הרומן בין "מרוץ הדראג של רופול" לקהל הישראלי התחיל על אש קטנה, אבל בשנתיים האחרונות זה התפוצץ - ומעכשיו ועד שיימאס, נראה שנקבל בקצב קבוע אורחות מהממות מארצות הברית. החוויה המוצלחת עם אלסקה, שנתנה שתי הופעות סולד אאוט נהדרות, הרימה את רמת הציפיות ואת ההתעניינות. רק החודש היו כאן יוריקה ורוקסי אנדרוז, והרכבת האווירית תימשך גם באירועי הגאווה ובסתיו. אחרי הכל, מלכות דראג - קצת כמו סטנדאפיסטים - הן ישויות ניידות מאוד. במקרה של דראגיסטיות, כל מה שצריך זה מזוודה ענקית לתלבושות, תיק איפור גדול עוד יותר, ואם אפשר אז גם עוזר אישי צמוד. זהו. כל השאר פלייבק. את זה הבינו גם חברות מסחריות, וכך התקיים בשבוע שעבר בתל אביב בין שלל אירועי האירוויזיון גם ביקור בחסות מסחרית של אחת הדראגיסטיות המושלמות: מנילה לוזון. עם תלבושת האננס שלה, לוזון הייתה האטרקציה של העונה השלישית. היא הגיעה עד הגמר, שם הפסידה לראג'ה; אחר כך השתתפה עם לטריס רויאל בעונת האולסטאר הראשונה והמשונה. השתיים הודחו די מהר, מה שיצר מיני-שערורייה בקרב מעריצי התכנית. לפני שנה הוזמנה שוב להשתתף בעונת האולסטאר הרביעית. הפעם הגיעה למקום הרביעי. הרומן עם הקהל הישראלי התחיל לאט. רופול | צילום: באדיבות YES לישראל הגיעה כאורחת של Facetune2, אפליקציה שהומצאה בירושלים במשרדי חברת ההייטק Lightricks. פייסטיון הפכה בשנים האחרונות לאחת האפליקציות החביבות על דראג קווינז לצורך טיפול בתמונות; מנילה, עם 1.2 עוקבים באינסטגרם, נחשבת לסופר-יוזר של האפליקציה ונבחרה להוביל את הקמפיין. לצורך העניין היא בילתה כאן יומיים מתחת לרדאר, אבל אל תדאגו, בסתיו היא חוזרת ותופיע כאן (ביחד עם דיטוקס). בזמן שהמרפסת הענקית של מלון הבוטיק "לייטהאוס" התמלאה בעיתונאים, מנילה ואני ישבנו לפטפט קצת על החיים ועל בכלל. באופן טבעי, השיחה ההיא – ובהתאמה גם הכתבה הזו - זגזגו מלשון זכר ללשון נקבה וחוזר חלילה. "רופול הוא הבוס. אני שחקן בר מזל באימפריה שלו" | צילום: אור קפלן הוא הופיע מהחדר מאופר למחצה, העיניים כבר עשויות עם צללית סגולה מהממת, אבל בטריקו ומכנסיים קצרים שבהם הוא נראה כמו הומו רגיל לגמרי. כמו שהוא מעיד על עצמו, "אני בחור שלובש שמלות. לא יותר ולא פחות. ואני גם יחסית גבוהה, אז כשפוגשים אותי בחיים, אנשים לפעמים קצת מופתעים. אני לא מתרגשת, כי אני יודעת שאני גבר גדול שלובש שמלות כבדות, פאות נוכריות וריסים מלאכותיים, וממלא את הישבן שלו בכריות כדי שייראה יותר גדול". "כשאתה מסיים את 'רופול', אתה מלכה" כל מי שראה פעם את "מרוץ הדראג" יודע שמנילה הוא מהבנות היותר תבוניות שעברו בתכנית. על שמו המקורי, קארל פיליפ מייקל ווסטברג, יש תואר בעיצוב גרפי ורקורד ארוך כמעצב. רק אחר כך בא הדראג, הריאליטי והתהילה. ניסיתי לברר עם אנשי Facetune2 למה דווקא היא נבחרה כפרזנטורית. לא קבלתי תשובה ממש טובה, או מעניינת, אבל ברור שהיא בחירה מעולה, כי היא מנילה לוזון. מזוודה עם חמש תלבושות ועוזר אישי ליוו את מנילה לישראל. כשהוא והעוזר ירדו מהחדר, הם תלו את כל התלבושות בחדר האמבטיה ופתחו מים רותחים. "אדים ממלאים את החדר ומגהצים את התלבושות", הסביר. "זו השיטה הכי טובה כשאתה בנסיעות, ובלייטהאוס יש זרם מעולה של מים. אז זה מעולה". ירד מהחדר מאופר למחצה. אוחובסקי ומנילה | צילום: צילום פרטי אז מה שלום רופול?

