שעות ספורות אחרי שהחלה הפלישה הרוסית לאוקראינה, משרד ההגנה של רומניה מדווח על מטוס קרב אוקראיני שחדר לשטח המדינה ואולץ לנחות בבסיס חיל האוויר המקומי. מדובר בנתיב טיסה הפוך מהחזית מול הרוסים, וגוברת הערכה שהטייס החליט לערוק כדי להציל את חייו. יתכן, בסבירות מאוד נמוכה, שמדובר בטעות ניווט או תקלה טכנית ששלחה אותו לשטח האווירי הרומני.

על פי הדיווח הרשמי שהתפרסם באתר של משרד ההגנה הרומני, סמוך לשעה שש בבוקר (חמישי) מערך ההגנה האווירית זיהה חדירה של מטוס מכיוון אוקראינה. זוג מטוסי F-16 רומנים הוזנקו לכיוון המטוס החשוד. על פי משרד ההגנה שם, הם עלו לאוויר בשעה 06:15, כלומר אירוע שהתרחש בשעות הראשונות לפלישה הרוסית, כאשר על פי הדיווחים תקפו את אוקראינה בטילים ומהאוויר.

"מסר עצמו לידי הרשויות"

The Romanians publish a video of the Su-27 fighter of the Ukrainian Air Force, which flew into the airspace of Romania



Afghanistan 2.0 pic.twitter.com/DGCchGr4oS — The Húrin (@intel1osint100) February 24, 2022

מטוסי הקרב הרומנים זיהו זמן קצר אחר מכן מטוס קרב מסוג סוחוי SU-27 של חיל האוויר האוקראיני טס בשטחם. "הם פנו אליו על פי הקוד הבינלאומי וליוו אותו לנחיתה בבסיס הכנף האווירית ה-95 בבקאו", נמסר בהודעה הרשמית. "מטוס הקרב האוקראיני נחת בבסיס ב-07:05, מיד לאחר הנחיתה הטייס מסר את עצמו לידי הרשויות".

ברומניה לא ציינו באופן מפורש כי מדובר בעריקה או כל תרחיש אחר. אולם אופן התנהלות הדברים מלמד כי סבירות גבוהה שזה המצב. לאור ניסיון העבר עלה גם החשד כי אוקראינה שולחת מטוסי קרב למדינות סמוכות בכדי להציל אותם. אולם העובדה כי מדובר בטייס ומטוס בודד, שוללת את האפשרות הזו. רומניה גם לא ציינה האם בכוונתה להחזיר לאוקראינים את המטוס והטייס שזהותו לא פורסמה.

מלחמה באירופה: מה פוטין רוצה מאוקראינה?

לאוקראינה חיל אוויר קטן המונה כ-120 מטוסי קרב, מהם 32 מטוסי SU-27 שהוא מטוס היירוט והעליונות האווירית העיקרי שלהם. מדובר במטוס מתוצרת רוסית בעל יכולת לשאת 8 טון חימוש על 10 נקודות תלייה, בעיקר טילי אוויר-אוויר לטווחים קצרים ובינוניים.

בינתיים מתרבים הדיווחים על תקיפות נרחבות של חיל האוויר הרוסי באוקראינה. בקייב מנגד טענו שהפילו כבר שמונה כלי טיס של חיל האוויר הרוסי, 6 מטוסי קרב ושני מסוקים, נכון למועד פרסום כתבה זו. אולם לאור ערפל הקרב והדיסאינפורמציה משני הצדדים, יש להתייחס לדיווחים שיוצאים משם בערבון מוגבל.

לאוקראינה יש עשרות כאלו ואולי אחד פחות. מטוס SU-27 | צילום: GENYA SAVILOV/AFP, GettyImages