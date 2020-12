בימים האחרונים מתגברת המתיחות בין ארה"ב ובעלות בריתה בהן ישראל לבין איראן באזור המפרץ הפרסי. הרקע – כוננות לאפשרות של נקמה איראנית על חיסולו של מדען הגרעין פחריזאדה ולציון יום השנה לחיסולו של קאסם סולימאני.

מנגד, גורמים איראנים צוטטו מעלים אפשרות שארה"ב תתקוף יעדים שלה לפני שכהונת הנשיא דונלד טראמפ מסתיימת.

בסוף השבוע פורסמו בתקשורת הזרה כמה דיווחים לפיהם איראן פרסה מערכות הגנה אווירית באתרים רגישים במדינה ובסמוך לאתרי תוכנית הגרעין. במקביל, אחרי ששלחו צוללת גרעינית למפרץ הפרסי, גם חיל האוויר האמריקאי מגביר נוכחות באזור, חלק ממנה בגלוי ובפרסומים רשמיים שהוציא.

Two U.S. Air Force F-16 Fighting Falcons, assigned to the 77th Expeditionary Fighter Squadron, fly in formation with two Royal Saudi Air Force F-15Es, after receiving fuel from a KC-135, over Southwest Asia. #ReadyAF @USAFCENT @CENTCOM pic.twitter.com/GGlDYe7inx — U.S. Air Force (@usairforce) December 26, 2020

אמש פרסמו האמריקאים תמונות והודעה קצרה על טיסה משותפת עם חיל האוויר הסעודי. מטוסי F-16 אמריקאים טסו במבנה עם זוג מטוסי F-15 סעודים, אחרי שביצעו אימון תדלוק אווירי, כשהם מפטרלים בשמי הממלכה ועושים זאת באופן מופגן מול האיראנים.

זמן קצר אחרי הטיסה המשותפת לחיל האוויר האמריקאי והסעודי, בפנטגון דאגו להפיץ את התמונות כאשר המסר ברור. במקביל, אתרים למעקב אחר טיסות חשפו לא פחות משבעה מטוסי תדלוק אווירי שטסו ברחבי עיראק, איתם סביר להניח גם מטוסי קרב ששהו שעות ארוכות באוויר.

.@lummideast: #USAF aerial activity over Middle East https://t.co/TbqxKMhxWh via @GDarkconrad #Iraq pic.twitter.com/oocvrI0N73 — Willem J. Bod (@WillemBod) December 25, 2020

זה קורה פחות משבועיים אחרי שמפציצים מסוג B-52 של חיל האוויר האמריקאי טסו יחד עם מטוסי F-15 סעודים בעוד הפגנת שרירים מול האיראנים.

האמריקאים מגבירים את הפעילות האווירית והאיומים שלהם מול האיראנים, שלטענם עומדים מאחורי ירי רקטות על האזור הבינלאומי ושגרירות ארה"ב בעיראק. עוד טוענים בארה"ב שמשמרות המהפכה מתכננים להוביל פיגועים נגד חיילים אמריקאים שמוצבים במפרץ הפרסי.

על הרקע הזה פורסמו כאמור דיווחים שהאירנים פרסו מערכות נ"מ רבות במטרה להגן על אתרי הגרעין. על פי הדיווחים איראן נערכת לאפשרות של מתקפה אמריקאית לפני סוף כהונתו של טראמפ. כלי תקשורת זרים שצוטטו גם בישראל יודעים לספר על פעילות צבאית ענפה מול איראן, לה שותפה גם ישראל שעל פי הדיווחים שלחה צוללת לאזור המפרץ כמסר מאיים.

בתגובה, שר החוץ האיראני אמר כי התקפה תוביל לקונפליקט אזורי שיהיה הרבה יותר חמור מהמלחמה בעיראק. הצוללת ששלחה ארה"ב למפרץ הפרסי | צילום: indra beaufort/U.S Navy