הרב החרדי דניאל עשור תועד מוקדם יותר החודש במהלך הרצאה, בה טען כי חיסון הקורונה גורם ל"נטיות הפוכות", כך לדבריו. "כל חיסון שנעשה על ידי מצע עוברי, ויש לנו הוכחות לזה, גורם לנטיות הפוכות", אמר. "לוקחים את זה מעוברים שהפילו אותם בכוונה. הרגו אותם ולקחו מהם רכיבים מסויימים". עשור לא רק מקשר בין הומוסקסואליות וחיסונים, אלא גם נוהג להפיץ תיאוריות קשר הנוגעות לקורונה בסרטונים שהוא מעלה ליוטיוב.

הידיעה שפורסמה ב"ישראל היום" הגיעה גם לכלי תקשורת ברחבי העולם ולא מעט חברים בקהילת הלהט"ב העולמית פנו לרשתות החברתיות כדי לשחרר קצת קיטור וללעוג לדברי ההבל הפוגעניים של עשור. רבים תהו אם לפי ההיגיון של עשור, החיסון יכול לעבוד הפוך ולהפוך להט"בים להטרוסקסואלים - ואם אכן כך, אז למה הוא כל כך מתנגד לחיסון.

"סוף סוף, חיסון נגד סטרייטיות", צייצה אחת ואחרת פשוט השלימה עם גזרת הגורל: "מסתבר שאהיה לסבית מתישהו, מצטערת בעלי, זה מה שזה". אחרים המציאו סיפורים שלמים, רק בשביל הגאג: "זה הכי מטורף שיש. הלכתי לקבל את הזריקה הראשונה של חיסון הקורונה ופתאום עצרו אותי בשירותים ציבוריים. אין לי מושג מה הם שמו בחיסון הזה, אבל אנחנו חייבים להזהיר את כולם".

כידוע, את החיסון נגד קורונה מקבלים פעמיים, והיו כאלה שקיוו שיוכלו להידבק פעמיים בהומואיות. אחרים טענו שהמנה הראשונה הופכת אותך לביסקסואל ורק המנה השנייה משלימה את השינוי. אבל אנחנו מזדהים הכי הרבה עם אלה ששמחו על ההזדמנות "להטעין מחדש " את ההומואית שלהם. למרות שבאמת אין סיבה לציין זאת, נדגיש רק שהחיסון לקורונה לא יכול לשנות את הנטיות המיניות של אף אחד, לצערכם הרב, כן?

