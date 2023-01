עיתונאית הניו-יורק טיימס, מגי הברמן, עתידה לפרסם במהלך השבוע הבא ספר חדש בו היא מתארת, בין היתר, מספר אירועים שהבליטו את שנאתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ ללהט"ב, והותירו את אנשי הסגל שלו בשוק. אחד הבולטים שבהם אירע ב-2016, כשבוע לפני ובמהלך ההכנות לעימות השני מול הילרי קלינטון לנשיאות ארצות הברית.

ריינס פריבוס, אז היועץ הקרוב של המועמד לנשיאות, פנה לטראמפ עם שאלה היפותטית על שירותים מותאמים למגדר וזכה לתשובה שגרמה לכל הנוכחים לנוע באי נוחות. היועץ הציג עצמו כסטודנטית טרנסג'נדרית, שפונה למועמד לנשיאות ושואלת אותו האם היא יכולה להשתמש בשירותי הנשים, ולכך ענה טראמפ, מבלי להתבלבל: "Cocked Or Decocked?".

אחד הנוכחים תהה לגבי משמעות המילה "Decocked", ולכך הגיב טראמפ עם תנועת מספריים בידו ואמר: "עם זין או בלי זין?". אחרי שהבינו כל הנוכחים כי טראמפ התכוון לשאול את הסטודנטית האם היא עברה ניתוח תחתון, שאל אותו אחד היועצים למה הפרט הזה חשוב, ולכך ענה טראמפ: "מה אם יש בשירותים בת, ואז מגיע מישהו, מרים את החצאית ומציג שלונג מתנדנד?". מגי הברמן, עיתונאית הניו יורק טיימס | צילום: Leigh Vogel, GettyImages

זה רק אירוע אחד מיני רבים בספרה של העיתונאית, Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, שקטע מידיו הגיע לידי מערכת ה-Daily Beast ומציג את טראמפ כאדם האובססיבי למיניות שמתחזק גבריות רעילה. בספרה, מפרטת הברמן איך טראמפ נהג לעיתים קרובות, לאורך כל חייו, לנחש מי עשוי להיות בסביבתו הומו. כך לדוגמה, עם התפרצות נגיף האיידס בתחילת שנות ה-80 בניו יורק, איש העסקים טראמפ היה נוהג להתקשר לעיתונאים כדי לברר אם אנשים שפגש, או לחץ איתם ידיים, עשויים להיות הומואים.

עוד טוען הספר כי לאורך כל שנותיו כדמות ציבורית, טראמפ היה נוהג לשוחח עם קולגות בצורה מינית בוטה, וכי "אלה ששמעו אותו מדבר נדהמו מכך שהוא נראה כמי שמנסה לזעזע". יותר מכך, אחרי דליפת הקלטת המחרידה בה הוא נשמע אומר היכן צריך לתפוס נשים, התייחס טראמפ לאמירות וטען כי הן אפילו לא מתקרבות לשיחות המתנהלות "במלתחות הגברים". בתקרית אחרת, שאירעה גם היא בשנות ה-80 ומציגה עד כמה לטראמפ מעולם לא היו גבולות, הגיע איש העסקים לארוחת ערב רשמית בליווי אשתו הראשונה, איוונה טראמפ המנוחה, בה דיבר ארוכות בפני האנשים שסביבו על שיער הערווה של נשים ברזילאיות. "יש להן כל כך הרבה שיער כ*ס", אמר הנשיא על פי הברמן, והסביר לנוכחים שהן זקוקות בשל כך ללא מעט טיפולי שעווה. "אם איוונה שמעה את בעלה, היא לא הגיבה".

על פי הפרסום, הברמן מספרת בספרה שעובדים לשעבר של טראמפ העידו כי הוא היה נוהג להציג לראווה תמונות של נשים איתן שכב, כדרך להוכיח את הגבריות שלו. "הם גם נזכרו שטראמפ היה לועג להומואים או לגברים שנראו חלשים, עם מילים כמו 'קוויר' או 'מתרומם'", כתבה הברמן. וציינה כי שמעה לא פעם שטראמפ היה נוהג לעלוב בגברים הומואים, אם כי לא בפניהם. אלן מרקוס, בכיר לשעבר בארגון של טראמפ, סיפר כי הנשיא לשעבר היה מכנה בכיר אחר בארגון "קוויר" ונוהג להתרברב שהוא משלם לו פחות מאשר לאחרים. דונלד טראמפ על שער הניו יורק טיימס | צילום: Robert Alexander, GettyImages

הדיילי ביסט פנו להברמן אך היא סירבה להגיב.