור אם התוכנית תצא לפועל במלואה ומתי. זאת משום ששתיים מהמדינות שהתחייבו להעביר את מטוסי הקרב שלהן, סלובקיה ובולגריה, יישארו בלי מטוסי קרב.

מנגד, במקרה של פולין, שנטען כי תעביר לאוקראינים מטוסי מיג-29, דווח שטייסים אוקראינים כבר הגיעו לשם כדי להטיס כמה מהם לאוקראינה.

