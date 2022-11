כששמענו על "חייל צה"ל שמעורר הדים בכל רחבי העולם" לא חשבנו שזה יהיה קשור לסרטון ריקוד. בשבוע האחרון, סרטון שפרסם כוכב הרשת יוחנן טווינה באוגוסט צף מחדש ברשתות החברתיות והפך מאוד ויראלי, ספציפית בז'אנר עמודי המימס הלהט"ביים. אז אם עברתם על כמה ציוצים טרחניים בטוויטר (או פורנו, כל אחד ומה שהוא רואה בפיד), יש סיכוי טוב שעל הדרך קפץ לכם טווינה מפזז לצד קבוצת חיילים.

בסרטון המדובר, שזכה עד כה בעמוד של טווינה בלבד לכמעט 4 מיליון צפיות, רואים את החייל הויראלי ששם בעבר את העיר צפת על המפה רוקד לצלילי השיר Talk That Talk של להקת הקייפופ TWICE, כשלצידו כוכב הטיקטוק עידן כהן ועוד כמה חיילים יושבים ברקע ומשתדלים לא לצחוק לעיני מה שהם רואים. מה שמשך עוד יותר תשומת לב לסרטון היא העובדה שאת הריקוד המושלם הזה טווינה מבצע במדים.

זה לקח כמה חודשים, אבל בסוף הסרטון התפוצץ והפך מאוד ויראלי, עם תגובות מכל רחבי העולם. "כשהם אומרים לך שהם צריכים את הפצצה, אבל אתה הפצצה", כתב אחד המגיבים, לצד עשרות תגובות המכילות רק את המילה "Serving" (שמחד גיסא משמעותה "לשרת" במובן של שירות צבאי, ומאידך גיסא משמעותה בז'רגון ההומואי היא "לקבור"). אלפי תגובות אחרות התלהבו משיר הקייפופ האהוב ורבות אחרות פשוט התעלפו מכך שמדובר בחייל צה"ל אמיתי, ומתי בפעם האחרונה יצא לנו לחזות בהתלהבות עולמית אמיתית מצה"ל?

העוקבים הנאמנים של טווינה כבר רגילים לראות סרטונים כאלה שלו והם פירגנו בלי סוף, אבל טווינה כנראה לא ציפה שהסרטון יהפוך לכל כך ויראלי, שהוא יסתובב בכל רחבי הרשת. בימים האחרונים, עמודי אינסטגרם וטוויטר מכל העולם מעלים את קטע הריקוד של טווינה לצד כותרות מצחיקות במיוחד, כמו עמוד האינסטגרם הפופולרי fitnessgayz, שפרסם את הקטע לצד המשפט המוכר "הוא יהפוך לגבר בצבא", ובכך מתח ביקורת לאמרה שמושרשת בהומופוביה. זה לא נגמר רק באינסטגרם, שם זכה הסרטון לעוד מאות אלפי, אם לא מיליוני צפיות. בטוויטר הוא זכה לעוד כותרות משעשעות רבות, ביניהן "אם אני הייתי מתגייס", שהביאו לטווינה עוד מאות אלפי חשיפות.

למרות האווירה המבודחת והבדיחות הרבות, בתגובות הצליח להתעורר גם שיח חשוב ומשמעותי, לאחר שאחד המצייצים כתב "האומץ לעשות זאת מול גברים סטרייטים… אני יכול רק לדמיין". גם התגובות לכך היו חיוביות ברובן, כשמגיבים רבים ציינו כי "זה אומץ אמיתי", לצד תגובות מבודחות נוספות, כמו "הם לגמרי הולכים לגרום לו לעשות 200 שכיבות סמיכה".

