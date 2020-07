כוחות הקואליציה שמורכבת מסעודיה ומדינות המפרץ מנהלים מתקפה אווירית נרחבת נגד צבא המורדים החות'ים בתימן, הנאמנים לאיראן. במסגרת המתקפה הזו דיווח בסוף השבוע האחרון דובר הכוחות כי 8 כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) של החות'ים מתוצרת איראן הושמדו מעל שמי תימן כשנשאו כמויות של חומר נפץ.

בתיעוד שהופץ ברשת ונטען כי מציג את אחת ההשמדות, כשמטוסי F-15 סעודים ששיגרו לעברם טילי אוויר-אוויר. בתדרוך לעיתונאים שנערך בריאד, דיווח דובר הקואליציה, קולונל טורקי אל-מליקי, הדגיש שהכטב"מים אותרו והושמדו בשטח תימן מבלי שסיכנו יעדים בסעודיה.

עוד דווח שיורטו גם טילי קרקע-קרקע ששוגרו לממלכה. "יש לנו את היכולת לאתר את הכלים האלה מיד כשהם משוגרים ולסכל אותם בשטחם של החות'ים שמבוקר על ידינו", טען דובר הכוחות.

#RSAF F-15 pilots keep scoring more A/A kills against the #Iranian made IED-drones. Here’s a video showing 3 of the 8 drones shot down last Monday over #SaudiArabia pic.twitter.com/ywJolELjq1 — محمد بن خالد (@MbKS15) July 2, 2020

#Saudi-led Coalition releases footage of last night airstrikes that targeted the Iranian-backed #Houthis ballistic missiles & drones storage, assembly workshops and communication stations pic.twitter.com/8KdEhMxs8G — محمد بن خالد (@MbKS15) July 2, 2020

הקואליציה שנלחמת נגד החות'ים מונה את הסעודים, מצרים, איחוד האמירויות, קטאר, בחריין ועוד. מאז פתחו במתקפה אווירית נרחבת דיווחו שעשרות יעדים הושמדו מהאוויר. החות'ים, שנתמכים על ידי איראן וחיזבאללה, דיווחו מנגד שעיקר הנפגעים היו אזרחים.

נראה שהפרסום הסעודי נועד להיות תשובה לביקורת, כולל זו מבית, לאחר שב-14 בספטמבר 2019 הכוחות הפרו-האיראנים שיגרו כ-20 כט"במים, חלקם מתאבדים, על מתקני הפקת הנפט של חברת "עראמקו" הסעודית. מערך ההגנה הסעודי כשל באיתור המודיעיני של המתקפה ובהמשך באיתור התוקפים והשמדתם. הסעודים, כמו שזה נראה, מנסים להראות שמאז הפיקו לקחים. F-15 של הקואליציה הסעודית. מתקפה אווירית נרחבת | צילום: MbKS15, Twitter