"לא יודעת. אין לי את המספר שלו, אבל הוא לא מפסיק לשלוח לי הודעות טקסט". מצחיק.

"סתם, הוא הבוס. אני שחקנית בת מזל באימפריה שלו". וואלה. כל כך פשוט?

"זה יותר מורכב. אלה יחסים סימביוטיים, הוא דראג קווין מצוין, אבל אנשים באים לתכנית לא בגללו אלא כדי לראות את הדראגיסטיות החדשות שמתחרות. ואנחנו בתור מתחרות אוספות מעריצים שממשיכים ללכת אחרינו". כשאתה רואה עונה חדשה, אתה מבין מה הולך להיות?

"אין לי מושג, אף פעם אי אפשר לדעת". בעונות האולסטאר לא הצלחת מאוד, אבל נורא התפרסמת, נכון?

"נכון. הצלחה זה דבר חמקמק. מי הכי מצליחה, מי שיש לה הכי הרבה עוקבים? מי שיש לה לוח מלא עם הכי הרבה הופעות? או מי שמחכה לה התור הכי ארוך של מעריצים שרוצים חתימה באירוע הדראגקון (כנס שנתי של מעריצי התכנית)? זה לא באמת ברור. יותר מזה: לפני רופול, איך היו החיים של דראג קווין? גרת לבד או עם חבר, אולי היה לך כלב חמוד וחדר ארונות גדול יחסית עם בגדים להופעות. הופעת פה ושם, אבל לא היה קל להתפרנס מזה. למעשה, החלום היה להתפרנס. מאז התכנית זה יותר מפרנסה, זאת דרך להיות ממש כוכב נערץ, סלבריטי, עם כסף טוב. זה שונה לגמרי". "אני אמן ויזואלי, אז בשבילי הלוק הוא הכל" | צילום: באדיבות YES זאת שאלה קצת מצחיקה, אבל תמיד רצית להיות דראג קווין?

"כן, כבר כשהייתי קטנה, אבל כשהייתי קטנה רציתי גם להיות צייר מפורסם. והייתי מעצב גרפי בניו יורק איזה עשור. ואז התחלתי לעשות דראג וזה הצליח. זה כיף, במיוחד אחרי התחרות. כאילו, אם אתה משתתף ב'דה ווייס' או משהו כזה, מה יוצא לך מזה? חוזה הקלטות? זה קורה למעט מאוד וגם אז הסיכוי להצליח קטן מאוד. כשאתה דראג קווין שמסיים את 'רופול', אתה מלכה. אתה נוסע סביב העולם למועדונים ומסיבות של הומואים, כולם מכירים אותך ואתה מבדר אותם. זה ווין-ווין, העסק הזה". "לא רוצה להיות סתם אננס שמן וגדול" הוצאת לפני חודשיים אלבום ראשון. אני מקווה שזאת לא נשמעת שאלה דוחה, אבל למה בעצם כולכן מקליטות אלבומים?

"שאלה לגיטימית לגמרי. בתור דראג קווינז אנחנו עושות ליפסינק לשירים, מופיעות הרבה עם מוזיקה. כשאת מפורסמת, את יכולה בעצם לעלות לבמה עם איזה שיר שבא לך, מאלבום לא מוכר, וכולם ימחאו כפיים. הם כל כך שמחים לראות אותך, הם אוהבים אותך, הם נהנים ולא משנה מה תעשי. אז למה בעצם לא לשיר משהו משלך? למה לא להרחיב היכולות הקריאייטיביות שלך ולהתנסות ממש בכתיבת שירים? למה לשיר שירים של אחרים?". אולי כי צריך כישרון מאוד ספציפי בשביל לכתוב שירים חדשים וטובים, ולהקליט אותם.

