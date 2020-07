גם בעידן החמקנים, הצי האמריקאי לא מוותר על מטוסי הקרב מדור 4.5 ולאחרונה קיבל לידיו את המטוס הראשון מסוג F/A-18 "סופר צרעה" בלוק 3 מתוצרת חברת בואינג. המטוס המשודרג אמור לבצע בעשורים הקרובים מגוון רחב של משימות, בהן לוחמה אלקטרונית.

למרות שמטוסי החמקן מסוג F-35C החלו להיכנס לשירות על נושאות המטוסים מאז שנת 2019, הצי לא ויתר על המטוס ובכוונת הפנטגון להפוך אותו לזרוע משמעותית. בשלב הראשון נחתם חוזה בהיקף של 4 מיליארד דולר להסבת 78 מטוסים לדגם החדש עד לשנת 2024. הערכה היא שעד לשנת 2030 יעברו 600 מטוסים את ההסבה.

תא טייס מתקדם

בדגם החדש בואינג שינתה לגמרי את תא הטייס ובמקום מסכים קטנים ושעונים רבים יהיה מסך מגע בגודל 10 על 19 אינץ', שניתן להתאמה אישית לפי דרישת הטייס. נשארו שם מספר מפסקים למצבי חירום ולמקרה שהמסך לא יעבוד. על המסכים ניתן להציג את כל המידע הרלוונטי להטסה והמשימה של המטוס כאשר הטייס יכול לבחור איזה מידע יוצג, מתי ובאיזה חלק של המסך.

F/A-18 Super Hornet Block III = an evolution of upgrades to best fit future carrier wing capabilities for @USNavy #SuperHornet #SAS2017 pic.twitter.com/bVBtd7Gugs — Boeing Defense (@BoeingDefense) April 4, 2017

מכלי דלק תצורתיים

מדובר במכלים שמתלבשים על גוף המטוס, באופן כזה שלא תופס מקום של נקודות לתליית חימוש ופוגע הרבה פחות ביכולות התמרון שלו. אלו מאריכים באופן משמעותי את טווח הטיסה שלו וזמן השהייה בשדה הקרב.

חתימת מכ"ם נמוכה

אמנם לא מדובר במטוס חמקן, אולם החומרים מהם המטוס נבנה, שינויים בצורת הגוף ואמצעים מסווגים נוספים, מקטינים את חתימת המכ"ם שלו ואמורים להקשות את הגילוי על ידי האויב.

מחשב משימה

על פי היצרן מחשב המשימה של הדגם החדש חזק פי 17 מאלו של הדור הקודם ובנוי באופן שניתן להוסיף לו יכולות. מעבר לזה, המחשב אף מסוגל לתת המלצות ופתרונות לטייס בשלל סיטואציות מבצעיות. כמו כן, המחשב הזה ומערכות קשורות יאפשרו תקשורת למגוון רחב של מטוסים אחרים, כולל מטוסים ללא טייס.

מערכת חיפוש אינפרא אדום

למרות שאין לכך אישור רשמי מצד החברה, פורסם כי בדגם החדש מותקנת מערכת חיפוש ואיתור IRST לה מיוחסת יכולת לאתר כלי טיס חמקנים כמו למשל סוחוי SU-57 הרוסי, או ה-J-20 הסיני. המערכת כפי שטוענים מומחים וגורמים בצי, מאפשרת למטוס יכולת פעולה בסביבת הלחימה העתידית.

חימוש

על 11 נקודות בגוף המטוס ניתן לתלות כ-8 טון חימוש שכולל טילים מדויקים לטווחים ארוכים, פצצות חכמות, טילי אוויר-אוויר לטווחים קצרים ובינוניים. בין השאר מדובר גם בטילי AGM-158 JASSM וטילים נגד ספינות מסוג הארפון.

עקרון ההפעלה של הצי לעשורים הבאים מזכיר מאוד את הדיונים שמתקיימים כיום גם בישראל. אומנם מטוסי החמקן הם הדור הבא של מטוסי הקרב אבל כדי למקסם את העוצמה הצבאית, יכולות התקיפה וההגנה בחרו שם בשילוב של מטוסים קרב שכל אחד מהם מביא את היתרון שלו.