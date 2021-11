מקודשת, מקודשת, מקודשת: בפעם הראשונה בהיסטוריה, זוג הרבות הקונסרבטיביות בקה ווקר (33) ואריאלה רוזן (35) נישאו בטקס חתונה יהודי דתי מול בני משפחה וחברים, ביניהם 19 רבנים נוספים. על פי סוכנות הידיעות היהודית, סיפור האהבה שלהם החל בכנס רבנים בקונטיקט אי שם במאי 2018.

כשהן עוד רק בתחילת הקשר, ווקר עברה לטורונטו בקנדה והן ניהלו את מערכת היחסים בשלט רחוק, אבל אחרי פרוץ מגפת הקורונה השתיים עברו לגור יחד עם משפחתה של רוזן. עם הזמן נחתה עליהן ההבנה שהן אינן מסוגלות לחיות רחוק זו מזו, לכן החליטו למסד את הקשר שלהן, בכדי שיוכלו לשהות יחדיו באופן חוקי בקנדה – וכך עשו.

האירוע המרגש נערך קצת יותר משנה אחר כך, ב-24 באוקטובר. "זו זכות שאחרים לפנינו כבר עשו את העבודה החשובה של יצירת מסגרת שמרגישה משמעותית עבור שתינו, ובת קיימא עבור מי שאנחנו", אמרה רוזן.

Mazal tov to RA members Rabbi Becca Walker and Rabbi Ariella Rosen, who became the first same-sex rabbinical couple to be married in the Conservative movement. @JTAnews https://t.co/fHBHSLNc0h