"15 באפריל 1953 זה תאריך משמעותי עבורנו. היום הזה מסמל את הפעם האחרונה שבה חייל אמריקאי נהרג מאש מהאוויר. התפקיד שלנו לשמור על הדומיננטיות בשמיים והעליונות האווירית". את הדברים האלה אמר לאחרונה מייג'ור אהרון אשכנזי. שהשם לא יטעה אתכם, כי מדובר על קצין בחיל האוויר האמריקאי, ולא הישראלי, שאמר את הדברים בסרטון שהפיצה דוברות החיל.

באפריל האחרון נחת בבסיס אגלין שבפלורידה מטוס ה-F-15X (מוכר גם כ-EX) הדגם המתקדם ביותר של מטוס הקרב האייקוני, שם נקלט יחד עם המטוס הראשון שנחת שם קודם לכן. מאז, מייג'ור אשכנזי ואנשיו מבצעים איתו סדרת ניסויים, במטרה לבחון את אופן ההפעלה הנכון ביותר כמו גם השילוב שלו עם מטוסי החמקן.

דרך מפקד הטייסת ניתן להבין מה יהיו המשימות של המטוס גם בעידן החמקנים, איך זה להטיס אותו ומה היתרונות של ה-F-15 המתקדם ביותר בעולם. בחיל האוויר הישראלי עוקבים אחרי מה שקורה מעבר לים ונראה שזאת הסיבה שגם בישראל בוחנים אפשרויות, שיאפשרו להם לרכוש את ה-F-15X בהקדם.

שליטה מוחלטת בשמיים

בארה"ב מדווחים בימים האחרונים על התקדמות בניסויים מבצעיים לשילוב ה-F-15X, שזכה לשם הרשמי "Eagle II". חיל האוויר האמריקאי כבר הזמין מהיצרנית בואינג כ-20 מטוסים מהסוג הזה כאשר טייסת 123 של המשמר הלאומי האווירי תהיה הראשונה שתפעיל אותו.

המטוסים הראשונים יגיעו לשם בשנת 2023 ובשנת 2024 הטייסת אמורה להיות מבצעית. בסך הכל, האמריקאים מתכננים לרכוש 144 מטוסי F-15X שיחליפו את צי מטוסי ה- F-15C\D הוותיקים.

המטרה העיקרית של הדגם הזה תהיה "שליטה מוחלטת" בשמיים, כפי שהסבירו בחיל האוויר האמריקאי. זה אומר גם יכולות אוויר-אוויר וגם השמדה של מגוון מטרות על הקרקע באזורים מוגנים.

בתחילת ספטמבר מפקד פיקוד הקרב בחיל האוויר האמריקאי, גנרל מארק קלי, הוסמך על ה-F-15X והטיס אותו בפעם הראשונה אחרי הכשרה קרקעית ועל סימולטור. מטרת ההסבה של הגנרל הבכיר היא להעריך באופן אישי את היכולות של מטוס הקרב העתידי. גנרל מארק קלי במטוס קרב F-15X | צילום: 1st Lt Lindsey Heflin/AF

"המטוס הזה הוא מרכיב מרכזי בשינויים של מבנה הכוח העתידי שלנו, משמעותי מאוד לעליונות אווירית והיכולת להגן על המדינה שלנו", אמר גנרל קלי אחרי הטיסה הראשונה שלו על דגם ה-X.

עוד הוסיף שכמפקד שאחראי על המבנה העתידי של מערך הקרב בחיל האוויר האמריקאי: "נמשיך לפעול כדי לפתח צי קרבי שיוכל להבטיח לנו יתרון מוחלט בכל קרב עתידי". גנרל קלי נראה כמו האיש הנכון לבצע את המבחן הזה, מדובר בטייס קרב עם 6,000 שעות טיסה ומהשניים היחידים בעולם שהוסמך להטיס גם את ה-F-15X וגם את ה-F-35A.

האיש עמו פתחנו את הכתבה, מייג'ור אהרון אשכנזי, הוא סגן מפקד טייסת ניסוי והערכה ה-85 בחיל האוויר האמריקאי, שאחראית על שילוב המטוס כמו גם בניית תורת הלחימה שלו.

