שאנטי פיין, תלמידת תיכון טרנסג'נדרית בת 15, הותקפה באלימות על ידי קבוצה לא קטנה של תלמידים אחרים ואיבדה בעקבות כך את הכרתה. האירוע הקשה הופץ ברשתות החברתיות והפך ויראלי, מה שמשך את תשומת הלב של כלי התקשורת לתקרית האלימה.

"שופטים אנשים כמוני בכל יום. הפכתי למטרה", שיתפה פיין בגילוי לב בראיון לחדשות המקומיות Alive 11. "זה פשע שנאה, זה קורה כל הזמן ומטאטאים את זה מתחת לשטיח. אני לא אתן לזה להיעלם, אני צריכה שישמעו אותי. יש לי קול בדיוק כמו לכולם ואני הולכת להשתמש בו".

i need y’all to share this widely



my little cousin shantae was Jumped by a group of boys at her school on tuesday and the school has not taken any action to make it safe for her to go back



Pebblebrook High School in Georgia