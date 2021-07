ספא "וי" שנמצא בשכונת קוריאה טאון, לוס אנג'לס, הפך בשבועות האחרונים ממקום של ביוטי ורוגע למוקד של ויכוח טעון ואלים בין פעילי ימין קיצוני ופעילי להט"ב. הכל התחיל לפני כשבועיים, אז פורסם ברשתות החברתיות סרטון בו נראית אישה מתווכחת עם עובדים ולקוחות בספא על המדיניות והנהלים של המקום, אשר מכילים ומכבדים את חברי וחברות הקהילה הטרנסית.

בסרטון, נשמעת האישה טוענת בפני פקידת הקבלה כי ראתה במלתחות הנשים אישה טרנסית מתפשטת, וכי הדבר "פוגע" בנשים סיסג'נדריות. לאורך כל הסרטון מדברת האישה על אותה טרנסית בלשון זכר ומתווכחת עם הנוכחים על זכותה של האישה הטרנסית להשתמש בשירותים המיועדים לנשים. "אין דבר כזה טרנסג'נדר, יש לו זין", היא נשמעת אומרת לאחד הלקוחות (גבר הטרוסקסואל), שהצדיק את נהלי המקום. "כאישה, יש לי הזכות להרגיש בנוח בלי שגבר יחשוף את עצמו".

כדאי לציין כי גם בשלב זה לא ברור אם טענותיה של האישה שנשמעת בסרטון נכונות ואם היא אכן נתקלה באישה טרנסית בשירותים, זאת משום שאין עדויות נוספות לכך והנהלת הספט טוענת כי אף לקוחה טרנסג'נדרית לא הגיעה למקום באותו היום. יותר מזה, יש מי שטוען כי מדובר במהלך מתוכנן מראש של הימין הקיצוני, שנועד להתסיס את המחלוקת סביב הנושא שמעסיק את האמריקאים כבר תקופה ארוכה.

כך או כך, הסרטון מהספא התגלגל ברשתות החברתיות, שותף על ידי דמויות בולטות ומוכרות בימין הקיצוני ואף זכה לכותרות במהדורות החדשות. בשבת האחרונה (17 ביולי), הגיעו להפגין בפעם השנייה מול הספא פעילי ימין קיצוני, שם קראו שוב ושוב קריאות חסרות בסיס המקשרות בין האירוע המדובר לפדופיליה. לצידם, הפגינה גם קבוצת נשים שהניפה שלטים עליהם נכתב בין היתר "הגנו על מרחבים לנשים".

מולם, הגיעו להפגין פעילי להט"ב שביקשו לתמוך בקהילה הטרנסית בעיר ובמדיניות המכילה של הספא ובין הקבוצות התפתח עימות שהפך אלים. קצת אחרי השעה 11 בבוקר הודיעה המשטרה כי ההתכנסות אינה חוקית והורתה למפגינים להתפזר. לאחר מכן, החלו כוחות המשטרה להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות על המפגינים הפרו-להט"בים ועצרו במהלך היום כ-40 מפגינים.

באחד הסרטונים שמתעדים את האירוע נראה שוטר יורה במפגינה כדור גומי מטווח קצר, קצת אחרי שהיא מתחננת לעברו "אל תירה!". "מה לאלף עזאזל הבעיה שלך?", נשמע מפגין צועק לעבר השוטר, בעוד המפגינה מתמוטטת על הרצפה בכאב. בתיעוד אחר מההפגנה נראים קבוצה של שוטרים חוטפים מידיה של אחת המפגינות את דגל הקהילה הטרנסית. לאחר מכן, נראה אחד השוטרים תולש את הדגל מהמקל ומשליך אותו על הרצפה.

על פי הדיווח של הגרדיאן, הירי בוצע למרות שבית המשפט פסק כי יש להגביל את השימוש של משטרת לוס אנג'לס בכדורי גומי נגד מפגינים. לואיס בקט, עיתונאית הגרדיאן שסיקרה את האירוע, סיפרה כי הותקפה על ידי פעילי ימין קיצוני, שרדפו אחריה והעיפו אותה על הרצפה. "המשטרה לא נתנה לי לעבור את המחסומים שלה, אבל אחרי שהעיפו אותי לרצפה הם נתנו לי לעבור", צייצה בטוויטר.

משטרת לוס אנג'לס צייצה על האירוע בטוויטר, כתבה כי שתי הקבוצות התעמתו אחת עם השנייה וציינה כי חפצים הושלכו על שוטרים. בנוסף, כתבה המשטרה כי בידי המפגינים נמצאו פריטים מסוכנים כמו אקדח הלם, סכינים וגז מדמיע. המשטרה שיתפה תמונה של אותם פריטים מסוכנים, ומשום מה כללה בתמונה גם חתיכת עץ צבועה בדגלי הגאווה.