אלוף ההפלות העולמי

"המטוס הזה (F-15X) יחליף בסופו של דבר את צי דגמי ה C\D וכל טייס F-15 מכיר את המוטו של התוצאה 104-0, כלומר מטוסי F-15 הפילו 104 מטוסי אויב בקרבות אוויר מול 0 פעמים שהמטוס שלנו הופל בקרב אוויר", שיתף בתיאום הציפיות שלו מאנשי החיל. "המטרה שהמטוס הזה יאפשר לנו לשמור על השיא הזה וימנע מאתנו להיות בצד המפסיד".

מייג'ור אשכנזי סיפר גם על הטסת F-15X באימון משותף עם מטוסי חמקן F-35. "בחנו את המטוסים יחד באימון 'הקצה הצפוני 21' (באלסקה) וראינו שה F-15X יחד עם חמקנים F-35 ו F-22 או כל פלטפורמה עתידית פועלים יחד כמו בקונצרט". בהמשך לזה הוא מסביר ש"התפקיד שלנו להביא עליונות אווירית, דומיננטיות בשמיים והדבר הזה כבר מוכן עם מכ"ם מסוג APG-82(V)1 ויכולת לשאת 12 טילי אוויר-אוויר".

גם בעידן של חמקנים מטוס ה- F-15X נחשב לקפיצת מדרגה ביכולות הקרביות שהוא מביא איתו. זה אומר שילוב טכנולוגי ואמל"ח המורכב ממחשב משימה עוצמתי שיודע לבצע 87 מיליון פעולות ולתת לטייס פתרונות לשלל מצבים. יכולת לשאת 13.4 טון חימוש לעומת 10 בדגם E הוותיק עליו מבוסס עם ה"רעם" הישראלי. בגיחה ל"שמירה על עליונות אווירית", למשל, ניתן לשים עליו 12 טילי אוויר-אוויר בעלי הנחייה מגוונת, כשלכל אחד מהם הטייס יכול לתת מטרה שונה.

US Air Force Major Aaron Eshkenazi (goes by kamikaze), Commander for the 85th test and evaluation F-15 division shares his thoughts on the F-15 EX Eagle II. (US Air Force) pic.twitter.com/amiMGUzCtQ — Air Power (@MIL_STD) August 17, 2021

מכ"ם AESA מתקדם בשילוב של סנסורים רבים משלים את היכולות הגבוהות של מטוס הקרב הזה, כאשר הכל מוצג לטייס על מסך מגע ענקי, 24 אינץ', הכולל תצוגת מצב טקטית שמראה כל מה שקורה באוויר וביבשה, יחד עם פוד מטרות בעל רזולוציה גבוהה, המאפשר לצוות לראות את המטרה שלו עד לרמת חלון קטן של בית.

מייג'ור אשכנזי מסביר על היתרונות של ה-F-15X שלדבריו הוא מטוס חדש לגמרי אל מול דגמי ה- C/D הוותיקים ואומר שהיתרון הגדול שלא נמצא בדגמים הקודמים, נמצא ב"מכ"ם ה APG-82(V)1, במערכת החליפה האלקטרונית, בפודים ובתוספת של מערכת משימה פתוחה שיש לה סיבי פייבר שרצים לאורך המטוס".

לדברי סגן מפקד הטייסת מארה"ב, "כל זה מאפשר לנו לדבר כבר עכשיו על יכולות עתידיות, זה מאפשר לי לנסות מטוסים חדשים או לשים על המטוס מערכות לחימה וסנסורים אותם יפתחו בעתיד, כי יש לנו על המטוס מחשבים נפרדים, המאפשרים לנו לבחון כל הזמן מערכות לחימה חדשות ולשלב אותן במהירות ויעילות במטוס הזה".

