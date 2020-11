בארה"ב פורסמו את ממצאי חקירת התרסקות מטוס 16-F בה נהרג טייס חיל האוויר האמריקאי בחודש יוני האחרון והם חושפים טרגדיה גדולה שנגרמה בגלל מחדל חמור.

הטייס שנהרג, לוטננט דיויד שמיץ הוציא רישיון טיס אזרחי כבר בגיל 17. בהמשך התגייס לחיל האוויר האמריקאי ושירת כפקח העמסה ומפקד תא מטען במטוסי תובלה מסוג C-17. הוא לא וויתר על החלום שלו להיות טייס קרב, ואכן התקבל לקורס טיס אותו סיים בהצטיינות ובמקום הראשון של המחזור שלו.

ב-30 ליוני השנה שמיץ יצא מבסיס בדרום קרוליינה יחד עם ארבעה מטוסי F-16 לגיחת אימון לילית כולל תרגול של תדלוק אווירי. מסיבה שלא פורסמה, שלושה מטוסים הצליחו להתחבר למטוס התדלוק אך מטוסו של שמיץ לא הצליח, לכן הוא נאלץ לחזור לבסיס ולא המשיך באימון עם חבריו.

במהלך הנחיתה הוא ניגש מהר ונמוך מדי למסלול, פגע באנטנה וכתוצאה מכך נפגעה מערכת הנחיתה, הבלמים וגלגלי המטוס. ה-16-F הסתובב באוויר, הטייס שמיץ ניסה להפעיל את כסא המפלט אך לא הצליח ונהרג.

הדו"ח חשף שכבר בשנת 2017 התגלתה תקלה בכיסא המפלט של המטוס, אולם היא לא טופלה בשל מחסור בחלקים. בנוסף הביקורת הבאה לאותו כיסא מפלט נדחתה. ועדת החקירה קבעה שאם היו מטפלים בבעיה שהתגלתה ב-2017, סביר שהטייס היה שורד.

עלות הנזק כתוצאה מהתאונה כפי שנקבע בדו"ח היא 25 מיליון דולר. בשנה האחרונה נרשמו מספר התרסקויות של כלי טיס צבאיים בארה"ב, בהן של מטוס חמקן F-22 ,F-35 גם מטוסי קרב מסוג F-15 ועוד.

ברוב המקרים טייסים הצליחו לנטוש אבל נרשמו גם הרוגים. המספר אכן נראה חריג, אולם נזכיר שלארה"ב מספר זרועות אוויריים עם אלפי כלי טיס, השווים ליותר מ-10 חילות אוויר. יש להם מטוסים כמו 10 חילות אוויר וגם התרסקויות. ארה"ב | צילום: Suhaimi Abdullah/Getty Images