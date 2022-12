ארגון זכויות האדם הכורדי "הנגאו" (Hengaw) הודיע כי איראן גזרה עונש מוות על שתי נשים לסביות איראניות, לאחר שהורשעו ב"קידום הומוסקסואליות" תחת סעיף "שחיתות עלי אדמות", "קידום נצרות" ו"יצירת קשר עם כלי תקשורת המתנגדים לרפובליקה האסלאמית".

המשפט המשותף נגד שתי הנשים, זהרה סדיקי חמדני בת ה-31 ואלהאם צ'ובדאר בת ה-24, נידון בבית משפט של משמרות המהפכה באורמיה שבצפון-מערב המדינה, והן מוחזקות כעת בבית הכלא המרכזי באורמיה עד להוצאה להורג.

כפי שדיווחנו בעבר, כוחות משמרות המהפכה עצרו באוקטובר 2021 את חמדני (המוכרת גם בשם סארה), לאחר שניסתה להימלט לטורקיה. בתחילה היא נעצרה על ידי כוחות המשטרה הכורדית-עיראקית ועוכבה במשך 21 ימים, זאת לאחר שהעניקה ראיון בשפה הפרסית ל-BBC, בו דיברה ארוכות על היחס שניתן לחברי וחברות קהילת הלהט"C באזור. חמדני חזרה לאיראן ותכננה למצוא מקלט מדיני בטורקיה, אבל לפני שהספיקה לעשות זאת נעצרה במערב אזרבייג'ן, המחוז המערבי של איראן.

לפני מעצרה, הספיקה לצלם סרטונים בהם הביעה חשש לחייה. בסרטונים שצילמה, אמרה חמדני כי היא "חייבת להימלט בהקדם", אך הדגישה כי היא לא יודעת אם תוכל לעשות זאת כי "יש להם את כל המידע עלי". חמדני הוסיפה כי צילמה את הסרטונים כדי לגרום לאחרים להבין כמה קהילת הלהט"ב באזור סובלת: "בין אם במוות או בחופש, אנחנו נישאר נאמנים לעצמנו. אני מקווה שיום יגיע ונוכל לחיות בחופשיות בארצנו".

לאחר מעצרה של חמדני, הסניף האיראני של ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל פרסם הודעת זעזוע: "הפללה של להט"ב מנציחה אלימות ואפליה נגדם. אנו מחדשים את הקריאה שלנו לרשויות האיראניות לבטל את האיסור על מערכות יחסים חד-מיניות, לשחרר באופן מיידי את כל העצורים והעצורות על בסיס זהותם או תמיכתם בזכויות להט"ב, ולאמץ חקיקה המגנה על זכויות אדם של להט"ב".

בשיחה עם הג'רוזלם פוסט, אמר פעיל הלהט"ב הבריטי פיטר טאצ'ל כי חמדני וצ'ובדאר הורשעו בפעילות למען להט"ב וב"שחיתות עלי אדמות" דרך "קידום נטיות חד מיניות". "ההאשמות החמורות הללו משמשות לעיתים קרובות נגד מתנגדי המשטר ואלו המביעים דעות שלא מתיישרות עם האורתודוקסיה המוסלמית", הסביר, "התוצאה היא בדרך כלל הוצאה להורג".

טאצ'ל הוסיף כי על פי המידע שהגיע לידיו, לחמדני לא עמדה הזכות לעורך דין במשך כל חודשי מעצרה, והוא אף תיאר את איראן כ"ידועה לשמצה במשפטים לא הוגנים". "הם כנראה יתלו אותן בשיטת החנק האיטי, הארוך והברברי. זו שיטה שאהובה על המשטר האיראני, במטרה למקסם את הסבל של הקורבן".



על פי חוק העונשין האיראני משנת 2013, העונש על יחסי מין חד מיניים או הלקאה או עונש מוות. עם זאת, גם במקרים בהם לא התקיימו יחסי מין, נשים ואנשים עלולים להיעצר ולעמוד לדין גם אם הביעו מעט חיבה לבני אותו המין, כמו נשיקה או מגע. מאז המהפכה האסלאמית ב-1979, הוציא המשטר האיראני להורג בין 4,000-6,000 להט"ב.

We are concerned by reports from @6rangiran that an Iranian lesbian woman, Sareh, was arrested by the Revolutionary Guards on 27 Oct in West Azerbaijan province near the border w/Turkey. The criminalization of LGBTI people perpetuates violence & discrimination against them. 1/2 https://t.co/rJcBZxd6Sq