לדברי מייג'ור אשכנזי, מה שלא פחות חשוב הוא היכולת של הטייס לתפעל ביעילות ופשטות את המטוס הזה, שלכאורה אמור להיות מסובך יותר לאור כל הטכנולוגיה שנמצאת בגופו. הוא מסביר שהתרשם ואף התרגש ממסך המגע הגדול שיש בתא הטייס. מטוסי קרב F-15X של חיל האוויר האמריקאי בפעולה | צילום: Tech. Sgt. John Raven/AF

"לכל אחד מאתנו יש טלפון חכם או אייפד שהוא מתפעל בכל יום באופן טבעי, באופן אישי מסך המגע הגדול מאפשר לנו לשלב את כל הסנסורים שדיברתי עליהם ולראות את כל המידע במסך מגע גדול בו אני יכול לעבור בין כל המידע בקלות, עם האצבע". אם תרצו, הפעלה של מטוס קרב עוצמתי כמו אפליקציה בטלפון חכם.

סגן מפקד טייסת 85 מסביר גם על החשיבות שבהחלפת דגמי ה- F-15 הוותיקים ומספק תשובה עליה מדברים גם בישראל. לדבריו: "זה לא רק היכולות הגבוהות יותר שאין בדגמים הקודמים, כשאני יכול לקחת יותר חימוש למשימה, למטוס הזה חיים ארוכים יותר מהדגמים הוותיקים".

הכוונה שלו היא שגוף F-15 מדגם C למשל מסוגל להגיע ל- 8,000 שעות טיסה וגם זה אחרי פרויקטים להארכת חיים ואילו ב- F-15X מדובר על 20,000 שעות טיסה בעלות תפעול הנמוכה ב-25 אחוז מדגם ה-I של ישראל למשל. יש לזה משמעות אדירה מבחינת עלויות התחזוקה ומעגל חיים של המטוס, כאשר לאורך שנים מדובר בחיסכון של עשרות מיליוני דולרים לכל מטוס.

עוד הסביר אשכנזי כי מערכות המטוס משפרות "באופן משמעותי" את הרלוונטיות של הטייסים בשדה הקרב המשתנה והעתידי, מול כל איום שיש או יהיה. "לפעול בשיתוף פעולה עם מטוסי F-35 ו- F-22 זהו שילוב בין מטוסי דור 4 עם דור 5 ובעתיד גם דור 6 שיתאים לאיומים שיש על המדינה שלנו".

המטוס לישראל? תמונת מצב

כלל הדברים המובאים בריאיון עם מייג'ור אהרון אשכנזי נשמעים כבר לא מעט זמן גם במסדרונות חיל האוויר הישראלי. הדבר התגבר עם ההנחיה של ראש הממשלה ושר הביטחון לבנות תכנית עדכנית לתקיפת מתקני הגרעין באיראן והגדלת יכולת נפח התקיפות של חיל האוויר.

אמנם ישראל כבר החליטה על רכש של טייסת חמקן שלישית ודחיית הרכש של מטוסי ה- F-15 החדשים, אולם גם בימים אלה ממש גורמים ישראלים פועלים מול הממשל האמריקאי בכדי לבחון דרכים שיאפשרו לישראל לרכוש את ה- F-15X מוקדם ככל האפשר. מטוס F-15IA שמציעה בואינג לחיל האוויר | צילום: בואינג, יח"צ

נזכיר שבעבר הייתה המלצה של חיל האוויר לרכוש את המטוס, אולם הדבר נדחה עם ההחלטה להשלים רכש של 75 מטוסי F-35. ההצעה של בואינג לחיל האוויר היא לרכוש 25 מטוסי F-15X כאשר הם גם יבצעו פרויקט לשדרוג מטוסי ה- F-15I 'רעם' של טייסת הפטישים לרמה של הדגם המתקדם יותר. בעיקר בשילוב המכ"ם, מערכות לוחמה אלקטרונית, גלאס קוקפיט ומנועים.

בתקופה האחרונה גורמים ישראלים בדקו את רלוונטיות ההצעה כמו גם את הדרך שבה הממשל האמריקאי יסייע לקדם אותה, מבחינה כלכלית בעיקר כי אישור מכירה זאת לא הבעיה. סיוע כזה יאפשר לישראל לקבל את דגם ה- F-15 המתקדם ביותר בשנים הקרובות מבלי שתאלץ לחכות לשנת 2030 - אז יסיימו את שעבוד סיוע החוץ האמריקאי. בינתיים, מי שכבר רכשו את הדגם המתקדם של המטוס עם התאמות, הן סעודיה וקטאר.