כשקמילה דיאז קורדובה נמצאה מוטלת לצד הכביש המהיר בבוקר ה-31 לינואר 2019, בקושי נותרו בה חיים. היא הייתה חבולה בכל גופה ומתה מפצעיה ימים ספורים לאחר מכן במיטת בית החולים בבירת אל סלבדור, מקום מגוריה. התוקפים, כך הסתבר במהלך החקירות, הם שלושה שוטרים של משטרת, שאזקו אותה, תקפו אותה ולקחו אותה למקום התקרית בניידת.

רק בחודש האחרון הגיע צדק לדיאז, כששלושת השוטרים המעורבים הורשעו ברצח בנסיבות מחמירות ונשפטו לעונש מאסר של 20 שנה. זוהי הפעם הראשונה במדינה הקטנה שבמרכז אמריקה בה הורשעו גברים על רצח אישה טרנסית, והקהילה הלהט"בקית המקומית רואה בהרשעה שביב של תקווה לשיפור מעמדה של הקהילה הטרנסג'נדרית, במדינה בה שיעורי האלימות הרצחנית גבוהים ובייחוד כלפי הקהילה הלהט"בקית.

לפי ארגון "משמר זכויות האדם", שבע נשים טרנסג'נדריות ושני גברים הומואים נרצחו בתקופה שבין אוקטובר 2019 לאפריל 2020 בלבד. ארגון זכויות אדם מאל סלבדור טוען כי מאז שנת 93' נרצחו 600 להט"בקים במדינה. אקטיביסטיות למען הקהילה הטרנסג’נדרית קידמו בברכה את פסק הדין, למרות שניתן היה להוסיף לרשימת העבירות גם פשע שנאה.

3 police in El Salvador were sentenced to 20 years for murdering a transgender woman who was deported by ICE.



Camila Díaz Córdova was 29. Officers beat her and threw her from a moving car.



She is 1 of over 130 people killed there after ICE rejected their asylum claims (@HRW). pic.twitter.com/twYBquLzYX — AJ+ (@ajplus) July 30, 2020

משטרת העיר סן סלבדור לא היה הארגון היחידי שפגע בדיאז. כמו תושבים רבים אחרים, ניסתה דיאז למצוא מקלט בארה"ב מפני האיום התמידי לביטחונה, שהיה צפוי לה במולדתה בשל זהותה המגדרית. ב-2017 עשתה דיאז את המסע המסוכן מביתה לארה"ב, אולם שם נתפסה בידי רשויות ההגירה וגורשה בחזרה לאל סלבדור, למרות החשש הממשי לחייה. בין הגירוש ועד שמצאה את מותה עברה פחות משנה.

"שילוב רעיל של אפליה מעוגנת היטב, רמות גבוהות של אלימות ואדישות ממשלתית הפכו את אל סלבדור לאחת המדינות המסוכנות ביותר לנשים טרנסיות באמריקה הלטינית", אומרת קרולינה חימנז, סגנית מנהלת מחקר אמריקה הצפונית והדרומית באמנסטי אינטרשיונל. זה שנים שאל סלבדור סובלת מסכסוכים אלימים במיוחד בין כנופיות פשע מאורגן ומשיעורי הרצח מהגבוהים בעולם. ב-2015 נמצאה כמדינה הרצחנית ביותר בעולם.