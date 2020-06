אפורבה אסראני הוא יוצר קולנוע הודי מוערך, שידוע בזכות סרטיו "סאטיה" (1998), "שאהיד" (2013) והסרט הביוגרפי "אליגר" (2016). לאחרונה ביים סדרת טלוויזיה, "Made in Heaven", שמציגה גבר הומו באחד התפקידים המובילים, וזכה להערכה על מאבקו לנרמל הומוסקסואליות במיינסטרים ההודי. למרות מעמדו המוערך כיוצר תרבות, אסראני נאלץ להסתיר את זהותו במשך שנים ארוכות. הוא ובן זוגו סידהאנט התחזו לבני דודים כדי לגור ביחד בדירה שכורה.

אסראני כותב על החוויה בחשבון הטוויטר שלו: "במשך 13 שנה התחזינו לבני דודים כדי שנוכל לשכור יחד דירה. אמרו לנו להסיט את הווילונות כדי שהשכנים לא ידעו ‘מה’ אנחנו. לאחרונה קנינו לעצמנו בית. כעת אנחנו משתפים מרצון את השכנים שאנחנו זוג. הגיע הזמן שגם משפחות להט"ביות ינורמלו".

For 13 years we pretended to be cousins so we could rent a home together. We were told 'keep curtains drawn so neighbors don't know 'what' you are'. We recently bought our own home. Now we voluntarily tell neighbors we are partners . It's time LGBTQ families are normalised too. pic.twitter.com/kZ9t9Wnc7i — Apurva (@Apurvasrani) May 29, 2020

לצד הכיתוב מופיעה תמונה של שלט ביתם החדש, בו מצוינים שמותיהם הפרטיים, פורבה וסידהאנט, זה לצד זה. אסראני ובן זוגו קיבלו תמיכה רחבה מהברנז’ה, אולם הקהל הרחב עדיין, ברובו, הגיב לחדשות בבוז.

בראיון לאינדיאן אקספרס ב-2018, סיפר אסראני על המאבק שלו כהומו צעיר בארון, באותה האווירה שהתבטאה גם בתגובות לציוץ. "אצל כל אחד שגדל בחברה מדוכאת מינית החוויה זהה, אתה גדל בתוך ארון. במקום החשוך הזה כל מה שנותנים לך זה פנס", הוא מסביר, "אתה מחפש בפנים במרחב המוגבל הזה תשובות, אבל אין נפש חיה שתוכל לחלוק איתה את הרגשות שלך. אתה מנסה למצוא תשובות במגזינים, פורנו ואנשים שמסתננים פנימה מהעולם שבחוץ. זו בדידות".