מערכת הבחירות הסוערת בארצות הברית הוציאה בחודשים האחרונים את כל התומכים והמתנגדים של המועמדים לנשיאות, דונלד טראמפ וג'ו ביידן, למלחמה. הבולטת שבהן היא אוברי אודיי, המוכרת כפליטת ריאליטי סדרתית, משתתפת העונה החמישית של "המתמחה" (תוכניתו של דונלד טראמפ), זמרת וגם האקסית של דונלד טראמפ ג'וניור, בנו הבכור של נשיא ארצות הברית.

בעקבות העימות הטלוויזיוני הסוער האחרון בין המועמדים, במהלכו מתח ביקורת טראמפ על האנטר ביידן, בנו של ג'ו, פרסמה אודיי סדרת ציוצים ארסיים על משפחת טראמפ, שהרעידו את הרשתות. "מכיוון שטראמפ הנמיך את העימות לרמה של ללכלך על המשפחה: דונלד ג'וניור שונא את אבא שלו. איוונקה לסבית בסתר. אריק שכב עם מיס יוניברס בחדר הישיבות של 'המתמחה' בזמן שהיה נשוי לאשתו הנוכחית", כתבה וקינחה בהאשטאג "עימות 2020". צילום: JC Olivera, GettyImages

אודיי לא עצרה שם. "כדאי שנפסיק לדון על הילדים, בגלל שאיוונקה לסבית, אבל עדיין לא תומכת בזכויות נשים באדמיניסטרציה שהיא מנהלת", כתבה וטענה כי יש בידיה הודעות טקסט בהן טראמפ ג'וניור מקלל את אחיו בן ה-14, ברון טראמפ. כאילו שזה לא מספיק, אודיי צייצה תיאוריה לפיה טראמפ חלה בקורונה בגלל רומן שניהל עם העוזרת הופ היקס, שנדבקה בעצמה לאחרונה.

So Donald Trump Jr's ex-mistress just dropped a bunch of tea about the Trump family. pic.twitter.com/HkMjoBToxt — Black Aziz aNANsi (@Freeyourmindkid) October 23, 2020

אודיי מחקה את רוב הציוצים הפרובוקטיביים, לא לפני שרבים הספיקו לצלם את המסך ולהפיץ ברבים. זו אינה הפעם הראשונה שהאושייה השנוייה במחלוקת יוצאת נגד משפחת טראמפ. בשנה שעברה היא החלה לחשוף בראיונות ובתוכניות ריאליטי כי ניהלה רומן סוער עם בנו הבכור של טראמפ, עוד בימים בהם היה נשוי לגרושתו ונסה. בראיון למגזין "People" אמרה: "שנינו הרגשנו חברי נפש, דיברנו על כך לעיתים קרובות".

אודיי לא התייחסה לטענות שהעלתה מאז, כמו גם משפחת טראמפ. מי שכן מצא לנכון לענות הוא נואל קסלר, קומיקאי שעבד בעבר בתוכנית הריאליטי של טראמפ, "המתמחה". "מה שאודיי טוענת תואם את מה שראיתי על שבט טראמפ", צייץ ותייג את חשבון הטוויטר של איוונקה. בראיון שהעניק בעבר לעיתונאי גרג אוליר על עבודתו בתוכנית, תיאר קסלר את עצמו כיועץ הבלעדי של איוונקה בשלוש העונות האחרונות של התוכנית. כשנשאל בטוויטר ישירות האם התיאור של אודיי לגבי מיניותה של איוונקה מדויק הוא ענה "אנשים צריכים למצוא מונח אחר כדי לתאר אותה. היא אופורטוניסטית מינית והייתה הרבה הפקרות לפני שהפסיקה לשתות".

Gay is a good thing, and all the lesbians I have known are strong, intelligent, compassionate and creative. Vanky is none of those things, so find another term. She is a sexual opportunist and had a lot of promiscuity before she stopped drinking. (Who didn’t?) @IvankaTrump — NoelCaslerComedy (@CaslerNoel) October 24, 2020