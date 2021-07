הנציבות האירופית החלה בצעדים משפטיים נגד הונגריה וחלקים מסוימים בפולין בגין הפרת זכויות אדם של קהילת הלהט"ב, והקציבה למדינות חודשיים להגיב. לאחר תקופה זו, המדינות עלולות למצוא עצמן עומדות לדין בבית הדין האירופי לצדק.

הונגריה ספגה ביקורת חריפה ורחבה באיחוד האירופי אחרי חקיקה אנטי-להט"בית רחבה בשנה האחרונה, בשיאה חוק שנועד לכאורה להגן על קטינים מפני פדופילים, ומוציא מחוץ לחוק הפצת מידע או שיח חיובי על קהילת הלהט"ב בבתי ספר, ומונע ייצוג של להט"ב בעולמות המדיה - החל מפרסומות וסרטים ועד מוזיקה וספרות. בפולין, יותר מ-100 אזורים הכריזו על עצמם כ"נקיים מאידיאולוגיה להט"בית". יותר מ-100 אזורים בפולין הכריזו על עצמם "נקיים מאידיאולוגיה להט"בית"

"שוויון, הזכות לחיים בכבוד וזכויות אדם הם ערכי ליבה של האיחוד האירופי, כפי שמעוגן בסעיף השני של הסכם האיחוד האירופי", אמרה אורסולה פון דר ליין, נשיאת האיחוד האירופי. "הנציבות תשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה להגן על הערכים האלה. לשתי החברות באיחוד יש שני חודשים להגיב".

"אירופה לעולם לא תאפשר לחלקים בחברה לחיות תחת סטיגמות", צייצה בקצרה הנציבות בטוויטר. במרץ האחרון, במאמץ להגיב על ההומופוביה העולה בפולין, הכריז הפרלמנט האירופי על 27 מדינות באיחוד כ"אזור חופשי ללהט"ב".

Europe will never allow parts of our society to be stigmatised.



We start legal action against Hungary and Poland for violations of fundamental rights of LGBTIQ people.



Read more in our press release ↓