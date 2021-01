דחוסים על הרחבה, המאווררים פורעים את השיער, כולם מחזיקים דרינק ביד ואז ברקע מתחיל להתנגן הלהיט "911" של ליידי גאגא. כל הבליינים מתחילים לצעוק, לקפוץ, להרים את הידיים באוויר ולשיר ביחד את המילים. חלקם אפילו מגלגלים את העיניים מרוב אופוריה, אבל יותר מהכל בולט דבר אחר - אף אחד מהאנשים במסיבה הזאת לא עוטה על עצמו מסכה.

מסיבה כזאת בישראל, בריטניה, ארצות הברית, או כל מקום אחר בעולם תעצבן לא מעט אנשים ותייצר מלא עבודה במשטרה ובמערכת הבריאות, אבל זה לא המצב במלבורן שבאוסטרליה. שם כבר לא כל כך מודאגים מנגיף הקורונה והתושבים יכולים להרשות לעצמם להתקהל כמה שרק בא להם, כפי שניתן לראות בסרטון שפורסם לאחרונה בטוויטר על ידי הגולש מאט וצבר כבר יותר מחצי מיליון צפיות.

הסרטון, שצולם במסיבה של הליין "סנאפ, קראקל, פופ!" במועדון הגייז פוף דוף, הצליח להוציא מגולשים מכל רחבי העולם עצב, כעס, תקווה וגם הרבה, אבל הרבה קנאה."זה יכול להיות אנחנו, אבל אנחנו חיים במדינה חסרת כל יכולת", כתב גולש אחד ואחר הוסיף: "הלב שלי פשוט נשבר עם הסגר הזה ולראות את אוסטרליה וניו זילנד פשוט ממשיכים בחיים שלהם".

היו כאלה שהתמונות הכעיסו אותם והם שאלו למה הבליינים לא עוטים על עצמם מסכות, אבל תושבי מדינת ויקטוריה, שיכולים להיות גאים בעצמם, מיהרו להרגיע ולהכריז כי נכון לעכשיו הם ניצחו את נגיף הקורונה, משום שעברו 21 ימים מאז נצפה המקרה האחרון של קוביד-19 במדינה.

עם פרוץ המגפה בתחילת השנה שעברה, החליטו באוסטרליה לנתק את עצמם משאר העולם וסגרו את כל הגבולות, כולל אלו שבין המדינות, ולהטיל סגרים ארוכים ומחמירים בכל רחבי היבשת. האוסטרלים עצמם שיתפו פעולה עם השלטון והקפידו לעקוב אחרי ההנחיות המחמירות בצייתנות, מה שללא ספק תרם למאמצים למנוע את התפשטות המחלה. התושבים של מלבורן, לדוגמא, יצאו בחודש אוקטובר מסגר שנמשך 112 ימים. בקרוב אצלנו?