"אני לא הזמרת הכי טובה בעולם, אבל בשביל זה, כמו שאנחנו יודעים, יש היום מכונות מאוד משוכללות. יש מלכות שהן מאוד רציניות בזה, בעצם זמרות פופ עם פאה. אני לא, אני דראג קווין שעושה קליפים. אני הרבה יותר מתעניינת בקליפים. אבל בשביל קליפ צריך שיר, אתה יודע, אז כבר עושים שיר"._OBJ במקרה שלך מעניין אותי מאוד איך את ניגשת ללוק חדש. איך את יוצרת אותו?

"אני אמן ויזואלי, אז בשבילי הלוק הוא הכל. אני אוהבת שיהיה לזה נושא, שתהיה איזו אסתטיקה קאמפית. אני בוחרת דברים מטופשים, נניח אננס, דברים שלא צריכים ללבוש ואז מערבבת אותם עם אופנה גבוהה, הוט קוטור. הלוקים צריכים גם להיות ברורים. אם את רוצה להיות אננס, אז צריך שיבינו ישר שאת אננס. מצד שני, אני לא רוצה להיות סתם אננס שמן וגדול. אבל אני גם לא רוצה שיחשבו שזאת סתם שמלה צהובה, כי זה אננס". הלוק ההוא מאוד הצליח.

"זאת לא השמלה הכי יפה שעשיתי בחיים, אבל זאת שמלה שכולם מבינים". View this post on Instagram A post shared by Manila Luzon (@manilaluzon) on Jun 27, 2017 at 3:56pm PDT מי בעינייך מלכות הדראג הכי טובות?

"יש כל כך הרבה. אני מושפעת מכולן, גם אם ההשפעה היא ללמוד מה לא לעשות. אני מאוד אוהבת את ראג'ה שהביסה אותי בעונה השלישית, נהיינו חברות טובות מאז. אני אוהבת את הסגנון שלה ואת היצירתיות שלה. אני אוהבת אותה כאמן ובן אדם, אפילו יותר מאשר ספציפית את הדראג שלה. ולטריס רויאל כמובן, אבל זה צפוי אחרי שהיינו זוג בעונת האולסטאר הראשונה". איך באמת היה לחזור בפעם השלישית לתכנית, להתחרות שוב בעונת אולסטאר?

"בעונת האולסטאר הראשונה הייתי מפוחדת, כי על הנייר היה לי הרבה יותר מה להפסיד. בכל זאת, הייתי בגמר בעונה 3. כשעפנו בשלב די מוקדם זה היה מבלבל לרגע, אבל בסופו של דבר, למרות שצ'אד מייקלס ניצחה ולא אני, גיליתי שההשתתפות עשתה לי רק טוב. זה הגדיל מאוד את הנראות שלי ואת הקהל שלי ונעשיתי אפילו יותר מפורסמת מהזוכה. כשחזרתי שוב, לעונה הרביעית, סתם שמחתי. ידעתי שזה יהיה כיף וזהו". אבל בעונה כזאת יש יותר לחץ, לא?

"אתה בא לעונת אולסטאר נורא מודע, זה ההבדל. כי אתה בעצם מתחרה בעיקר בעצמך ובהישגים שלך. נגיד, בעונה 3 היה לי ממש מעט כסף ולא יכולתי להוציא הרבה על תלבושות, ובאולסטאר 4 כבר באתי כמו שצריך. אז מצד אחד אתה מרגיש יותר מגובה, ומצד שני זה באמת יותר לחץ, כי עכשיו אין תירוצים. אם זה לא בגד מושלם ואיקוני, זה כי לא היית מספיק יצירתית או מספיק מרוכזת. הרי הכי חשוב זה להיראות טוב". מה הלאה?

"לא יודעת. לא חשבתי בכלל שכל העניין יימשך כל כך הרבה זמן. הייתי בטוחה שאחרי שנה זה ייגמר ואני אחזור להיות מעצב גרפי, אבל זה רק גדל וגדל. אני חוסכת כסף ומתרכזת, עובדת קשה. זה משתלם וזה נהיה ממש ממש כיף". נו, דראג קווין לנצח.

"כן, בלי שום בעיה. גם בעוד הרבה שנים, כש... אתה יודע, אף אחד לא מושלם. אבל אין דבר שקצת מייקאפ ומחוך טוב לא יוכלו לתקן". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן