סארה, אזרחית איראנית בת 28 שחיה ועובדת בכורדיסטאן העיראקית, נעצרה בסוף אוקטובר על ידי משמרות המהפכה האסלאמית, בזמן שניסתה להימלט מהמדינה לכיוון טורקיה, כך על פי הפרסום של ארגון הלהט"ב האיראני "שש ראנג" ("שישה צבעים").

בתחילה, סארה נעצרה על ידי כוחות המשטרה הכורדית-עיראקית ועוכבה למשך 21 ימים, משום שהעניקה ראיון בשפה הפרסית ל-BBC, בו דיברה ארוכות על היחס שניתן לחברי וחברות הקהילה הגאה באזור. אחרי ששוחררה, סארה חזרה לאיראן ותכננה למצוא מקלט מדיני בטורקיה, אבל לפני שהספיקה לעשות זאת נעצרה על ידי כוחות משמרות המהפכה במערב אזרבייג'ן, המחוז המערבי של איראן.

סוכנות הידיעות "תסנים", המזוהה עם המשטר האיראני, דיווחה בשבוע שעבר כי משמרות המהפכה ביצעו מעצר בחשד ל"הקמת כנופייה לסחר בבני אדם ותמיכה בהומוסקסואליות", ועל פי הצהרה של משמרות המהפכה, אחד האישומים כנגד "רשת ההברחה" היה "יצירת קשר ותמיכה בקבוצות הומואים, אשר פעלה בתמיכת שירותי מודיעין רב אזוריים".

כעת ארגון הלהט"ב האיראני חושד כי הודעה זו קשורה למעצרה של סארה, אם כי לא נמסר שום מידע אודותיה מאז נעצרה בסוף אוקטובר. עוד לפני מעצרה, סארה הספיקה לצלם שלושה סרטונים ולשלוח אותם לאדם עליו סמכה, וכעת הם מתפרסמים על ידי ארגון הלהט"ב האיראני.

בסרטונים שצילמה, סארה שיתפה בחשש שלה שהיא עומדת להיעצר בקרוב על ידי משמרות המהפכה ואמרה כי היא "חייבת להימלט בהקדם". עם זאת, היא הדגישה שהיא לא יודעת אם תוכל לעשות זאת, כי לטענתה לכוחות הביטחון "יש את כל המידע עלי". סארה הוסיפה כי צילמה את הסרטונים כדי לגרום לאחרים להבין כמה קהילת הלהט"ב באזור סובלת. "בין אם במוות או בחופש, אנחנו נישאר נאמנים לעצמנו", אמרה בסרטון. "אני מקווה שיום יגיע וכולנו נוכל לחיות בחופשיות בארצנו".

ארגון הלהט"ב האיראני פרסם את הסרטונים בתקווה שקהילת הלהט"ב הבינלאומית וארגונים לזכויות אדם יפעילו לחץ על השלטונות האיראניים בדרישה לשחרר את סארה. החטיבה האיראנית של ארגון אמנסטי אינטרנשיונל הביעה דאגה בטוויטר לגורלה: "ההפללה של להט"ב מנציחה את האפליה באלימות נגדם", כתבו בארגון. "אנחנו קוראים לרשויות באיראן לבטל את האיסור על יחסי מין חד-מיניים, לשחרר באופן מיידי את כל מי שנעצר על בסיס נטייתו המינית ולאמץ חקיקה המכבדת ומגינה על זכויות האדם של להט"ב".

חברי וחברות הקהילה הגאה באיראן מתמודדים לעיתים קרובות עם אפליה ואלימות. יחסי מין בין בני אותו המין היא עבירה על החוק והעונש עליה נע בין מאסר ממושך לעונש מוות. איראן נוהגת להעניש גברים המקיימים יחסי מין עם גברים בעונש מוות, ואילו נשים המקיימות יחסי מין עם נשים ב-100 מלקות.

We are concerned by reports from @6rangiran that an Iranian lesbian woman, Sareh, was arrested by the Revolutionary Guards on 27 Oct in West Azerbaijan province near the border w/Turkey. The criminalization of LGBTI people perpetuates violence & discrimination against them. 1/2 https://t.co/rJcBZxd6Sq