טיפאני טראמפ, הבת הפחות מוכרת של נשיא ארצות הברית (מנישואיו השניים למרלה מייפלס), נאמה בסוף השבוע האחרון באירוע תמיכה באביה שנערך בטמפה שבפלורידה וזוכה מאז ללעג וביקורת רבה. ההתכנסות המדוברת נערכה במסגרת "טראמפ פרייד", סדרת אירועי תמיכה בבחירתו מחדש של הנשיא, שמקיימים להט"בים רפובליקנים במטרה למשוך מצביעים גאים לתמוך בטראמפ.

במהלך עצרת התמיכה עלתה טיפאני לפודיום, פיזרה חיוכים מוגזמים למעט האנשים שנכחו באולם ונאמה במשך עשר דקות ארוכות ומביכות. "זה כבוד גדול להיות מסוגלת להיות כאן ולדבר באמת ובכנות", אמרה במהלך הנאום המעורפל, "אני יודעת במה אבא שלי מאמין. לפני הפוליטיקה הוא תמך בהומואים, לסביות ובקהילת ה- LGBQIA פלוס (הטעות במקור)". למעשה, טיפאני השמיטה את ה-T המייצגת את קהילת הטרנסג'נדרים, אותה אביה מקפיד לתקוף. צילום: Chip Somodevilla, GettyImages

זה כמובן לא נגמר כאן וככל שהנאום של טיפאני נמשך הוא הפך לפחות ופחות קוהרנטי. "אבי תמיד תמך בכולכם, אוקיי? זה מעציב אותי שהרבה אנשים קוראים 'שקרים מפוברקים' ברשתות החברתיות. יש לי חברים שמאמינים לסיפורים האלה ואומרים לי 'איך את תומכת באבא שלך, אנחנו מכירים אותך, אנחנו יודעים שהחברים הכי טובים שלך הומואים, שהחברים הכי טוב שלך זה וזה וזה'. אני אומרת שאבא שלי תמיד תמך בכולכם".

כדי להוכיח את נאמנותה ואהבתה לקהילה הגאה, קינחה טיפאני בסיפור על חבר הומו של אמא שלה, אותו מעולם לא פגשה, שמת ממחלת האיידס. היא לא הסתפקה בכך והוסיפה "אם אבא שלי אומר שתהיה תרופה לאיידס בעשר השנים הקרובות, אז תהיה ואלוהים יברך".

שתי דקות מתוך הנאום הפכו ויראליות ושטפו את טוויטר, והתגובות למאורע נעות בין שעשוע על הפרזנטציה המגושמת לבין זעם אמיתי על הנאמר. הליגה נגד השמצה בארצות הברית (GLAAD) הגיבה לנאום ושיתפה פרויקט מיוחד המפרט 181 דרכים בהן פגע טראמפ בקהילה הלהט"ב.

כאמור, כל האירוע המוזר אורגן על ידי "טראמפ פרייד", קבוצה שטוענת כי היא "קואליציה מגוונת, המוקדשת לבחירה מחודשת של הנשיא טראמפ, הנשיא הראשון שהחל את כהונתו בשוויון נישואים". יש להדגיש כי 'הקואליציה המגוונת' מנוהלת על ידי שישה אנשים - חמישה גברים ואישה אחת, כולם לבנים.

